Bodrum'un gastronomik kebapçısı: Develi Bodrum!

Asırlık lezzetin adresi; Antep Mutfağı'nın duayeni Develi, yaz sezonu boyunca Bodrum'da lezzet tutkunlarıyla bir araya geliyor!

Türkiye'nin lezzet ünlüsü Develi; şık ve keyifli ambiyansı, birbirinden özel lezzetleri ve güler yüzlü ekibiyle bu yaz sezonu da Bodrum'da! İnce düşünülmüş detaylarıyla misafirlerine unutulmaz bir lezzet şöleni yaşatan Develi, Bodrum'un ayrıcalıklı otellerinden Kaya Palazzo Le Chic içerisindeki şubesi yaz boyu tatil deneyiminize lezzet katmaya hazır...

Tatilinizi gastronomik bir deneyime dönüştürmek için Develi Bodrum kapılarından girmenizi mutlaka öneririz! Kaya Palazzo Le Chic'in şık ve keyif dolu ambiyansında; Bodrum'un sonsuz maviliğinin kenarında; tadına doyulmaz bir kebap deneyimi yaşatan Develi; yaza damgasını vurmaya şimdiden başlamış!

Türk ve Antep Mutfağı'nın özgün tatlarını; kendine has yorumlarla sofralara getiren lezzet efsanesi Develi'nin menüsünü imza lezzetler süslüyor. İlk günden beri işlerini büyük bir tutkuyla yapan Develi ekibinin ve yetenekli şeflerinin Bodrum'a dokunuşuna hayran kalacaksınız!

Kuşaktan kuşağa aktarılan lezzet, ustalık, profesyonellik ve titizliğin hikayesi olan Develi’de, Türk ve Gaziantep Mutfağı’nın farklı tatlarını deneyimleyebilirsiniz.

Develi'den lezzet önerilerimiz...

Menünün en favori lezzetlerinden Sarma Beyti kesinlikle denenmesi gerekenler arasında. Ateşte pişen kebap, lavaşa sarıp dilimlendikten sonra özel soslarla, tereyağı ve yoğurt ile servis ediliyor.

Lezzeti ve masaya geldiği anda burnunuza gelen o mis kokusuyla Şaşlık Kebap, Develi'nin parlayan yıldızları arasında! Özenle marine edilen et parçalarının mis gibi kokusuyla sofranıza konuk oluyor!

Lezzet şovlarının olmazsa olmazı, Kuzu Tandır! Yumuşacık dokusu ve eşsiz lezzetiyle damakları şenlendiriyor...



Lezzet dolu bir menü, misafirperverlik ve kaliteli hizmet Bodrum'da Develi & Kaya Palazzo Le Chic ile bir araya geliyor!



Unutulmaz bir tatilin başlangıcı için hemen rezervasyon yapın.



Rez: 0530 077 47 47 - Kaya Palazzo Le Chic Bodrum