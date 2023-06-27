Gazino kültürünün son mirasçısı: Günay Restaurant Bodrum!

Adres: Çökertme Caddesi No:22, Yalıkavak

Rez: 0532 443 33 33

Gazino kültürünün son mirasçısı, eğlence dünyasının kalbinin attığı kült mekan Günay Restaurant, Bayram itibariyle Bodrum sezonunu açıyor! Ağırladığı dünyaca ünlü yerli ve yabancı starlar ile, en iyilerin sahnesi olan Günay'da hem eğlenceye hem lezzete doyacaksınız...

Günay Bodrum'da Bayram eğlencesi!

27 Haziran Salı - Sıla

28 Haziran Çarşamba - Özcan Deniz

29 Haziran Perşembe - Mahsun Kırmızıgül

30 Haziran Cuma - Funda Arar

1 Temmuz Cumartesi - Nükher Duru & Emel Sayın & Cenk Eren