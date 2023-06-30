Temmuz 2023 İstanbul etkinlik takvimi...

Temmuz ayı boyunca tiyatrodan sinemaya, konserden atölyeye pek çok etkinlik sanatseverleri bekliyor. Sizler de bu ay İstanbul’da ’’Ne yapsak?” diye düşünüyorsanız, Temmuz 2023 İstanbul kültür-sanat ve konser etkinliklerine göz atın.





İstanbul Temmuz Ayı Konserleri

Mabel Matiz ile Açılışı Yapıyor...

Mabel Matiz, yeni albümünün sevilen şarkılarını dinleyicileriyle birlikte söylemeye hazırlanıyor.

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu

Tarih: 1 – 26 Temmuz 2023, 21:15

Kenan Doğulu Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde

Pop müziğin sevilen ismi Kenan Doğulu, sevilen şarkılarını seslendirmek için Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda dinleyicileriyle buluşuyor.

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu

Tarih: 2 Temmuz 2023, 21:15

Fazıl Say & Serenad Bağcan

51. İstanbul Müzik Festivali kapsamında düzenlenen konserde dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, bugüne kadar Türk edebiyatında derin izler bırakan şair ve yazarların eserlerinden esinlenerek bestelediği şarkılarına bu kez kadın şairlerin eserlerini ekliyor. Fazıl Say, bestelediği kadın şairlerin eserlerini dünyada ilk kez sahneye taşırken solist Serenad Bağcan güçlü sesiyle ünlü piyaniste eşlik ediyor.

Yer: Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu

Tarih: 5 Temmuz 2023, 20:00

% 100 Akustik Konserleri

Yüzdeyüz Akustik konserleri, şehrin merkezinde ancak gürültüsünden uzakta, yemyeşil, ferah ve konforlu bir ortamda sakin yaz akşamlarının tadını çıkarmak isteyen İstanbulluları sakin ve iyi müzik dinlemeye davet ediyor. Küçükçiftlik Park Bahçe’de gerçekleşecek olan konserler, yerli müziğin en iyilerini dinleyicileriyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Yer: Küçükçiftlik Park

Tarih:

* 7 Temmuz 2023, 19:00 Emre Aydın – Tuğkan

* 14 Temmuz 2023, 19:00 Yeni Türkü – Zuhal Olcay

Göksel

Güçlü sesiyle dinleyicilerini büyüleyen Göksel, 7 Temmuz akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda.

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu

Tarih: 7 Temmuz 2023, 21:00

Mirkelam Dada Salon Kabarett’te

90’ların popüler şarkıcısı Mirkelam, Okan Bayülgen’in İstanbul’a kazandırdığı sıra dışı gösteri mekânı Dada Salon Kabarett’te unutulmaz şarkılarını seslendiriyor.

Yer: Dada Salon Kabarett

Tarih: 8 Temmuz 2023, 22:00

Sıla

Yerli müziğin sevilen isimlerinden Sıla, iki gece üst üste Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda dinleyicileriyle buluşuyor.

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu

Tarih: 10 – 11 Temmuz 2023, 21:15

Cem Adrian

Kendine has yorumu ve eşsiz sesiyle dinleyicilerini büyüleyen Cem Adrian, 12 Temmuz’da Maximum Uniq Açıkhava’da.

Yer: Maximum UNIQ Açıkhava

Tarih: 12 Temmuz 2023, 21:00

Hooverphonic Türkiye’de

Kurulduğu yıldan bu yana trip hop’u, pop ve çok sesli elementlerle sentezleyen Belçikalı grup Hooverphonic İstanbul’da. 14 Temmuz Cuma gecesi Uniq Açık Hava Sahnesi’nde dinleyicileriyle buluşacak olan grup, “2Wicky”, “Eden”, “Mad About You”, “Anger Never Dies”, “Amalfi”, “Badaboum” ve “Romantic” gibi hit parçalarının yanı sıra, yeni şarkılarını da seslendirecek.

Yer: Uniq Açık Hava Sahnesi

Tarih: 14 Temmuz 2023, 17:00

Fatoumata Diawara İstanbul’da

İleri görüşlülüğü, zaman kavramını aşan artistik müzikal vizyonuyla şarkılarında insanı en yalın haliyle anlatan renkli Afro-pop şarkıcısı Fatoumata Diawara, dinleyicileriyle boğazın eşsiz manzarasına karşı buluşmak için hazırlanıyor.

Yer: The Marmara Esma Sultan Yalısı

Tarih: 17 Temmuz 2023 , 21:00

An Epic Symphony & Mark Eliyahu

Events Across Turkey’in bir kült haline gelen uluslararası ödüllü projesi An Epic Symphony, dünyaca ünlü sanatçı Mark Eliyahu’yu sahnesinde ağırlıyor.

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu

Tarih: 18 Temmuz 2023, 21:00

Karsu

Piyanosu, eşsiz sesi, söylediği şarkılar ve farklı yorumuyla son dönemin en çok dikkat çeken isimlerinden olan başarılı şarkıcı, piyanist, besteci ve söz yazarı Karsu, yeniden İstanbul’da.

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu

Tarih: 19 Temmuz 2023, 21:00

Gülşen

Şarkıları ve sevilen sahne performansıyla Gülşen, yazın enerjisini Harbiye’de karşılamaya hazırlanıyor.

