2023 yazında Alaçatı'nın popüler olacak ve sizlere iyi bir gastro deneyim sunacak restaurantlarını Gül Erçetingöz sizler için bir araya getirdi 

North Pier's Avlu Alaçatı

Uzun yıllardır İzmir Konak Pier’in kalbinde, geniş yemek menüsü ve eğlencesi ile bilinen North Pier’s; yepyeni konsepti ve modern çizgisi ile Alaçatı’da misafirlerine kapılarını sezon başında açtı.

North Pier’s Avlu Alaçatı, İzmir’in en gözde ilçelerinden Alaçatı’da leziz ve eğlenceli akşamlarınıza ev sahipliği yapıyor. İmza reçeteleri, fine dining, chef table sunumları ile A La Carte menü ve lezzet keşifleri, mevsimlerin ruhuna ve malzemesine göre çeşitlendirdiği tabaklarıyla sizlere Gastro bir deneyim sunuyor.

North Pier’s Avlu Alaçatı; bu sezon yaz akşamlarınızı unutulmaz kılarken en özel anlarınıza, kutlamalarınıza da ortak olacak.

Tutkunu olacağınız ambiyans, özenle yapılan servis ve zarif sunumları ile Alaçatı’ya farklı bir boyut kazandıran North Pier’s Avlu Alaçatı'da tek mekanla hem en özel lezzetlere, hem görsel Showa, hem de canı Dj performans ile dansa ve müziğe doyacağınız tek mekanda aradığınız herşeyi bulabileceğiniz bu Sezonun en hit mekanları arasında yerini aldı. Kesinlikle sizlere öneririm

Adres: Amudya Mevkii, Alaçati Mahallesi, 12074 Sokak, No:1/1, 35930 Çeşme/İzmir Telefon: 0 532 473 34 82

Sota Alaçatı

Kabuklu deniz mahsullerinin en iyi örneklerini sunan Sota Alaçatı, imzalı leziz menüsü, zengin kokteyl ve şarap kavı ile ön plana çıkıyor. Viento Alaçatı Otel’in içerisinde yer alan Sota Alaçatı, misafirlerine lezzet dolu bir deneyimin kapılarını aralıyor. Restoranda, keyifli müzikler eşliğinde mükemmel bir gastronomi deneyimi yaşayabilirsiniz. Markanın sahibi Figen hanım Mevsiminde yetişmeyen hiçbir ürünün yanı sıra konserve, kurutulmuş, dondurulmuş bir malzemeyi mutfağında asla kullandırmıyor;

Masanıza gelen her ürün günlük ve taze olarak sizler için kişiye özel hazırlanmaktadır .

Alaçatı, 11039. Sokak No:18, 35930 Çeşme/İzmir 02327169878

Horasan Balık

Çeşme’de senelerdir her sezon sıklıkla ziyaret ettiğim ve tabaklarından keyif aldığım Horasan için gerek sahibi sevgili Ahmet’e, gerekse personeline sundukları titiz ve muazzam servis için bol alkış ve güzel bir sezon dilerim Horosan Balık tam bir gastro şölen yaşayacağınız menüsü ve lezzetleriyle harika bir lezzet deneyimi yaşayacağınız yerdir.

Yıllardır Şef Ahmet'in farklı tarifleriyle balık ve deniz mahsullerine harika yorumlar kattığı Horasan Balık’ın Çeşme çarşısındaki küçük bir mekânda başlayan lezzet macerası, 2018 yazında taşındığı yeni ve keyifli bahçesinde devam ediyor. Mevsimine göre taze malzemelerle günlük hazırlanan mezelere, taze deniz ürünleri menülerine eşlik ediyor. Özellikle yaz aylarından hafta sonları çok kalabalık olan mekâna mutlaka önceden rezervasyon yaptırmanızı öneririm .

İnönü mahallesi, 2022. Sk. no:16, 35930 Çeşme/İzmir; 02327127469

Korto Alaçatı

Korto eğlenirken sushi yiyebileceğiniz, kokteylinizi yudumlarken kendinizi iyi hissedeceğiniz ve canlı müzikle eğlenceye doyacağınız akşamlar sunuyor size. Güzel kokteylleri, lezzetli Japon mutfağıyla canlı müziği birleştiren Korto'da Sushi ve canlı müzik nasıl bir arada olur demeyin! Gayet te güzel ve hoş oluyormuş deneyimlemelisiniz derim

Alaçatı, Kemal Paşa Cad. No:59, 35930 Çeşme/İzmir; 05465789302

Yeni Yer

Ovacık- Alaçatı yolu üzerinde yer alan, bir tarlaya saklanmış Yeni yer, sade ve doğayla uyumlu dekorasyonuyla misafirlerini kendi evlerinin bahçesinde hissettiriyor. Et ağırlıklı menüsü, taze, ege esintili mezeleriyle Mangalda pişirdikleri kuzu kokoreçi, odun ateşinde pişen kaburgalı pidesi ve ağızda dağılan tütsülenmiş düve kesinlikle tatmanız gereken lezzetlerinden. Yemek sonrası Geceyi uzatmak isterseniz kokteyl menüsünden özel imza kokteyllerinden birini söyleyin ve gece 03:00’e kadar devam eden Dj performansıyla müziğin keyfine varın.

