Paper Moon London İkinci Yılını Kutluyor!

Milano’da doğan ve yıllar içinde uluslararası bir restoran markasına dönüşen Paper Moon, Londra’daki ikinci yılını kutluyor. 1977 yılında İtalya’nın moda ve gastronomi merkezi Milano’da kurulan marka, bugün Paper Moon London, Paper Moon Istanbul, Doha ve Hong Kong’daki adresleriyle global gastronomi sahnesinde güçlü bir kimlik taşıyor.

Londra’daki restoran, yalnızca mutfağıyla değil bulunduğu konumla da dikkat çekiyor. Çünkü restoran, başkentin en etkileyici tarihî yapılarından biri olan Raffles London at The OWO içinde yer alıyor. Böylece Paper Moon, İtalyan mutfağının zarafetini Londra’nın köklü tarihî atmosferiyle bir araya getiriyor.

Tarih ve Gastronomi Aynı Çatıda Buluşuyor

Paper Moon London, II. Dünya Savaşı döneminde önemli kararların alındığı bir binada hizmet veriyor. Restoranın bulunduğu yapı, geçmişte Old War Office olarak biliniyordu. Ayrıca dönemin Birleşik Krallık Başbakanı Winston Churchill bu binayı savaş yıllarında karargah olarak kullandı.

Sekiz yıl süren kapsamlı bir restorasyon çalışması sonucunda bina, bugün Raffles London at The OWO adıyla lüks bir otele dönüştü. Bu dönüşüm Londra turizmi için önemli bir kazanım yarattı. Böylece ziyaretçiler yalnızca bir restoran deneyimi yaşamıyor. Aynı zamanda tarihî bir atmosferin içinde benzersiz bir gastronomi yolculuğuna çıkıyor.

Paper Moon bu tarihi yapının içinde konumlanarak misafirlerine hem estetik hem de kültürel açıdan güçlü bir deneyim sunuyor.

Klasik İtalyan Mutfağı Modern Dokunuşlarla Sunuluyor

Restoranın mutfağını Romalı şef Leonardo Pieri Buti yönetiyor. Şef, markanın yıllardır koruduğu imza reçetelerine sadık kalıyor. Bununla birlikte klasik İtalyan mutfağını modern dokunuşlarla yorumluyor.

Menüde İtalya’nın gastronomi geleneğini temsil eden güçlü tabaklar bulunuyor. Bunların başında yavaş pişirilmiş dana incik Osso Buco geliyor. Milano mutfağının sembollerinden biri olan Risotto allo Zafferano da menünün öne çıkan lezzetleri arasında yer alıyor. Safranla hazırlanan bu risotto, İtalyan mutfağının karakteristik aromalarını güçlü şekilde yansıtıyor.

Tatlı bölümünde ise markanın vazgeçilmez klasiği olan Tiramisu dikkat çekiyor. Bu ikonik tatlı, Paper Moon’un dünya genelindeki tüm restoranlarında büyük ilgi görüyor.

Londra Gastronomi Sahnesinde Güçlü Bir Konum

Restoranın arkasında güçlü bir girişimci hikayesi bulunuyor. Paper Moon markasını Pio Galligani ve Enrica Del Rosso kurdu. Yatırımcıları arasında Türk iş insanları İlhan Ekşioğlu ve Serdar Kianni de yer alıyor.

Londra’daki restoran kısa sürede şehrin seçkin gastronomi adreslerinden biri haline geldi. İç mekânda kullanılan gerçek zeytin ağaçları Akdeniz ruhunu mekâna taşıyor. Bu detay restoranın atmosferini daha da özel kılıyor.

Paper Moon London öğle ve akşam servisleri sunuyor. Bununla birlikte restoran özel etkinlikler için kapalı gruplara da kiralanabiliyor. Bu esnek kullanım modeli, mekanı Londra’nın sosyal ve gastronomik yaşamında önemli bir buluşma noktası haline getiriyor.

Milano’dan Londra’ya uzanan Paper Moon hikayesi, İtalyan gastronomisinin zarafetini ve markalaşma gücünü uluslararası sahnede etkileyici biçimde temsil etmeye devam ediyor.