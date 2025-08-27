30 Ağustos Zafer Bayramı Swissôtel Chalet Garden’da Kutlanıyor!

30 Ağustos’un coşkusunu, Swissôtel Chalet Garden’ın büyüleyici atmosferinde yaşamak mümkün. Zafer Bayramı’nın gururu, müziğin birleştirici gücüyle birleşerek bu yıl çok özel bir kutlamaya sahne oluyor. İstanbul’un en seçkin etkinlik alanlarından biri olan Chalet Garden, hem bağımsızlığın ruhunu hem de sanatın zarafetini yansıtan unutulmaz bir geceye ev sahipliği yapacak.

Golden Horn Brass ile Görkemli Başlangıç

Kapılar saat 17.00’de açılacak. Programın ilk sahne konuğu ise Türkiye’nin en uzun soluklu ilk bakır nefesli beşlisi Golden Horn Brass olacak. 19.00–20.00 arasında gerçekleşecek performans, hem klasik müzik tutkunlarını hem de enerjisi yüksek sahneye hasret kalan izleyicileri büyüleyecek. Yıldızların altında başlayacak bu konser, akşamın ritmini belirleyecek.

Dans ve Türkülerle Zafer Coşkusu

Saat 20.00’de başlayacak dans gösterileri, izleyicileri hem ritmik hem de görsel bir yolculuğa çıkaracak. 21.00’de ise sahne, özel bir an için Dilek Türkan ve Elif Sánchez’e bırakılacak. İki usta sanatçı, Atatürk’ün sevdiği şarkılar ve türkülerle izleyicilerin kalbine dokunacak. Müziğin en saf haliyle birleşeceği bu an, Zafer Bayramı ruhunu bir kez daha taçlandıracak.

Birlikte Söyleyelim, Birlikte Kutlayalım

30 Ağustos özel konseri, sadece bir müzik etkinliği değil; aynı zamanda milli birlik ve beraberliği hissettiğimiz, hep birlikte coşkuyla söylediğimiz şarkılarla ölümsüzleşecek bir kutlama olacak. Bu unutulmaz geceye tanıklık etmek isteyenler için biletler Biletix üzerinden satışta.