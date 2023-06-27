Gazino kültürünün son mirasçısı: Günay Restaurant Bodrum!

Adres: Çökertme Caddesi No:22, Yalıkavak
Rez: 0532 443 33 33
Gazino kültürünün son mirasçısı, eğlence dünyasının kalbinin attığı kült mekan Günay Restaurant, Bayram itibariyle Bodrum sezonunu açıyor! Ağırladığı dünyaca ünlü yerli ve yabancı starlar ile, en iyilerin sahnesi olan Günay'da hem eğlenceye hem lezzete doyacaksınız...
Günay Bodrum'da Bayram eğlencesi!
27 Haziran Salı - Sıla
28 Haziran Çarşamba - Özcan Deniz
29 Haziran Perşembe - Mahsun Kırmızıgül
30 Haziran Cuma - Funda Arar
1 Temmuz Cumartesi - Nükher Duru & Emel Sayın & Cenk Eren