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu

Tarih: 20 Temmuz 2023, 21:00

Sertab Erener

Sesi ve şarkılarıyla Türk müziğinin sevilen şarkıcısı Sertap Erener, BKM Yaz Etkinlikleri kapsamında dinleyicileriyle buluşuyor.

Yer: Maximum Uniq Açıkhava

Tarih: 25 Temmuz 2023, 21:00

Athena

Türk rock müzik tarihinin en sevilen gruplarından Athena, şarkılarını açıkhavada söylemek için Maximum Uniq Açıkhava’da.

Yer: Maximum Uniq Açıkhava

Tarih: 28 Temmuz 2023, 21:00

Sigur Rós Türkiye’de

Dünyanın en büyük post-rock gruplarından biri olan Sigur Rós, Türk hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Klasik elementlerle yenilikçi sound’ları birleştiren ve müzikleri kadar sahne performanslarıyla da adından söz ettiren grup, sevilen şarkılarını bu kez İstanbul’da seslendirecek.

Yer: KüçükÇiftlik Park

Tarih: 28 Temmuz 2023, 18:00

İstanbul Temmuz Ayı Festivalleri

30. İstanbul Caz Festivali Başlıyor

Bu yıl 30. kez düzenlenecek olan İstanbul Caz Festivali, 7-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Türkiye ve yurtdışından yüzlerce güncel müzik ve caz sanatçısını İstanbul’da ağırlanacağı festivalde The Lumineers, Lizz Wright, Morcheeba, Kovacs, Fatoumata Diawara, Alfa Mist, Youn Sun Nah Quartet, Mammal Hands gibi isimler sahne alacak. Ayrıca, Okay Temiz ve Riff Cohen’in bir araya gelerek oluşturdukları “The Ritual” adlı proje ve Nuri Bilge Ceylan’ın ilk üç filminden esinlenerek yazılan caz bestelerinden oluşan Taşra Üçlemesi Caz Projesi gibi özel projeler de festivalde yer alacak.

Festival konserleri, geleneksel mekanların yanı sıra bu yıl Parkorman ve Robert Kolej gibi mekanlarda da gerçekleştirilecek. Caz Vapuru ise festivalin vazgeçilmezlerinden biri olmaya devam ederek İstanbul Boğazı’nda müzik dolu bir tur sunacak. Ayrıca, +1’li Gece Gezmesi adı verilen etkinlikle Kadıköy sokaklarına yayılan bir müzik maratonu düzenlenecek.

Her sene temmuz ayında gerçekleştirilen ve müzikseverlerin heyecanla beklediği İstanbul Caz Festivali, bu sene de capcanlı ve müzik dolu günleriyle, müzikseverlerle buluşmayı bekliyor.

Yer: Çeşitli Mekanlar

Tarih: 7 – 19 Temmuz 2023

İstanbul Festivali

Türkiye’nin en sevilen sanatçılarının konserleri ve sahne şovları, birbirinden sürprizli gösteriler, en yaratıcı çocuk atölyeleri, heyecan dolu e-spor turnuvaları ve benzersiz lezzetlerle dolu İstanbul Festivali, 17 gün boyunca saat 16:00’dan itibaren Yenikapı’da.

Yer: Festival Yeni Kapı

Tarih: 21 Temmuz – 6 Ağustos 2023, 16:00

Hep Yeni Kal Sunar: 90’lar Türkçe Pop Fest

Zamanda yolculuk yapmaya hazır mısınız? Hayatlarımıza dokunan ve yıllar sonra bile hâlâ dilimizden düşmeyen 90’ların unutulmaz şarkılarını sıcak bir yaz akşamında ve açıkhavanın muhteşem atmosferinde dinlemek, söylemek ve dans etmek için UNIQ’e davetlisin!

Yer: Maximum UNIQ Açıkhava

Tarih: 22 Temmuz 2023, 17:15

Özlenen Gezgin Salon Festival’i, Geri Dönüyor

Salon İKSV’nin iyi müziği Beyoğlu’ndaki evinden doğanın içine taşıdığı etkinliği ‘+1 Sunar: Gezgin Salon Festivali’ bu sene de müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 20 bin kadar müzikseveri ağırlayan festival, bu sene de herkesi yeşilliklerle çevrili Parkorman’a davet ediyor.

Yer: Parkorman

Tarih: 29 – 30 Temmuz 2023

İstanbul Temmuz Ayı Workshopları

Eataly ile İtalyan Mutfağı Workshopları

İtalyan mutfağının olmazsa olmazı pizza ve makarnadan kokteyl, cheesecake ve hamburger yapımına kadar her türlü tarifin özenle öğretildiği Eataly Mutfak Atölyesi Temmuz ayı workshopları, İtalyan mutfağının tüm inceliklerini keşfetmeniz için sizleri davet ediyor. Temmuz ayı boyunca hergün en az 3 Atölye workshoplardan haberdar olmazın için Eataly instagram sayfasına mutlaka göz atın deriz.

Yer: Eataly Mutfak Atölyesi

Tarih: 1 – 29 Temmuz 2023

Cooking Class Academy İstanbul ile Dünya Mutfakları

İster Hint Mutfağı, ister Fransız Mutfağı, Uzakdoğu ya da en sevilen Türk lezzetlerinden olan Gaziantep Mutfağını keşfedebileceğiniz çok çeşitli workshoplarıyla Cooking Class Academy, farklı lezzetleri denemek isteyenleri mutfağına davet ediyor.

Yer: Cooking Class Academy

Tarih: 7 – 29 Temmuz 2023