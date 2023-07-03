Şehrin en iyi pizzacıları

Paper Moon

Adnan Saygun Caddesi, Akmerkez AVM, Etiler

0539 697 36 16

İtalyan lezzetlerine gurme bir yorum katan İtalyan bir gusto! Menüsünde tanınmış İtalyan şef Giuseppe Pressani imzası bulunan ve İtalyan lezzet trendlerine yön veren mekan; imza pizzalarıyla dikkat çekenlerden. Farklı damak tatlarına hitap eden gurme pizza seçenekleriyle, deneyenlerin damaklarına imzasını atıyor! Favori pizzamız ise Pizza Prosciutto e Funghi; domates sos, Mozzarella, Porcini, Prosciutto Crudo.

Gina

Büyükdere Caddesi, Kanyon AVM No:164/A, Levent

0212 353 52 86

Geleneksel İtalyan lezzetlerini yenilikçi dokunuşlarla sunan Gina, eşsiz bir İtalyan tarzı yeme-içme deneyimini misafirleriyle buluşturuyor. Adını 1950’li yıllarda İtalya’nın Toskana bölgesinde yaşamış ve kendi adını taşıyan bir aile trattoria’sı işletmiş İtalyan Gina’dan alan restoran, İtalyan Riviera’sından esinlenerek tasarlanan dekorasyonuyla, geleneksel Trattoria kültürünün sıcaklığını modern ve incelikli yorumlarla günümüze taşıyor. Pizzalardan önerimiz ise Pomodoro e Burrata; San Marzano domates sos, Burrata, fesleğen.

Filo D’Olio

Ayazağa Mah. Azerbaycan Caddesi No: 3/C, Sarıyer

0212 285 03 01

Gurme İtalyanlar listesinde parlayan bir yıldız! İtalyan Şef Danilo Zanna’nın yarattığı muhteşem bir mekan Filo D’Olio. Keyif dolu ambiyansı ve tük deko detayları ile sizi İtalya’ya kısa bir serüvene çıkarıyor. Filo D’olio felsefesi, lokal ve taze ürünler ile İtalyan reçeteleri arasında bir sentez oluşturuyor. Menüde pizza favorisi seçmek bizim için bir hayli zor oldu; çünkü her tarif farklı bir aroma ile damaklara imzasını atanlardan. Quattro Formaggi pizzalardan dikkat çekenlerden; krema, taze Mozzarella, rokfor, Parmesan, Provolone, kırık Antep fıstığı…

Da Mario

Dilhayat Sokak No:7, Etiler

0212 263 74 84

Geleneksel İtalyan tarzı yeme-içme kültürünü eşsiz lezzetleriyle Etiler’de ve İstinyePark’ta yaşatan Da Mario, müdavimlerini zengin menüsü, benzersiz atmosferiyle ağırlamaya devam ediyor. Da Mario asla değişmeyen standartları ve köklü kadrosuyla, klasikleşen lezzetlerini kuşaktan kuşağa aktarmayı sürdürenlerden! Taş fırından çıkan dumanı üzerinde pizzalardan favorinizi seçmek bir hayli zor oluyor. Hepsine bayılıyoruz; ama Diavola kesinlikle denenmesi gerekenler arasında ilk sırada yerini alanlardan. Mozzarella, domates, Pepperoni ve kırmızı biber!

Masa

Pınar Mah., Tarabya Bayırı Caddesi, MİstinyePark AVM No:11, Sarıyer

0212 345 53 23

Gastronomiyi ve stili birleştiren güç! Şehrin en ayrıcalıklı alış veriş merkezlerinden biri olan İstinyePark’ın tam ortasında; modanın, stilin, trendlerin kalbinde gurme lezzetleriyle misafirlerini hayran bırakan Masa’nın zengin menüsünde bayılacağınız bir lezzet mutlaka gizlenmiştir. Menüye yeni eklenen pizza seçeneklerinden Masa Special Satır Kıyma Pizza’yı mutlaka denemelisiniz.

The Galliard

Vadistanbul & Emaar Square Mall & Metropol İstanbul

444 0 233

Hayata şık ve lezzet dolu bir dokunuş katmaya hazırlanın! Büyüleyen ışıltılarla dolu dekorasyon detayları ve mekana attığınız ilk adımdan itibaren sizi saran tutkusu ile The Galliard; her şubesiyle kendine hayran bırakan mekanlar arasında. Wine Lover Formaggi kesinlikle denenmesi gerekenler arasında.

