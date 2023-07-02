İçinizi kıpırdatacak Bodrum Temmuz ayı konser ve etkinlikleri... 

Bodrum’da Temmuz ayı boyunca düzenlenecek konserleri, sergileri, kültür-sanat etkinliklerini ve tiyatro oyunlarını Gecce Mekan Life Style ile keşfedin.

Gülşen

Pop müziğin sevilen ismi Gülşen, 2 Temmuz akşamı Bodrum Antik Tiyatro Sahnesinde sevenleri ile buluşuyor.

Yer: Bodrum Antik Tiyatro

Tarih: 2 Temmuz 2023, 21:00

DJ NON

Yer aldığı her projede işitsel ve görsel olarak özgün bestelere imza atan özgür ruhlu bir DJ ve organizatör, güler yüzlü kişiliğiyle bulunduğu her ortama renk katıyor.

Funk, disco ve deep house setleriyle dinleyicileri ile arasında özel bir bağ kuran ve gece boyunca unutulmaz parçalarıyla onlara eşlik eden NON, gece hayatının en prestijli kulüplerinde sahne almaya devam ediyor.



Yer: The Galliard Cove House

Tarih: 2 Temmuz 2023, 21:15Bilet: The Galliard

Dolu Kadehi Ters Tut

Dolu Kadehi Ters Tut, KerkiSolfej organizasyonu ile sevilen şarkılarını sizlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Yer: Bodrum Antik Tiyatro

Tarih: 7 Temmuz 2023, 21:15

Mahsun Kırmızıgül

Muhteşem yorumu ve sahne performansı ile uzun süre ara verdiği sahnelere bu kış Günay'da sahne Alarak her programı yoğun istek gören Mahsun Kırmızıgül bu yaz sık sık Günay Bodrum sahnesinde yer alacak

Yer: Bodrum Günay Yalıkavak

Tarih: 7 Temmuz 2023, 21:00

Ebru Gündeş

Türkiye'nin en sevilen sesi , kalbe dokunan müziği ile müzik severleri kendine hayran bırakan ünlü isim Ebru Gündeş Bodrumlu sevenleriyle buluşuyor.

Yer: Bodrum Günay Yalıkavak

Tarih: 9 Temmuz 2023, 21:00

French Delights

Türkiye’de çok sevilen, kalbe dokunan müziği ile müzik severleri kendine hayran bırakan ünlü Kamanche ustası Mark Eliyahu, Bodrumlu sevenleriyle buluşuyor.

Yer: Maximiles Black Turgutreis Arena

Tarih: 15 Temmuz 2023, 21:00

Mor ve Ötesi

Mor ve Ötesi, bir yıl aradan sonra bu yılki ilk ve tek Bodrum konseri ve muhteşem sahne performansı ile Bodrum’u sallamaya hazırlanıyor.

Yer: Maximiles Black Turgutreis Arena

Tarih: 21 Temmuz 2023, 21:00

Koray Avcı

Koray Avcı, Bodrum’a sevilen şarkılarını söylemeye geliyor…

Yer: Bodrum Antik Tiyatro

Tarih: 21 Temmuz 2023, 21:15

Yasmin Levy

Ladino müziğinin tutkulu sesi Yasmin Levy, tutkulu sesi ve etkileyici yorumu ile Bodrum’da müzik severlere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

Yer: Maximiles Black Turgutreis Arena

Tarih: 22 Temmuz 2023, 21:00

Karsu

Bodrumlu müzikseverler, dünyanın her yerinde verdiği konserlerle ülkemizin son yıllardaki en iyi temsilcilerinden biri olan; caz, blues, pop, funk ve elektronik müziği modern tınılarla buluşturan Karsu ile buluşuyor.

Yer: Maximiles Black Turgutreis Arena

Tarih: 28 Temmuz 2023, 21:00

Goran Bregović, Wedding and Funeral Band

Balkan müziğinin efsanevi ismi Goran Bregovic, mayıs ayında çıkardığı yeni albümü sonrası ilk kez Türkiye’de Bodrum sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

Yer: Maximiles Black Turgutreis Arena

Tarih: 29 Temmuz 2023, 21:00

Cem Adrian

Son yılların sevilen sanatçısı Cem Adrian Bodrum’a geliyor.

Yer: Bodrum Antik Tiyatro

Tarih: 30 Temmuz 2023, 21:15

Bodrum Yaz Tiyatroları

Cimri

Tansu Biçer’in yorumu ve Serkan Keskin’in çok konuşulan “Harpagon” performansıyla 5 sezondur kapalı gişe sahnelenen, Moliere’in ünlü eseri “Cimri” oyunu Bodrum’a geliyor.

Yer: Maximiles Black Turgutreis Arena

Tarih: 19 Temmuz 2023, 21:00

Bodrum Yaz Festivalleri ve Partileri

DJ Cüneyt Kurt ile White Nights

Ünlü işletmeci ve DJ Cüneyt Kurt, unutulmaz “White Nights” organizasyonu ile 7 Temmuz’dan itibaren her cuma günü Park Şamdan G-Beyond’da misafirlere eğlenceli anlar yaşatacak.

Yer: Park Şamdan G-Beyond

Tarih: 7 Temmuz’dan itibaren her cuma akşamı

Bilgi ve rezervasyon için: 0542 772 8888

Polo & Pan

Tropikal seslerle harmanladıkları house-elektronik müzikal seçkilerini, ilhamını aldıkları 90’lar hip-hop’ı ile birleştiren ve kendilerine ait bir sound yaratmayı başaran Fransız duo Polo & Pan; Susona Bodrum ve Wonder Wheel iş birliği ile 2023 Türkiye turnesi kapsamında 14 Temmuz Cuma akşamı Susona Bodrum LXR Hotels & Resorts kabininde.

Yer: Susona Bodrum, LXR Hotels & Resorts

Tarih: 14 Temmuz 2023, 17:00