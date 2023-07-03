Her şeyin yolunda gittiği bir dünya için, "Plastiksiz Temmuz" hareketine katılmaya var mısınız?

Gecce Mekan Life Style ailesi olarak biz de plastiksiz temmuzu destekliyor ve uzun zamandır ‘Plastiksiz Mutfak’ ve ‘Plastiksiz Yaşam’ diyoruz.

Peki nedir bu bahsettiğimiz plastiksiz mutfak? Plastiksiz mutfakta amacımız mutfakta kullandığımız plastiği minimuma indirmek. Plastik atıkları minimuma indirmeye önce kendi mutfağınızdan başlayabilirsiniz.

Bu dünya çapında bir meydan okuma.

159 ülkeden 2 milyondan fazla kişi, tek kullanımlık plastiklerin çöpe, denize gitmesine engel olmak için harekete katılıyor.

Neden buna ihtiyaç var?

Tüketim odaklı yaşadığımız dünyamızda, satın aldığımız her şeyin aslında çevremize ne kadar zarar verdiğinin farkında değiliz. Aldığımız her üründe, doğada bıraktığımız etkiye bakarak sorumluluk almamız gerekiyor.

Dünyada her yıl 400 milyon ton plastik çöpe gidiyor.

Geri dönüşüme gittiğini sandığımız ürünlerin aslında sadece %9’u geri dönüşüm için uygun. Uygun olanların %90’ı ise tesis imkanı olmadığı için çöpe gidiyor.

Çöp dağlarının olduğu bir dünyada yaşamak istemiyoruz.

Alışveriş alışkanlıklarımızı değiştirerek ve markalardan doğru ürünler talep ederek gerçek bir etki yaratmaya başlayabiliriz.

Günlük hayatımızdan plastiği çıkarırken kendimizin çıkarabileceği icatlar aşağıdaki gibidir;

* Yemeklerimizi plastik kutular yerine cam ya da paslanmaz çelikten yapılan kutularda saklamak daha iyi. Camın kırılmasından endişe duyanlar bambu ya da paslanmaz çelikten yapılan kutulara yönelebilir. Ayrıca okul ve ofise giderken kullanabileceğimiz silikon kutular da var.

* Temizlik ve bakım ürünlerini kendin yap reçetelerle hazırlamak mümkün. Bu, bütçenize de büyük katkı sağlar. Eğer vaktimiz yoksa , tekrar doldurulabilir ya da geri dönüştürülebilir paketli olanları tercih edebiliriz.

* Küçükken okula gittiğim zamanlarda babam ya da annem önlüğümün cebine mendil koyarlardı. Hayır kullan at olanlardan bahsetmiyorum. Kumaştan yapılan mendillerden…

* Mutfağımızda ise kağıt havlu yerine, tekrar kullanılabilen bambu havlular ya da eskiden bulaşıklarımızı kurulamak için kullandığımız kumaşları kullanmaya başlayabiliriz. Bu kumaş parçalarını sadece kurulamak için değil, bir kısmını da tost, sandviç gibi yemekleri sarmak için kullanabilirsiniz.

* Su içmek için kullan at şişelere yönelmek yerine kendimize matara edinebiliriz. Paslanmaz çelikten veya camdan. Kapaklarını da aynı şekilde seçebilirsiniz. Ya da bambudan üretilen kapaklar da mevcut su mataraları için.

* Diş fırçalarımızı 3 ayda bir değiştirmemiz gerekir. On yılda bir kişi 40 tane diş fırçası değiştiriyor. Diş fırçası sapları plastikten yapılıyor ve bunlar geri dönüştürülebilir olsa da diş fırçası kılları geri dönüştürülemiyor. Bunun yerine bambudan yapılan diş fırçalarına yönelebilirsiniz.

* Folyo ve streçin yerine geçebilecek ürünlerden biri de balmumu keseler. Bunlara yönelmek iyi bir tercih. Streç ve folyodan daha uzun süre yiyecekleri de taze tutuyor. File ve sebze torbaları da bir seçenek.

* Kullan at yağlı kağıtlar yerine de silikondan yapılan pişirme matlarına yönelmeliyiz.

* Plastik pipet kullanımı yerine kağıttan üretilen veya camdan üretilen pipetler mevcut. Camdan üretilenler yıkanıp tekrardan kullanılabiliyor.

* Kahve zincirlerine giderken kendi termoslarımızı ve termosların bardaklarını götürebiliriz.

* Biz kadınların en çok tükettiği şeyler pedler ve tamponlar. Bunun yerine regl külotları kullanabilir ya da plastik kullanımını azaltmak için menstrual kaplara yönelebilir. Hesaplamalara göre, bir kap, tek kullanımlık pedlerin biriktirdiği plastik atığın tahmini %0,4′ünü veya tamponların 10 yıl içinde oluşturduğunun %6′sını üretiyor.

* Geri dönüştürülebilen çöp poşetlerine yönelmeliyiz. Doğada çözülen alternatifleri de mevcut.

* Bebek bezleri gerçekten çok fazla kirlilik yaratıyor. Bir bebeğin dünyaya geldiği günden tuvalet eğitimini tamamladığı döneme kadar ortalama 6 bin bebek bezi kullanılıyor, bunların oluşturduğu atık miktarıysa 2 tonu buluyor. Dünyadaki bebek sayısını düşünürseniz çok yüksek olduğunu anlarsınız. Bunun yerine yıkanabilir veya ekolojik bebek bezlerine yönelebilirsiniz.

* Tek kullanımlık kulak çubukları için de bambu kulak çubuklarına yönelmek iyi bir tercih.

* Plastik torbalar yerine bez çantalar diktirmiştik. Alışverişe çıktığımızda plastik torbalar yerine bunları yanımızda getirmek çok daha iyi bir yöntem.

* Markete alışverişe gittiğimizde pek çok meyve ve sebzenin plastik ambalajlarda olduğunu görüyoruz. Plastik ambalajlarda olmayan ürünlere yönelmek daha iyi bir çözüm. Eğer markette plastik ambalajsız ürün yoksa bunun yerine pazarlara yönelebiliriz. Diktirdiğiniz bez çantalar burada da işe yarar.

* Nostaljiyi seviyoruz. En çok da yoğurt kaplarına dikilen çiçekleri…

Plastik kullanımımızı azaltmak aslında sanıldığı kadar zor değil. Bireysel olarak attığınız adımları çevrenizdekilerle paylaşabilirseniz, farkındalık yaratabilirsiniz. Yarattığınız farkındalık domino etkisiyle bir harekete dönüşür.