Nobu’nun Küresel Mutfak Hafızası İstanbul’da Yeni Bir Dönem Başlatıyor

Dünya gastronomisinin en güçlü markalarından biri olan Nobu, İstanbul mutfağında yeni bir dönemi başlatıyor. Global Nobu ailesinin deneyimli isimlerinden Michael De Jesus, Nobu Istanbul’un yeni Head Şefi olarak göreve başladı. 34 yıllık mutfak deneyimi ve 16 yıllık Nobu geçmişiyle dikkat çeken şef, markanın küresel mutfak hafızasını İstanbul’un yerel malzemeleriyle buluşturmayı hedefliyor.

Filipin kökenli şef, kendisini “dünyayı lezzetler aracılığıyla keşfeden bir ada çocuğu” olarak tanımlıyor. Mutfağında disiplinli bir yaklaşım benimsiyor. Ancak iş dışında daha sakin ve dengeli bir karakter sergiliyor. De Jesus, bu yaklaşımıyla hem Nobu’nun global standartlarını koruyor hem de İstanbul’a özgü bir mutfak dili kurmaya hazırlanıyor.

Nobu’nun Küresel Mutfak Mirası İstanbul’da Yeniden Yorumlanıyor

Michael De Jesus, Nobu’nun dünya çapında gelişen mutfak mirasını İstanbul’a taşımayı büyük bir sorumluluk olarak görüyor. Bununla birlikte bu süreç ona güçlü bir ilham da veriyor. Şef, dünyanın farklı Nobu restoranlarında geliştirilen tabakları İstanbul’daki misafirlerle buluşturmayı planlıyor.

Bununla birlikte De Jesus yerel ve mevsimsel ürünlere büyük önem veriyor. “Mümkün olduğunca yerel, taze ve mevsiminde malzemelerle çalışmak benim için vazgeçilmez” diyerek mutfak yaklaşımını net biçimde ortaya koyuyor.

Nobu mutfağı güçlü bir karaktere sahip. Şef, bu çizgi korunduğu sürece yaratıcılığın sınır tanımadığını düşünüyor. Kendi mutfak anlayışını ise oldukça sade bir cümleyle açıklıyor: “Her zaman kalbimle ve tutkuyla yemek yaparım. Her tabak benim bir yansımamdır.”

Nobu Istanbul Menüsünde İkonik Lezzetler Öne Çıkıyor

Nobu Istanbul menüsü, markanın dünyaca ünlü imza tabaklarını içeriyor. Aynı zamanda farklı Nobu destinasyonlarından gelen modern yorumlara da yer veriyor. Bu yaklaşım restoranın global kimliğini korurken İstanbul’a özgü bir gastronomi deneyimi yaratıyor.

Sushi barın öne çıkan lezzetleri arasında Salmon New Style ve Scallop Tiradito bulunuyor. Bununla birlikte Jaspor Binchotan kömürlü fırında hazırlanan Umami Sea Bass ve Aji Amarillo Anticucho şefin özellikle vurguladığı tabaklar arasında yer alıyor.

Bu tabaklar Nobu mutfağının karakteristik umami dengesini güçlü şekilde yansıtıyor. Aynı zamanda modern Japon-Peru mutfak yaklaşımını İstanbul’daki misafirlerle buluşturuyor.

İstanbul’un Gastronomisi Şef İçin İlham Kaynağı

Türkiye’de çalışmak Michael De Jesus için yeni bir keşif alanı yaratıyor. Şef özellikle Akdeniz levreğini “taptaze, tatlı ve yumuşak” olarak tanımlıyor. Ayrıca Türkiye’de karşılaştığı siyah trüf de onu en çok şaşırtan ürünlerden biri olarak öne çıkıyor.

2026 sezonu için henüz kesinleşmiş yeni tabaklar bulunmuyor. Ancak şef oldukça umutlu konuşuyor. De Jesus, İstanbul’un mutfak kültürünü daha yakından tanıdıkça yeni imza tabakların kendiliğinden ortaya çıkacağını düşünüyor.

Şef, İstanbul gastronomisini “büyüleyici” olarak tanımlıyor. Ayrıca restoran için net bir hedef koyuyor. Ona göre Nobu Istanbul yalnızca şehirde değil, dünyada da en iyi restoranlar arasında anılan bir adres haline gelmeli.

Bu hedef doğrultusunda De Jesus, mutfakta üretmekten keyif alan güçlü bir ekip kurmak istiyor. Böylece Nobu Istanbul, küresel Nobu ailesinin en dikkat çeken gastronomi duraklarından biri olmaya hazırlanıyor.