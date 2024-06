Yemek Tutkunları İçin Dünyanın En İyi 20 Şehri

Bazı insanlar seyahat ederken manzaraları seyretmek, müzeleri gezmek, festivaller gibi özel etkinliklere katılmak veya sıra dışı deneyimler yaşamak ister. Ancak, bir grup gezgin var ki onların önceliği bir şehrin veya bölgenin mutfak özelliklerini keşfetmektir. Bu gurme kaşifler için Gecce Mekan'ın Seyahat ve Yeme- İçme Editörleri, dünyanın en iyi gastronomik şehirlerinin bir sıralamasını sizler için hazırladı.

Editör ve Köşe yazarlarımız Gürkan Boztepe, Berrak Bero seyahat ederken yemenin önemine vurgu yaparak şöyle dediler: “Seyahat ederken yemek çok önemlidir. İyi veya kötü bir yemek, bir geziyi tamamen değiştirebilir; genellikle Seyahat sonrası en çok hatırladığımız şeylerden biride gittiğimiz restoranlardaki yemek deneyimlerimizdir.” Bu değerlendirmelerle ve gezdiğimiz ve deneyimlediğimiz şehirlerle hazırladığımız sizler için hazırladığımız liste, lezzet düşkünlerinin damak zevkine hitap eden şehirleri öne çıkarıyor.

Bu listede yer alan şehirler, sadece yerel mutfaklarıyla değil, aynı zamanda yenilikçi restoranları, sokak lezzetleri ve dünya mutfağını temsil eden çeşitli yemekleriyle de dikkat çekiyor. Özellikle gastronomi turizmi için seyahat edenler, bu şehirlerde benzersiz lezzet deneyimleri yaşayabilirler.

Gecce Mekan'ın, hazırladığı bu sıralama, gastronomi tutkunlarına seyahat rotalarını belirlemede rehberlik ederken, aynı zamanda mutfak kültürlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serecek. Dünya genelinde pek çok şehir, zengin ve çeşitli mutfak kültürleriyle turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor ve seyahat deneyimlerini unutulmaz kılıyor.

1- Napoli, İtalya

İtalya'nın Napoli şehri, peynirli margherita pizzasıyla Gecce Mekan'ın, sıralamasında birinci sırada yer alıyor. Napoli'nin bu ikonik yemeği, hem sadeliği hem de eşsiz lezzetiyle dünya çapında ünlüdür. Şehrin İspanyol Mahallesi'nde bulunan Santa Maradona Pizzeria, bu otantik lezzeti tatmak için mükemmel bir mekandır. Pizzeria, geleneksel yöntemlerle hazırlanan margherita pizzasıyla hem yerel halkın hem de turistlerin gözdesi haline gelmiştir.

Ancak Napoli, yalnızca pizzasıyla değil, aynı zamanda Napoliten güveç ve tatlı sfogliatella gibi diğer birçok lezzetli yemekleriyle de dikkat çekiyor. Napoliten güveç, et ve sebzelerin mükemmel bir uyumla birleştiği bir yemektir. Sfogliatella ise incecik hamur katmanlarının ricotta peyniri ve tatlı dolgularla buluştuğu bir tatlıdır. Bu lezzetler, Napoli'nin zengin mutfak kültürünün birer parçasıdır ve şehri gastronomi tutkunları için bir cennet haline getirir.

Napoli, geleneksel İtalyan mutfağının kalbinde yer alırken, aynı zamanda yenilikçi ve modern lezzetlere de kapı aralıyor. Şehirdeki pek çok restoran ve kafe, klasik tariflere kendi dokunuşlarını katarak ziyaretçilere benzersiz gastronomik deneyimler sunuyor. Bu nedenle Napoli, hem klasik hem de modern tatları deneyimlemek isteyenler için ideal bir destinasyon.