Ovacık, 7152. Sk. No: 138/4, 35937 Çeşme/İzmir No:138/4; 05330962079

Kolburano’s

Çeşme’nin eski köylerinden Reisdere içinde, 200 yıllık tarihi bir binada, odun ateşinde mis kokulu pizzalar ve fırın yemekleri pişiyor. Hayallerinin ‘lokal’ pizzacısını açma fikri ile yola çıkan Damla ve Emre Kolburan çifti, 2015 yılından bu yana taze ve yerel malzemelerle hazırladıkları menülerine bu yaz deniz mahsullü bazı sürpriz sunumlar da ekleyeceklerini duyurdu. Lezzetli yemeklerinin yanı sıra, Kolburano’s’un incir ve dut ağaçlarının gölgesinde kalan keyifli bahçesinde sakin, rahat ve uzun bir akşam geçirmek isterseniz burayı tercih edebilirsiniz. Kalabalık grup olarak gidecekseniz mutlaka rezerve yapmalısınız

Reisdere, 6019. Sk. No:3, 35900 Çeşme/İzmir; 05333178205

Noni’s House

Ne şanslıyım ki böyle bir mekanın yaratıcısı sevgili Selin Solmazer arkadaşım. Doğa ile iç içe kalabalıktan uzakta, evcil hayvanları ile üzüm bağları zeytin ağaçlarının içerisindeki farklı lezzet diyarı

Noni's House'u hayallerinin peşinden gidip açmış! Şimdi bir diğer hayali olan kitabını da çıkarmak üzere! Nefis bir kitap ilmek ilmek işlenmiş genç ve hevesli şef adaylarına rehber niteliğinde olacak. Yolu açık olsun...

Haydi şimdi gelelim Noni's House'un hikayesine ve neden bu kadar popüler olduğuna;) Aslında Birçok ünlü isminde adresi.

Noni's House Çeşme'de çok az bilinen Ovacık'ta. Sahibi Tatlı mı Tatlı İzmir Doğumlu Selin Solmazer, 10 yıllık deneyimlediği kurumsal hayatı bırakıp Çeşme Ovacık'ta bir bağ evine yerleşmiş. Zarif, içten, samimi ve dürüst. Hayallerinin peşinden giderek, Çeşme Ovacık'ta üzüm, zeytin ve çeşitli meyve ağaçları yetiştirmeye başlamış. Kendi bağ evinde yerli yabancı turistlere Ege yemeği atölyeleri düzenlemiş. Ovacık'ta kahve içecek yer bulamayınca burada bu mekanı açmayı düşünmüş ve açmış. İşte o günden bugüne, Türkiye'nin ilk yüz restoranı arasına gizli müfettişlerin oyları ile 43. sıradan girmiş, birçok gurmenin Çeşme'de uğranması gereken mekanlar listesinde yer alan Noni's House'a Sezonda sırf kahvaltı için bile günler öncesinden yer ayırtmak gerekiyor. Aynı zamanda hayvan dostu bir mekan.

Bu mekanı sıra dışı bir ortamda olmak isteyenler için tasarlamış sevgili Selin. Kendi tarlasında yetiştirdiği zeytin, zeytinyağı, değişik otlar, sebzeler ve ev şarapları ile hazırladığı sofraları da oldukça popüler. Mutlaka denemeli ve bu Tatlı kadının elinden çıkan lezzetleri yemelisiniz.

Noni's House'da

Açık bahçesi ve kapalı salonunda sabah kahvaltısı, brunch, öğle yemekleri, akşamüzeri aperatifleri ve muazzam gün batımı eşliğinde akşam yemeklerinizi deneyimlemenizi öneririm...

