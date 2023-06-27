Yunan ezgilerinin sevilen ismi Antonis Remos, MGallery'de!

Yalıkavak'ın eşsiz ruhuna uygun; sonsuz bir huzur deneyimi MGallery Bodrum'da sizi bekliyor. Alıştığınız tüm konaklama deneyimlerini unutturacak ve tatil anlayışınıza yepyeni bir soluk katacak olan MGallery Bodrum; her detayıyla unutulmaz anlar yaşatıyor.

Altın kumları ve Ege'nin tüm ihtişamını misafirlerine sunan MGallery Bodrum; minimal dekorasyon detaylarıyla adeta büyüleyenlerden! İnce düşünülen detaylarla, sofistike zevklere hitap eden otel; Accor Grubu’nun premium segmenteki markalarının başında geliyor. Küdür Yarımadası başlangıcındaki tek otel olarak, Yalıkavak Marina’ya ve popüler mekanlara yakın mesafesiyle konukları için büyük avantaj sağlıyan otel, çoğu deniz manzaralı yalın ve şık mimarisi ile toplam 97 odası ile hizmet veriyor.

Romantik bir deneyim yaşamak isteyen çiftler, eğlence dolu anlara tanıklık etmek isteyen aileler ve tek başına huzurun keyfini çıkarmak isteyenler için ideal bir konaklama seçeneği sunan MGallery Bodrum; her zevke hitap etmeyi başaranlardan!

Kilimalı odaları, yüksek hızlı WİFİ erişimi, restoran ve barı ile hizmet veren kendine özel plajı, keyifli havuz barı ve ana restoranıyla; tatiliniz için tüm detaylar düşünülüyor. Sanat ve doğayla çevrilen bir konaklama deneyimi sunan MGallery Bodrum; Spa, Fitness, hamam ve kapalı havuzuyla da dikkat çekiyor.

Müzik dolu bir gecce için hazır olun!

Bodrum'un tüm ayrıcalıklarını çatısı altında toplayan MGallery Bodrum, 1 Temmuz geccesi unutulmaz bir eğlenceye imzasını atmaya hazırlanıyor. Yunan şarkıcı Antonis Remos'un sahne alacağı geccede, eğlence her saniye daha da artacak!

Rezervasyon ve detaylı bilgi: 0530 221 34 55