Napoli Mutfağı ve Lezzetleri:

1. Pizza Margherita: Napoli'nin ünlü lezzeti olan Pizza Margherita, ince hamur üzerine domates sosu, mozzarella peyniri ve taze fesleğen ile hazırlanır. Şehrin çeşitli pizzacılarında bu eşsiz lezzeti tadabilirsiniz.

2. Spaghetti alla Puttanesca: Napoli'nin geleneksel makarna yemeği olan Spaghetti alla Puttanesca, domates, zeytin, kırmızı biber ve kapari gibi malzemelerle hazırlanır. Yoğun lezzetiyle damakları şenlendirir.

3. Sfogliatella: Napoli'nin tatlıları arasında önemli bir yere sahip olan Sfogliatella, ince hamurun kat kat açılarak içine tatlı bir peynir karışımı doldurulmasıyla yapılır. Tadıyla unutulmaz bir deneyim sunar.

Napoli'de Gezilecek Yerler:

1. Pompei Antik Kenti: Napoli'nin yakınında bulunan Pompei Antik Kenti, M.S. 79 yılında Vezüv Yanardağı'nın patlamasıyla yok olan antik bir Roma şehridir. Burayı ziyaret ederek antik Roma dönemine ait kalıntıları keşfedebilirsiniz.

2. Napoli Sotterranea: Napoli'nin altında uzanan gizemli tüneller olan Napoli Sotterranea, antik su kuyuları, tünel ağları ve mağaralarıyla dikkat çeker. Bu tünelleri keşfederek şehrin gizli tarihini öğrenebilirsiniz.

3. Castel dell'Ovo: Napoli'nin en eski kalelerinden biri olan Castel dell'Ovo, şehrin panoramik manzarasına hakim bir konumda bulunur. Tarihi kaleyi ziyaret ederek Napoli'nin eşsiz manzarasını seyredebilirsiniz.

Napoli, tarihi ve kültürel mirasıyla, nefes kesen manzaralarıyla ve lezzetli mutfağıyla ziyaretçilerini büyüleyen bir şehirdir. Eşsiz deneyimleri ve tatlarıyla unutulmaz bir seyahat sunar.

2- Türkiye, İstanbul

Dünyanın gastronomi şehirlerinden biri olan İstanbul’da her gününüz ayrı bir sürpriz olabilir. Birbirinden özel semtleri ve buralarda yer alan ünlü restoranları ile her damak zevkine uygun bir mekan bulmak mümkündür. İster dünya mutfağı, ister Türk mutfağı olsun, İstanbul gastronomide çok çeşitlilik sunan ender şehirlerden biridir. İstanbul, kendine has ruhuyla sokaklarında her gün sevenlerini ağırlıyor. Bu semtlerde bir gün geçirmek, mekanlarını deneyimlemek ve efsaneleşen lezzetlerin tadına bakmak için pek çok mekan bulunuyor.

Dünyanın en iyi kahvelerinden seçkiler sunan kafelerden fine dining deneyimi yaşatan restoranlara; akşam üzeri gün batımında lezzetli atıştırmalıklar eşliğinde dost sohbeti yapılacak yerlerden, uzun yıllardır değişmeyen menüsüyle kalitesini koruyan mekanlara kadar semtlerin en beğenilenleri bu rehberde bir araya geliyor.

Yeni baştan keşfetmek ya da en güzel mekanlarını deneyimlemek istediğinizde ve gastronomi şöleni yaşamak istiyorsanız İstanbul'u tercih etmelisiniz. İşte İstanbul’un sunduğu bazı benzersiz gastronomik deneyimler:

Fine Dining Deneyimi

Şehrin en prestijli restoranlarında, şeflerin özenle hazırladığı gurme yemekleri deneyimleyin. İster boğaz manzaralı bir akşam yemeği, ister tarihi dokusu ile büyüleyen mekanlarda lezzet yolculuğu olsun, İstanbul'da fine dining deneyimi bir başka.

