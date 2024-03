18-24 Mart Hafta’nın Gusto Önerileri

GECCE GUSTO, Editörleri ve Köşe Yazarlarının bu hafta listesinde neler var? Nereye gidiyorlar, neleri tercih ediyorlar? Hepsi aşağıda sizler için!

Haftanın Önerileri: 18-24 Mart

CVK Otel en üst katında yer alan İzaka Terace'da Şefin hazırladığı çok özel Ramazan Menüsünü tüm Ekip olarak deneyimleyeceğiz!

Eşsiz boğaz manzarasıyla şehrin ayrıcalıklı buluşma mekânlarından Izaka Terrace; Ramazan ayında misafirlerini, Türk mutfağının bereketi ve eşsiz güzellikteki lezzetleriyle hazırladığı iftar menüsüyle ağırlıyor.

Şehrin kalbi Gümüşsuyu’nda CVK Park Bosphorus Hotel’in teras katında yer alan Izaka Terrace, on bir ayın sultanı Ramazan ayını eşsiz boğaz manzarası eşliğinde, bereketli iftar sofraları ile karşılıyor. Geleneksel lezzetleri şık sunumlarla buluşturan Izaka Terrace, 4 hafta sürecek ramazan ayı boyunca misafirlerine 4 farklı iftar menüsü sunuyor. Tarihi yarımada manzarasının yanı sıra, misafirlerine fasıl müziği eşliğinde unutulmaz bir iftar yemeği hazırlayan Izaka Terrace’ın menüsünde; iftariyeliklerden çorbalara, zeytinyağlılardan hamur işlerine kadar pek çok başlangıç yer alıyor. Her haftaya özel yenilenen menüsünde; ciğerli pilavdan yoğurtlu ali nazik kebabına, nohutlu mantı çorbasından kuzu etli böreğine, Ege otları kavurmasından, kuzu incik mutacana ve vişne soslu dana kaburga gibi geleneksel Türk mutfağının eşsiz yemekleri bulunuyor. Ana yemeğin ardından cevizli ve narlı güllaç, tahin soslu balkabağı ve Maraş dondurması ile servis edilen fıstıklı baklava gibi birbirinden çeşitli tatlı servisi yapılıyor. Ramazan boyunca tüm menülerde limitsiz meşrubat, meyve suyu, ayran, çay, kahve, demirhindi ve kızılcık şerbeti de menüye dahil olarak sunuluyor. Siz de büyüleyici bir atmosferde, aileniz ve dostlarınızla, profesyonel bir mutfak ekibi tarafından hazırlanan unutulmaz iftar ziyafeti için şimdiden Izaka Terrace’da yerinizi ayırtın.

Gecce Gusto Kurucusu Kenan Erçetingöz @kenanercetingoz ile...

Swissotel Hamamı’nda kendime rahatlatıcı bir kür hediye edeceğim.

Hafta İçi İstanbul'un en güzel otellerinden biri olan ve SPA'sını

Swissôtel Bosphorus Istanbul

en sevdiğim Swissotel'de İftarımı açtıktan sonra, hamam ve kese sonrası dinlendirici Relax masajımı yaptıracağım.

Adres: Vişnezade Mah Acısu Sok, NO 19 Maçka, Beşiktaş, 34357 İSTANBUL, Türkiye - Haritaya bak

Gecce Gusto Kurucusu ve Proje Yöneticisi Gül Erçetingöz @gulercetingoz ile...

Gecce Gusto Güzellik Editörü Tolga Aybakan'ın önerisi ile

Colostrum marka, Anti Aging Face Cream deneyeceğim.

• Kırışıklıkları yok ederek pürüzsüzlük sağlar.

• Tüm gün cildin nem ihtiyacını korur.

• Cilt yapısındaki yenilenmeyi destekler.

• Cilt hücrelerinin kendini kopyalamasını sağlar.

Satın Al

Gecce Gusto Life Style Köşe Yazarı ve Travel Editörü Nurdan Yüzbaşıoğlu @nrdnyzbsgl ile...

Bebek’in sokaklarında gezinip akşam da Kuruçeşme sahilde yer alan İnari’nin samimi ortamında Sushi ziyafeti çekeceğim.

Suşiye karşı ön yargısı olan/sevmeyen bile bayılır, istanbulun en iyi sushi restoranı. Başlangıç için tempura mısır MUTLAKA denenmeli.

Adres: Kuruçeşme Mh. Kuruçeşme Cd. No: 11 Beşiktaş / İstanbul

+90 212 265 96 01

Gecce Gusto Life Style Köşe Yazarı ve Dijital Editörü Sedef Çalarkan @sedefcalarkann ile...

İTÜ Girişimcilik Kulübü’nün düzenlediği hibrit olarak gerçekleştirecekleri Innovation Boost yarışmasını takip edeceğim.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin en aktif öğrenci topluluklarından biri olan İTÜ Girişimcilik Kulübü, üniversite öğrencilerinin girişimcilik dünyasını daha yakından tanımaları konusunda “Bırak Tutkun Geleceğin Olsun!” mottosuyla çıktıkları yolda, 18 yıldır büyük rol sahibi olmaya devam ediyor.

Bu sene 23-30 Mart tarihlerinde hibrit olarak gerçekleştirecekleri Innovation Boost yarışmasında; girişimciliğe meraklı tüm üniversite öğrencilerine hem bir ilham hem de bir fırsat olması amacıyla düzenledikleri fikir aşamasından girişim yolculuğuna uzanacak bu 8 günlük serüvende birbirinden farklı girişimcilik eğitimleri, iş fikrini geliştirmelerine katkı sağlayacak mentor görüşmeleriyle fikirlerini gerçeğe dönüştürüp büyük ödüllerin sahibi olabilecekler.

Bilgi ve başvuru: itugirisim.org

Gecce Gusto Life Style Köşe Yazarı ve Güzellik Editörü Tolga Aybakan @tolga_aybakan ile

Kendime Gençlik takviyesi Celergen alıp ödüllendireceğim.

Cildi dışardan korumak çok çok önemli ama, içten gelen cilt sağlığınız için tek tek tek tavsiyem ‘CELERGEN’ deniz ürünlerinden elde edilen yaşlanma karşıtı hücre onarımı sağlayan eşi olmayan bir besin takviyesi reklam değil gerçek!

Satın Al

#GGustopicks

