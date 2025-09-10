BigChefs, Yönetim Ekibini Tolga Terzi ile Güçlendirdi

Türkiye’nin önde gelen restoran zinciri BigChefs, büyüme stratejileri doğrultusunda yönetim ekibini güçlendirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda, sektörün deneyimli ismi Tolga Terzi, 1 Eylül 2025 itibarıyla Büyük Şefler Grup’un yeni COO’su olarak göreve başladı.

Tolga Terzi’nin Kariyer Yolculuğu

Yeme-içme sektöründe otuz yılı aşkın deneyime sahip olan Terzi, kariyeri boyunca birçok markada üst düzey yönetici pozisyonunda bulundu. Reysaş Holding ve Sports International’daki görevlerinin ardından farklı restoran zincirlerinde önemli sorumluluklar üstlendi.

2007–2018 yılları arasında BigChefs çatısı altında çeşitli görevler üstlenen Terzi, şirketin büyüme yolculuğuna katkı sağladı. Daha sonra kendi yatırımlarına odaklanmak için gruptan ayrılan Terzi, 2025 itibarıyla yeniden Büyük Şefler Grup ailesine katıldı.

Yeni Görevdeki Öncelikler

COO olarak göreve başlayan Terzi, grubun operasyonel verimliliğini artırmaya, büyüme hedeflerini desteklemeye ve sürdürülebilir stratejiler geliştirmeye odaklanacak. Ayrıca, şirketin “mutlu ekip, fark yaratan lezzet, üstün servis ve Türk misafirperverliği” ilkelerini geleceğe taşıyacak.

Tolga Terzi Hakkında