Adres: Musalla Mah. Soğanlık mevkii Küme Evleri 470/36 Ovacık Çeşme – İzmir

Telefon: 0 531 721 28 77

Fava

Geçtiğimiz Yaz Alaçatı’nın en kalabalık caddesi Kemalpaşa’da dolaşırken, tabelasında Fava yazan saklı bir bahçeye adım attım ki çocukluğum geldi aklıma . 1850’den günümüze, tarihe şahitlik ederek var olan ve geleneksel Alaçatı mimarisinin en iyi örneklerinden olan bu Rum evinin kapısından girdiğinizde, kendinizi bambaşka bir dünyada hissedeceksiniz mekanın menüsünde ise Ege bölgesinin sebze ve otlarıyla harmanlanmış mezeleri ile uyum içinde hazırlanmış deniz mahsulleri ve nefis lezzetleri ve ambiyansın güzelliği karşısında kendinizi büyülenmiş bulacaksınız çünkü ben ve misafirlerim öyle oldu. Harika bir deneyimdi ve bu sezonda aynı deneyimi bir kez daha giderek yaşamak istiyorum. Sizlere de öneririm....

Alaçatı, Kemalpaşa Cd. No:108, 35930, 35930 Çeşme/İzmir; 02327168688

Amavi Alaçat

Alavya Hotel’in bahçesinde, ağaçların altında misafirlerini ağırlayan Amavi, 2022 yazının gerçekten gözdesiydi ve bu Yaz'da öyle olacağı kesin.

Lezzetli ve kaliteli deniz mahsulleri sunan mekan hem lezzet hem de görünüm açısından sizler için birbirinden güzel tabaklar hazırlamakta.

Taze karaburun midyeler, citrus beurre blanc ve frenk soğanıyla servis edilen Moules Marine’den Beurre Noisette’te poşelenmiş karides, deniz fasulyesi ve avokado eşliğinde poşe mavi kuyruğa deniz ürünleri, aklınıza gelmeyecek birleşimlerle masanıza gelerek sizlere nefis bir gastro deneyim yaşatıyor. Amavi’nin imza lezzeti ise dry-aged yani kuru dinlendirilmiş balıkları. Ayrıca Amavi Alaçatı’nın kokteyllerinden birini de mutlaka yemek öncesi harika ambiyans eşliğinde deneyimlemenizi öneririm.

Alavya otel içinde olan Amavi için mutlaka önceden rezervasyon yapmalısınız çünkü otel müşterisi özellikle Amavi için 2 günlük gastro deneyim ve lüks, sakin bir tatil için rezervasyonları genelde dolduruyorlar...

Alaçatı Mahallesi 13003 Sokak no :1, 35930 Çeşme/İzmir; 05333526012

Zeytin Altı Alaçatı

Benim öz be öz Halamın Oğlu Atilla Sezginer ve Halamın kızları Keriman ve Hanife Sezginer kardeşlerin ve gerçek Alaçat'lıların kurduğu herseyin 100/100 doğal tarlada yetişip masaya geldiği bir mekan Zeytin Altı Alaçatı son yılların en popüler gün boyu kahvaltı mekanı! Benim de her Yaz mutlaka 3-4 kez gittiğim bir kemandır! Müdavimleri arasında oldukça ünlü isimler yer almakta, mekana ait dönümlerce alan içindeki erik, kayısı, şeftali ve asırlık zeytin ağaçları ile bezenmiş, dalından koparılıp sofranıza getirilen organik domates, biber, salatalık ve diğer sebzelerle hazırlanan kahvaltıların, yemeklerin sunulduğu Alaçatı’daki Zeytinaltı Restoran’ı mutlaka deneyimlemenizi öneriyorum. Hamakların, minderlerin üzerinde kendinizi evinizdeymişcesine rahat hissedeceğiniz Zeytinaltı’na girerken sizi karşılayan dost gülümsemeleri Arnavut ve gerçek kuşaklar boyu Alaçatılı olan Atilla, Keriman ve Hanife'nin ssamimi güleryüzleri ve sohbetleri ile nefis bir günün başlangıcını yaşayacağınız unutulmaz lezzetlerin tadı damağınızda kalacak muazzam bir yer....

Alaçatı, 12080/2 sokak no 34, 35930 Çeşme/İzmir

(0232) 716 99 70

Alaçatı Zeytin Tarla

Tarla içinde Tarladan sofranıza gelecek taptaze lezzetler için hazır olun. Ağaçlar arasında kaybolmuş Alaçatı Zeytin Tarla‘nın tarlanın bahçesinde yetişen domates, biber, kabak ve baharatlar taş fırında pişen nefis ekşi mayalı pizzalarda buluşuyor ve masanıza geliyor.

Salatlar sebzelerin en taze ve organik haliyle misafirlere sunuluyor. Asmaların altında doğanın keyfini çıkarıp serinlemek istiyorsanız taze demlenmiş çayın keyfini çıkarın ve ev yapımı limonatasını mutlaka deneyin derim....

Alaçatı, 14015. Sk No1, 35930 Çeşme/İzmir, No:1; 05315714015