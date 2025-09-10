Akra Antalya’da 6. Uluslararası Meze Festivali Başlıyor!

Akra Antalya, gastronomi takviminin en çok beklenen etkinliklerinden biri olan 6. Uluslararası Meze Festivali’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 26 Ekim Cumartesi günü gerçekleşecek festival, bahçesindeki eşsiz atmosferiyle katılımcıları ağırlayacak. Türkiye’nin yanı sıra dünyanın farklı noktalarından restoranlar ve şefler Antalya’da bir araya gelecek.

Meze Kültürünün Yolculuğu

Festival, meze kültürünün köklü mirasını ve modern yorumlarını aynı sofrada buluşturacak. Asırlık reçetelerle hazırlanan geleneksel tatların yanı sıra, profesyonel şeflerin yaratıcı dokunuşlarıyla hayat bulan yenilikçi meze sunumları da ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Bu özel etkinlik, Türk gastronomisinin dünyaya açılan kapısı olmayı sürdürecek.

Tadımlar, Sohbetler ve Sürprizler

Katılımcılar yalnızca farklı meze tadımları ile buluşmayacak; aynı zamanda sektöre yön veren şeflerin ve uzmanların yer aldığı oturumlarla gastronomi üzerine ilham verici sohbetlere de tanıklık edecek. Dünyaca ünlü şeflerin hazırlayacağı menüler, Akra Antalya’nın keyifli bahçesinde misafirlere unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Festival programında sürpriz etkinlikler de yer alacak.

Katılım ve Bilet Bilgileri

Her yıl olduğu gibi bu yıl da halka açık düzenlenecek festival, geniş katılımla gerçekleşecek. Festival hakkındaki detaylara www.mezefestivali.com üzerinden ulaşılabilir. Biletler ise çok yakında www.biletix.com adresinde ve Biletix gişelerinde satışa sunulacak.

Akra Hotels Hakkında

Turizm sektöründe 50 yılı aşkın deneyime sahip Akra Hotels, 6 işletmesiyle hizmet veriyor. Antalya’dan Fethiye’ye uzanan zinciriyle uluslararası otelcilikte adından söz ettiren marka, aynı zamanda bölgenin en donanımlı tekstil yıkama ve temizleme tesislerinden birine sahip. Yenilikçi yaklaşımı ve gastronomiye yaptığı yatırımlarla Akra Hotels, sektörde fark yaratmaya devam ediyor.