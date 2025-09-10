Friends Hayranları 29 Eylül’de CVK Park Bosphorus’ta Buluşuyor

CVK Park Bosphorus Hotel, milyonlarca izleyicinin kalbinde ayrı bir yeri olan Friends dizisi için özel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. 29 Eylül Pazartesi akşamı saat 19:30’da gerçekleşecek The One with the Bosphorus gecesi, Boğaz’ın eşsiz manzarasında nostalji ve eğlenceyi bir araya getirecek.

Etkinliğin Küratörü ve Program Detayları

Etkinliğin küratörlüğünü Cenk Caner üstleniyor. Hazırlanan program, Friends hayranlarının yıllardır hafızasına kazınmış sahneleri yeniden yaşatacak. Geccede dizinin en çok sevilen iki bölümü dev ekranda gösterilecek. Bunun yanında interaktif yarışmalarla konuklara unutulmaz anlar yaşatılacak.

Programda sırasıyla;

90’lar Türkçe Pop Yarışması ,

“Friends: Bir Fotoğrafın Hikayesi” sunumu,

İki ayrı Friends bölümü ,

Eğlenceli Friends Trivia quiz ,

Ve gecceyi kahkahalarla sonlandıracak Friends Tabu oyunu yer alacak.

Tüm bu aktivitelerle beraber gecce boyunca misafirleri farklı sürprizler bekliyor olacak.

Boğaz Manzarasında Nostalji

The One with the Bosphorus, yalnızca Friends dizisinin sıcak ve samimi atmosferini yeniden yaşatmakla kalmayacak. Aynı zamanda katılımcılara İstanbul Boğazı’nın büyüleyici manzarası eşliğinde keyifli bir akşam sunacak. Quizler, yarışmalar ve interaktif oyunlarla dopdolu geçecek bu özel gecce, Friends hayranları için unutulmaz bir buluşma olacak.