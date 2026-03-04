60 Yıllık Rock Devi Scorpions İstanbul Sahnesine Çıkıyor!

Rock tarihinin en güçlü gruplarından biri olan Scorpions, İstanbul konseri öncesinde Türk hayranlarına sürpriz bir video mesaj gönderdi. BKM Organizasyonu ile 24 Haziran 2026’da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleşecek dev konser öncesinde grubun efsanevi solisti Klaus Meine, kayıt stüdyosundan kamera karşısına geçti ve Türkiye’ye özel bir davet yaptı.

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca hayrana ulaşan grup, bu mesajla İstanbul konserinin heyecanını şimdiden yükseltti. Meine’nin enerjik çağrısı, konser gecesinde yaşanacak yüksek tempolu rock atmosferinin de güçlü sinyalini verdi.

Klaus Meine’den Türk Hayranlarına Özel Mesaj

Scorpions’ın ikonik vokali Klaus Meine, imza haline gelen beresi ve sahne stiliyle stüdyodan seslendi. Ünlü sanatçı mesajında Türkiye’deki hayranlarına doğrudan hitap etti.

Meine, “Merhaba Türkiye! Ben Scorpions’tan Klaus Meine. 24 Haziran’da İstanbul’da görüşmek için sabırsızlanıyoruz. Sakın kaçırmayın çünkü sizi kasırga gibi sallayacağız!” sözleriyle konserin enerjisini şimdiden hissettirdi.

Sanatçının özellikle “kasırga” vurgusu dikkat çekti. Çünkü bu ifade, grubun dünya çapında marş haline gelen hit şarkısı “Rock You Like a Hurricane” için güçlü bir gönderme taşıyor. Ayrıca bu sözler, İstanbul’da gerçekleşecek konserin tempolu ve unutulmaz bir gece olacağının da işaretini veriyor.

60 Yıllık Rock Efsanesi İstanbul’da Sahne Alacak

1965 yılında Hannover’de kurulan Scorpions, rock müzik tarihinin en etkili gruplarından biri olarak kabul ediliyor. Grup bugüne kadar 100 milyondan fazla albüm sattı. Ayrıca sahne performanslarıyla dünya çapında büyük bir hayran kitlesi kazandı.

Grubun diskografisinde yer alan “Wind of Change”, “Still Loving You”, “No One Like You” ve “Rock You Like a Hurricane” gibi parçalar, rock müziğin en ikonik şarkıları arasında bulunuyor. Bu şarkılar yalnızca kendi dönemlerini değil, farklı kuşakları da etkiledi.

Şimdi ise grup, Coming Home — 60 Years of Scorpions turnesi kapsamında dünya sahnelerini dolaşıyor. Bu özel turne, grubun altmış yıllık sahne mirasını büyük prodüksiyonlar ve güçlü performanslarla kutluyor.

İstanbul Rock Tarihine Tanıklık Edecek

24 Haziran 2026 geccesi Beşiktaş Tüpraş Stadyumu, rock tarihinin önemli gecelerinden birine ev sahipliği yapacak. Dev sahne prodüksiyonu, güçlü ışık şovları ve yüksek enerjili performanslarla İstanbul’da unutulmaz bir atmosfer oluşacak.

BKM Organizasyonu’nun imzasını taşıyan bu dev konser, hem Scorpions hayranları hem de canlı müzik tutkunları için yılın en önemli etkinliklerinden biri olarak görülüyor. Ayrıca grubun 60 yıllık kariyerini kutlayan bu turne, İstanbul konserini daha da özel hale getiriyor.

24 Haziran geccesi İstanbul için gerçek bir Scorpions gecesi olacak. Stadyumu dolduracak binlerce müziksever, rock tarihinin yaşayan efsanelerinden biriyle aynı anda aynı şarkıları söyleyecek.