Gün Batımında Atıştırmalıklar

İstanbul'un eşsiz manzaralar eşliğinde gün batımını izlerken, lezzetli atıştırmalıklar ve soğuk içecekler eşliğinde dostlarınızla keyifli anlar geçirebileceğiniz mekanlar keşfedin.

Efsaneleşen Lezzetler

Yıllardır aynı lezzeti ve kalitesini koruyan, efsaneleşmiş lezzet durakları da İstanbul’da keşfedilmeyi bekliyor. Bu mekanlarda, İstanbul’un en sevilen yemeklerini tatma fırsatı bulacaksınız.

Tarihi ve Kültürel Mekanlarda Yemek

İstanbul'un tarihi ve kültürel dokusunu yansıtan mekanlarda, hem tarihi hissedip hem de birbirinden güzel yemekleri tadabilirsiniz. Eski İstanbul’un ruhunu yaşatan bu yerler, hem gözünüze hem de damağınıza hitap edecek.

İstanbul, her köşesinde farklı bir lezzet ve deneyim sunan, zengin gastronomi kültürüyle sizi bekliyor. İster yeni yerler keşfetmek ister sevdiğiniz mekanlara yeniden gitmek olsun, bu şehirde her zaman yeni bir tat ve keyif sizi bekliyor.

İstanbul Mutfağı ve Lezzetleri:

1. Kebap Çeşitleri: İstanbul'un en ünlü yemekleri arasında çeşitli kebap çeşitleri bulunur. Döner, şiş kebap, İskender kebap gibi lezzetler, şehrin birçok restoranında tadılabilir.

2. Balık ve Meze: İstanbul, deniz kenarında yer aldığı için taze deniz ürünleriyle ünlüdür. Balık lokantalarında taze ve lezzetli balık çeşitlerini deneyebilirsiniz. Ayrıca meze çeşitleri de sofralarda sıkça yer alır.

3. İstanbul Simiti ve Çayı: Şehrin simgesi haline gelen İstanbul simidi, sokaklarda sıkça karşınıza çıkar. Geleneksel Türk çayı ile birlikte tadılmak üzere satılan simit, hafif ve lezzetlidir.

İstanbul'da Gezilecek Yerler:

1. Ayasofya Müzesi: İstanbul'un sembol yapılarından biri olan Ayasofya Müzesi, tarihi ve mimari açıdan büyüleyici bir yapıdır. İçindeki mozaikler ve tarihi eserler ziyaretçileri etkiler.

2. Topkapı Sarayı: Osmanlı İmparatorluğu'nun eski sarayı olan Topkapı Sarayı, zengin koleksiyonları, bahçeleri ve tarihi atmosferiyle ziyaretçilerini büyüler. Sarayı gezip Osmanlı dönemine ait eserleri görebilirsiniz.

3. Kapalı Çarşı: İstanbul'un en eski ve en büyük çarşısı olan Kapalı Çarşı, yüzlerce dükkanıyla alışveriş meraklıları için ideal bir mekandır. Takı, halı, deri ürünleri gibi birçok şeyi buradan satın alabilirsiniz.

İstanbul, benzersiz atmosferi, tarihi dokusu ve lezzetli mutfağıyla ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunar. Tarihi yapıları keşfetmek, lezzetli yemekleri tatmak ve şehrin güzelliklerini keşfetmek için İstanbul'u ziyaret etmek harika bir seçenektir.

İstanbul'da özellikle yemek deneyimi yaşamanız gereken mekanlar: Seraf, Sunset, Gina, Kiva, Lacivert, Hodan, Turk Fatih Tutak, Beyti Et, Kalbur Et Kebap, Neo Lokal, Biz İstanbul Cuisine, Feriye Lokantası, Kıyı Balık, 29, İnari Omakase, Arkestra

3- Johannesburg, Güney Afrika

Johannesburg, mutfak açısından oldukça zengin bir şehir olarak dikkat çekiyor. Etiyopya kafelerinden Nijerya ve Batı Afrika restoranlarına kadar tüm Afrika kıtasının lezzetlerini burada bulabilirsiniz. Yerel halk, şehre gelen ziyaretçilere Kota sandviçi, Bunny Chow ve Mala Mogodu gibi yerel lezzetleri denemelerini özellikle tavsiye eder.

