İstanbul’un Klasik Ritüeli Geri Döndü: CVK Park Bosphorus’ta Çay Saati

CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul, köklü tarihi ve lüks atmosferiyle şehrin simge adreslerinden biri. Otel, geçmişin incelikli alışkanlıklarından olan çay saati geleneğini yeniden canlandırarak misafirlerine nostaljik ama aynı zamanda çağdaş bir deneyim sunuyor. Tarihi Park Hotel’in klasikleşmiş çay saatinden ilham alan bu özel etkinlik, modern dokunuşlarla günümüz yaşam tarzına uyarlanıyor. Böylece hem İstanbul’un kültürel belleğini koruyor hem de bugünün ritmine zarif bir mola ekliyor.

Boğaz Manzarasında Zarafet ve Lezzet

Her gün 14.00–17.00 saatleri arasında gerçekleşen çay saati, otelin büyüleyici Boğaz manzarası eşliğinde misafirleri karşılıyor. Şık atmosferi ve piyano performansı ile bu özel buluşma, sadece bir içecek molasından çok daha fazlasını vaat ediyor. Menüde; özenle seçilmiş farklı çay çeşitleri, günlük taze pastalar, el yapımı sandviçler, tatlı-tuzlu ikramlıklar ve otelin şefleri tarafından hazırlanan özel reçeteler öne çıkıyor. Her ayrıntı, misafirlerin unutulmaz bir öğleden sonra geçirmesi için tasarlanıyor.

Kültürel Miras ve Modern Şıklık

Lüks segmentteki amiral gemisi olarak öne çıkan CVK Park Bosphorus Hotel, sadece konaklama değil, aynı zamanda şehrin sosyal hayatına yön veren etkinliklerle de adından söz ettiriyor. Çay saati geleneğinin yeniden hayat bulması, İstanbul’un kültürel dokusuna değer katan zarif bir ritüel olarak öne çıkıyor. Böylece otel, misafirlerine sadece lezzetli bir deneyim değil, geçmiş ile bugünü buluşturan eşsiz bir yolculuk sunuyor.