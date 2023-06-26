Bodrum'un gurme İtalyan'ı: Paper Moon Bodrum Loft

Akmerkez'de uzun yıllardır İtalyan Mutfağı'na eşsiz bir yorum katan Paper Moon; Bodrum için özel olarak tasarladıkları konseptiyle göz kamaştırıyor. Şık ve sakin bir İtalyan kaçamağı yaşatan Paper Moon; yaz sezonu boyunca her ana lezzet ve keyif katıyor.

1 Mayıs itibariyle misafirlerini ağırlamaya başlayan Paper Moon Bodrum Loft; Ege'nin mavisiyle yeşilininin muhteşem bir harmanını sunuyor. Şık ve sakin bir İtalyan restoranı olan Paper Moon; size Bodrum Loft için özel olarak tasarlanmış yerel ve keyifli yemek seçenekleriyle harika bir yolculuğa çıkarıyor.

İtalya'nın sofistike lezzetlerini menüsünde buluşturan mekan; Aperitivo barında ise akşamüstü Prosecco saatleri yaşatıyor.

Dilerseniz mum ışığında romantik bir akşam yemeği; dilerseniz kalabalık bir sofrada İtalyan tatları... Mekan; Türkiye’de lezzet peşinde koşan, iyi servise önem veren ve kendini evindeymiş gibi hissetmek isteyen misafirlerine hizmet veriyor. Paper Moon’un vizyonu, yiyecek ve içecek sektöründe gösterdiği başarının her zaman kalıcı olmasını sağlamaya tüm hızıyla devam ediyor.





Paper Moon Bodrum Loft: 17.00 – 00.00

Paper Moon Bodrum Loft Beach: 10.00 – 19.00