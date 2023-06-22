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Uzak Doğu ruhu Bodrum'da: Inari Kujira

İstanbul'un trendleri belirleyen Uzak Doğu kaçamağı Inari Omakase, yaz sezonu boyunca The Bodrum Edition içerisinde lezzet tutkunlarıyla buluşmaya devam ediyor! İşte Inari Kujira'nın göz kamaştıran detayları...

Uzak Doğu ruhu Bodrum'da: Inari Kujira
Restoran
Yayın Tarihi : 22-06-2023 14:49

Adını; nefesin "pirincin ve tilkilerin tanrısı" Inari ve "şefin önerisi" anlamına gelen Omakase'nin birleşiminden alan Inari Omakase; yaz sezonunun açılmasıyla birlikte yeniden Bodrum'da lezzet tutkunlarına kapılarını açtı. Etiler, Kuruçeşme ve Vadistanbul'da şubeleri bulunan mekan; yaz sezonu boyunca Bodrum'un en ayrıcalıklı otellerinden biri olan The Bodrum Edition'da misafirlerini ağırlıyor. 

İstanbul şubeleriyle ciddi bir müdavim kitlesi yaratan mekan; her detayı ile hem ruha, hem göze hem de damağa hitap etmeyi başarıyor. Lezzetleri ve dekorasyon detaylarıyla şehrin gastronomi sahnesinin parlayan yıldızı haline gelen Inari; Bodrum'un ihtişamlısı The Bodrum Edition ile yaptığı yenilikçi işbirliği sayesinde; bu yaz da Bodrum sakinlerine unutulmaz anlar yaşatıyor. Inari'nin Bodrum'un ruhuna göre özenle tasarladığı Inari Kujira menüsünde gün boyu sunulan muhteşem lezzetler yer alıyor. Aynı zamanda mekanın menüsünde lokal malzemeler de ön plana çıkıyor. Gün boyu sunulan rahat ve ferahlatıcı seçenekler; akşam yemeği menüsünde zarif bir gurmeye dönüşüyor.

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