Sintesi

Ataşehir Bulvarı Gelincik Sok., Bulvar 216 AVM, Ataşehir

0532 699 32 82

Lezzetin tutkuyla harmanlandığı; her detayı ile büyüleyen gurme bir kaçamak! Açıldığı ilk günden beri dokunduğu her damağa imzasını atan menüsüyle Sintesi; lezzet notalarında büyük bir emek ve tutkuyu gizleyen mekanlar arasında. Dünya Mutfağı’ndan özenle oluşturduğu menüsü ise dikkat çeken mekanın pizzaları da bir hayli iddialı! Taze Mozzarella, domates sos, fırınlanmış domates, bebek enginar, Frenk soğan ve sızma zeytinyağıyla lezzetlendirilen Karidesli Pizza kesinlikle denenmesi gerekenler arasında!

Mezzaluna

www.mezzaluna.com.tr

İtalyan lezzetlerini büyük bir tutku ile misafirleriyle buluşturan Mezzaluna; ambiyansından müziklerine, dekorasyonundan ekibine kadar her ayrıntısıyla size gurme bir İtalyan kaçamağı yaşatanların başında geliyor. Şehrin dört bir yanındaki şubeleriyle, her köşede karşınıza bir Mezzaluna çıkabilir! Menüye yeni eklenen pizza seçeneklerinden Pizza Frutti di Mare ve Pizza Tonnata kesinlikle tanışmanız gereken lezzetler arasında! Pizza Frutti di Mare; sote karides, kalamar, kurutulmuş domates, kapari ve siyah zeytin ile lezzetlendiren harika bir deniz mahsülü pizza. Pizza Tonnata ise domates, ton balığı, kırmızı soğan, siyah zeytin ve caperi ile harika bir lezzet sunuyor.

Morini

Zorlu Center, Levazım Mah. Koru Sok. No:2, Beşiktaş

0212 353 67 67

Michael White imzası taşıyan gurme seçenekleriyle sizi şık bir gastro yolculuğa çıkaran Morini; şık ve etkileyici randevularınız için birebir! İtalyan lezzetlerine şık bir yorumlama getiren; lezzetleriyle olduğu kadar ambiyansıyla da aşık olacağınız bir mekan. Menüsünde her kalem çok özenli bir tutkunun imzasını taşıyor. Pizzalardan ise favorimiz kesinlikle Pepperoni; Mozzarella, Pepperoni, domates sos ve acı biber. Ayrıca paylaşmalık ince uzun bir pizza olan Flatbread to Share’de kesinlikle denenmesi gerekenler arasında.

Forno

Vodina Caddesi, Fenerkireçhane Sokak No:13/A, Balat

0545 322 30 30

Tek kelimeyle inanılmaz! Balat’ın tarihi sokaklarına konumlanmış efsane bir lezzet deneyimi. Taş fırından çıkma lezizi pizzalarının yanı sıra hafta sonu açık büfe, hafta içiyse serpme kahvaltısıyla dikkat çekenlerden.

La Scarpetta

Dilhayat Sok. No:16, Etiler

0212 263 53 53

İtalyan Trattoria’sına şık ve lezzetli bir ziyaret! Görkemli ve büyüleyici ambiyansına eşlik eden gurme lezzetlerinin arasında pizzaları da oldukça dikkat çekenlerden. Mozzarella, Stracciatella, bonfile dilimleri ve siyah trüf mantarıyla yapılan Pizza La Scarpetta imza pizzaları. Menüde farklı zevklere hitap edecek özenli bir pizza alternatifi mutlaka var.

Il Cortile

Bereketzade Mah. Galata Kulesi Sok. No:14/20, Beyoğlu

0212 244 26 74

Galata’nın şık ve gurme İtalyanı; her detayıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaranlardan. Galata Kulesi’nin hemen yan sokağında École St.Pierre Hotel’in içinde, nefis avlusu ve birbirinden lezzetli tabaklarıyla bir İtalyan restoranı!

The Ordinary

Cumhuriyet Mah. Silahşör Caddesi Now Bomonti blok No: 75/A, Şişli

0212 955 08 88

Sıcak ambiyansı ve fiyat performans olarak son zamanların dikkat çekenlerinden biri The Ordinary. Açık mutfak konseptiyle unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. Samimi detaylarıyla dikkat çeken The Ordinary’de dilim dilim aşkı yaşayabilirsiniz.

Il Sud

Caferağa Mah. Sarraf Ali Sok. No:15, Moda

0532 564 00 73

Kadıköy’de lezzet dolu bir İtalyan! Dekorasyonda oldukça sade ve minimal öğelere yer verilmiş, göz yormayan, sade ve sakin bir atmosfer ile iç içesiniz. Minimal bir İtalyan dokunuşu ile büyüleneceksiniz.