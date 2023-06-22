Uzak Doğu ruhu Bodrum'da: Inari Kujira

Adını; nefesin "pirincin ve tilkilerin tanrısı" Inari ve "şefin önerisi" anlamına gelen Omakase'nin birleşiminden alan Inari Omakase; yaz sezonunun açılmasıyla birlikte yeniden Bodrum'da lezzet tutkunlarına kapılarını açtı. Etiler, Kuruçeşme ve Vadistanbul'da şubeleri bulunan mekan; yaz sezonu boyunca Bodrum'un en ayrıcalıklı otellerinden biri olan The Bodrum Edition'da misafirlerini ağırlıyor.

İstanbul şubeleriyle ciddi bir müdavim kitlesi yaratan mekan; her detayı ile hem ruha, hem göze hem de damağa hitap etmeyi başarıyor. Lezzetleri ve dekorasyon detaylarıyla şehrin gastronomi sahnesinin parlayan yıldızı haline gelen Inari; Bodrum'un ihtişamlısı The Bodrum Edition ile yaptığı yenilikçi işbirliği sayesinde; bu yaz da Bodrum sakinlerine unutulmaz anlar yaşatıyor. Inari'nin Bodrum'un ruhuna göre özenle tasarladığı Inari Kujira menüsünde gün boyu sunulan muhteşem lezzetler yer alıyor. Aynı zamanda mekanın menüsünde lokal malzemeler de ön plana çıkıyor. Gün boyu sunulan rahat ve ferahlatıcı seçenekler; akşam yemeği menüsünde zarif bir gurmeye dönüşüyor.