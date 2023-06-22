Summer Edition: Lucca Beach Bodrum, bu yazın en iddialısı

Uzun yıllardır, gastronomi dünyasına sofistike bir soluk kazandıran şehrin ikonik mekanı Lucca; geçtiğimiz yaz Lucca by the Sea konsepti ile misafirlerini ağırlamış ve büyük beğeni toplamıştı. 2023 yazı için ise yine harika bir Bodrum mekanıyla karşımıza çıktılar.

Lucca Beach Bodrum; Türk Rivierası'nın doğal güzelliğiyle büyüleyen Cennet Koyu'nda, Mandarin Oriental'da konumlanıyor.

Lucca Beach, Mandarin Oriental, Bodrum'daki plaj alanıyla denize artık daha da yakın!

Lucca Beach; deniz, kum ve güneşin tadını doyasıya çıkarmak isteyenlere iyi müzik ve birbirinden güzel lezzetlerle dolu eğlenceli bir deneyim sunuyor!

Lucca Beach, misafirlerine Ege Denizi'nin masmavi sularını seyrederken sevdikleriyle birlikte eğlenmelerine olanak tanıyan büyüleyici konumu ve farklı ambiyansıyla dikkat çekiyor. Lucca Beach, zeytin ağaçları arasında eşsiz bir doğada yer alan kumsalı üzerindeki rahat ve şık şezlonglarda her gün 10:00 - 19:00 arasında hizmet veriyor.

Şehrin ikoniği Lucca'nın kumsal vesriyonu Lucca Beach; iyi yemek ve iyi müziği aynı çatı altında birleştiriyor. Sunduğu sofistike konfor ile eşi olmauan Lucca ruhunu yaşamak isteyenler; yaz boyunca sürprizlerle dolu anlara da tanıklık edecekler. Papaya Playa Project’in DJ’i Jimeno, elektronik müzik dünyasının yıldız isimlerinden Dixon ve Seth Troxler bu sezonda Lucca Beach “happy hour”larına eşlik edecek dünyaca ünlü DJ’lerden sadece birkaçı...

Lucca Beach, iddialı öğle yemeği menüsüylede misafirlerine gastronomik bir deneyim sunacak. Menünün öne çıkan lezzetleri Deniz Mahsullü el yapımı Makarna, Kerevit Ceviche ve Lobster Tacos yanı sıra günlük taze balık seçenekleri ile taze mevsim ürünleri kullanılarak hazırlanan Lucca Summer Salad bu yaz Lucca Beach misafirleri ile buluşacak.

Lucca Beach menüsünün yanı sıra; plaj menüsüyle de son derece iddialı seçenekler sunuyor. Taş fırınından çıkma pizza seçenekleri, lezzetli burgerler ve yazın vazgeçilmezi ev yapımı dondurma bu gurme seçeneklerden birkaçı...