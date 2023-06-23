Yeni menüsüyle Kiva’da yazın tazeliğini deneyimleyin

bomontiada: Yapı Kredi bomontiada Birahane Sokak No:1/C Bomonti, Şişli - 0212 296 20 08

Galataport: Kılıçali Paşa, Meclis-i Mebusan Cd., K2 Blok, No: 8/4G, Karaköy - 0212 801 74 90

Anadolu'nun binlerce yıllık yöresel lezzetlerini özüne sadık kalarak yorumlayan Kiva; yeni yaz menüsü ile lezzette boyut atlatıyor. Lokal malzemeler, tarihin vazgeçilmez tarifleri ve mevsimselliği ön plana çıkaran Kiva menüsü; 2023 yaz sezonu için ferahlatan ve damaklara imzasını atan seçenekleriyle dikkat çekiyor.

Yapı Kredi bomontiada ve Galataport İstanbul'da şubeleri bulunan Kiva; mevsimine uygun lezzetleri harmanladığı yeni yaz menüsüyle sıcak yaz günlerine lezzetli bir mola sunuyor.

Anadolu'nun bin yıllık geleneksel tariflerinin özüne sadık kalan Kiva, mozaik Anadolu Mutfağı'nın köklü yöresel lezzetlerini modern bir yorumla sunuyor. Her mevsimin zenginliğini menüsüne yansıtan Kiva, özgün reçeteleri ve geniş meze çeşitleriyle Anadolu lezzetlerini sıcak ve lokal bir atmosfer içinde misafirlerine yaşatıyor.

Yaz menüsüne yakından bakalım!

bomontiada ve Galataport şubelerinden farklı seçeneklerle karşılaşacağımız bir yaz menüsü bizi bekliyor. Gelin Kiva'nın iki şubesinde özel olarak hazırlanan menüde neler var, daha yakından bakalım!

Çöplenmelik; masaya ilk gelip, diğerlerini bekleyenler

Yeni yaz menüsünde ilk karşımıza çıkan başlangıç lezzetleri! Günün çorbası ve Soğuk Yaz Çorbası seçenekleri mevcut. Mevsimsel turşu tabağı, Kırkağaç Kavunu, Karaburun Çekiç Kırma Yeşil Zeytin, Soka, Kaymaklı Boşnak Biberi sofraya ilk gelenlerden.

Her masada ortaya bir tane: Salatalar

Mevsimin en taze yeşillerini kullandıkları ve masada ortaya lezzet katan seçenekler arasında; Peynirli iri kıyım çoban salata, Roka domates kırmızı soğan salatası, Semizotu salatası ve Domates salatası bulunuyor.

Olmazsa olmaz: Mezeler

Masanın olmazsa olmazları, sofralara renk katan Kiva mezeleri lezzette sınırları zorlayanlar arasında! İki şubede de aynı lezzet ve tazeliği bulabileceğiniz en taze seçenkler; Yaz Tabulesi, Yaprak Sarma, Humus, Çifte Kavrulmuş Bazkır Tahinli Mütebbel, Girit Ezme, Köpeoğlu, Babagannuş, Deniz Tabağı, Anne Kızartması, Kabak Şayan, İzmir Söğüş, Ot Kavurması, Muhammara, Aci İp Biberli Atom, Zeytinyağlı Enginar, Ayvalık Tekmil Fava, Haydari, Zeytinyağlı Taze Fasulye, Antalya Piyazı ve Afilli Cacık...

Sırada ara sıcaklar var!

Soframız iyice kalabalıklaştığına, sohbet giderek koyulaştığına, kahkahalar arttığına göre ara sıcaklara geçmenin vakti gelmiş demektir. İçli Köfte, Kokoreçli İçli Köfte, Paçanga Böreği, Sigara Böreği, Çıtır Kalamar, Karides Güveç, Gemici Pilavı, Tereyağlı Ciğer, Izgara Kuzu Uykuluk, Kokoreç Güveç, Pastırmalı Sıcak Humus, Limonlu Mücver, Fasulye Turşu Kavurması, Kiva Patates, Kapadokya Mağara Peyniri, Güveçte Atom...

Ana yemekler

Galataport şubesinde manzarası ve keyif dolu ambiyansıyla harika bir lezzet deneyimi yaşatan Kiva'nın ana yemek seçenekleri de mevsimin tüm lezzetini sofralara taşıyan nitelikte. Kiva Köfte, Izgara Kuzu Pirzola, Izgara Tavuk İncik, Sarhoş Tavuk, Ağır Ateşte Pişmiş Dana Kaburga, Yağlı Kara, Izgara Dana Bonfile, Kağıtta Levrek ve 4 kişilik Karışık Izgara!

Bomontiada'nın ana yemekleri ise: Kiva Köfte, Zırh Kıyma, Tavuk Kalça Şiş, Sarhoş Tavuk, Ağır Ateşte Pişmiş Dana Kaburga, Yağlı Kara, Kuzu Şiş, Kağıtta Levrek ve 2 kişilik Karışık Izgara!

Lezzetin son vuruşu: Tatlılar

Kiva'nın leziz yaz menüsünde son nokta ise harika tatlı seçenekleriyle kapanıyor; Antakya Çıtır Kabak Tatlısı, Dondurma İrmik Helvası, Şekerpare, Cunda Kaymak Lor ve Üryani Erik Pestiline Sarılı Tahin Helvası...