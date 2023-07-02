Bu yaz Barbie'nin Malibu Dream House'unda kalabilirsiniz.

Her zaman Barbie kızı olmak istediysen şimdi onun Malibu Dream House'unda yer ayırtma ve bunu gerçekleştirme şansın var. Açık hava eğlence alanı, disko dans pisti, doğal ve muhteşem bir havuz içeren, Barbie eviyle uygun şekilde tasarlanmış konakta nasıl kalabileceğinizi öğrenin.

Ken'i onlarca yıldır Barbie'nin her zaman destekleyici erkek arkadaşı olarak tanıyoruz, ancak "sadece Ken"den daha fazlası olduğunu göstermek için plaj aşığı Ken ve Barbie , seçkin bir grup şanslı konuğu ağırlamak için Airbnb ile iş birliği yapıyor. İkonik Dream House'u tüm parlak pembe görkemiyle deneyimleyin.

Barbie'nin pırıltılı ve çekici (ve pembe) her şeyin vücut bulmuş hali olan Malibu Dream House, Ken'in yaratıcı dokunuşu altında büyük bir dönüşüm geçirdi. Konuklar tüm Barbie pembesi dekordan keyif almaya devam ederken, Ken'in benzersiz stili moda, plaj ve paten kayma tutkusu, gerçek boyutlu oyuncaklardan ilham alan malikanede imza vurgularıyla parlıyor. Üstüne üstlük, konaklamaya yemekler ve Ken'in en sevdiği ikramlarla dolu bir buzdolabı da dahil.

Ve Ken'in ev sahibi biyografisine göre, hayatı iki B'nin etrafında dönüyor: Sahil ve Barbie. Airbnb kaydında Ken, "Hepimizin hayalleri var ve Barbie bunlarla dolu bir eve sahip olacak kadar şanslı," diyor, "Ama şimdi sıra bende ve bu eşsiz rüyada misafirleri ağırlamak için sabırsızlanıyorum." türünün tek örneği - eşi benzeri olmayan bir Ken ve Hayal Ev diyebilir miyiz? kızlar."

17 Temmuz saat 13.00'ten itibaren. EST, umutlu konuklar airbnb.com/kendreamhouse adresinden Ken'in Barbie'nin Dream House'da her gece iki misafirin konaklayabileceği iki ayrı tek gecelik konaklama seçeneği mevcut. Seçilen kazananlar, 21 Temmuz ve 22 Temmuz tarihlerinde Malibu, CA'daki pembe malikanede Ken'in kendisi tarafından ödenen partiye de gidebilecekler. Çekilişi kazanan Misafirlerin Malibu'ya gidiş ve dönüş seyahat düzenlemeleri ve biletlerinden kendilerinin sorumlu olduğunu unutmayın.) Malibu Dream House deneyimleri sırasında konuklar, aralarından seçim yapabilecekleri çeşitli aktivitelerle (Küratörlüğünü Ken'in yaptığı) en iyi Barbie hayatlarını yaşama fırsatına sahip olacaklar. Konuklar, plaja mükemmel uyum sağlamak için Ken'in geniş gardırobunu inceleyebilir, Ken'in disko dans pistinde dans edebilir , Ken'in imzası olan gitarını kullanarak bir gün batımı serenatı yapabilir ve canlarının istediği kadar plaja gidebilirler. Ayrıca Ken'in cömert konukseverliği sayesinde konuklar kendi sarı-pembe paten ve sörf tahtalarını da evlerine götürebilecekler.

Ken'in Malibu DreamHouse'u devralması, Margot Robbie, Ryan Gosling (Ken rolünde), America Ferrara, Issa Rae, Kate McKinnon, Michael Cera, Simu Liu, Rhea Perlman ve Will'in oynadığı Greta Gerwig'in merakla beklenen filmi Barbie'nin vizyona girmesiyle kiralanmaya başlayacak. Film 21 Temmuz'da sinemalarda.

Çekilişi Kazanmayan ama aynı zamanda fırsatı kaçırmak istemeyenler için, Malibu DreamHouse'un özel bir mülk olduğunu ve işletildiğini unutmayın; bu nedenle, ne yazık ki biraz daha Kenergy harcayarak gelecekteki Barbie temalı rezervasyonlarınızı Barbie aşığı kız arkadaşınız için şimdiden yapın deriz....

Ayrıca bu Yaz Temmuz ortası New York ve Chicago'ya da bir Malibu Barbie Cafe açılıyor...