Yemek yazarı Thando Moleketi-Williams'a göre, tüm bu spesiyaliteleri denemek için en iyi yerlerden biri Braamfontein bölgesidir. Bu bölgede, De Beer Caddesi üzerinde bulunan Mamakashaka & Friends şarap barı ve Artivist restoranı, lezzetli yemeklerin yanı sıra kültürel ve sanatsal deneyimler sunan ideal mekanlardır. Bu yerler, sadece yemekleriyle değil, aynı zamanda samimi atmosferleri ve sanatsal etkinlikleriyle de Johannesburg'un benzersiz mutfak kültürünü en iyi şekilde temsil eder.

Johannesburg'da Mutlaka Denemeniz Gereken Lezzetler:

1. Kota Sandviçi: Johannesburg'un sokak lezzetlerinden biri olan Kota sandviçi, bir ekmek içine konan ve genellikle et, patates kızartması, peynir ve sos gibi malzemelerle doldurulan bir tür sandviçtir. Yerel halk arasında oldukça popülerdir.

2. Bunny Chow: Bunny Chow, Güney Afrika'da kökeni olan bir yemektir. Hindistan'dan gelen işçilerin yemeklerinden esinlenmiştir. Temel olarak, ekmek içine konan acılı bir et yemeğidir ve genellikle baharatlı ve lezzetlidir.

3. Mala Mogodu: Mala Mogodu, Güney Afrika mutfağının geleneksel bir yemeğidir. İç organlardan yapılan bu yemek, genellikle domuz ya da koyunun midesinden yapılır ve çeşitli baharatlarla lezzetlendirilir.

Johannesburg'da Gezilecek Yerler:

1. Apartheid Müzesi: Johannesburg'da bulunan Apartheid Müzesi, Güney Afrika'nın tarihi ve ırk ayrımcılığıyla ilgili önemli bir merkezdir. Ziyaretçiler burada Güney Afrika'nın karmaşık tarihini ve demokratik dönüşümünü keşfedebilirler.

2. Soweto: Johannesburg'un en ünlü mahallelerinden biri olan Soweto, zengin bir tarihe ve kültürel mirasa sahiptir. Burada, Nelson Mandela'nın evini ve Hector Pieterson Anıtı'nı ziyaret edebilirsiniz.

3. Maboneng Bölgesi: Maboneng, Johannesburg'un sanat ve kültür merkezlerinden biridir. Sokak sanatıyla dolu olan bu bölge, galerileri, butikleri, restoranları ve kafeleriyle ünlüdür. Canlı ve renkli bir atmosfere sahiptir.

Johannesburg, benzersiz kültürü, lezzetli mutfağı ve zengin tarihiyle ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunar. Sokak lezzetlerini tatmak, tarihi ve kültürel yerleri keşfetmek ve şehrin enerjisini hissetmek için Johannesburg'u ziyaret etmek harika bir seçenektir.

4- Lima, Peru

Lima, Peru, yemek yiyebileceğiniz en iyi üç şehir arasında yer alıyor. Şehir, Peru'nun ve tüm Güney Amerika kıtasının mutfak başkenti olarak kabul ediliyor. Hatta "dünyanın en iyi restoranı" olarak anılan Central'a ev sahipliği yapıyor. Lima'nın mutfak zenginlikleri, dünya çapında ünlü lezzetleri ile dikkat çekiyor.

Gecce Mekan, Lima'da denemeniz gereken lezzetler arasında keskin bir kokteyl olan Pisco Sour, narenciye ceviche, lomo saltado (sığır eti kızartması) ve şehirde her yerde bulabileceğiniz bir tavuk ve pilav yemeği olan arroz con pollo'yu öneriyor. Bu otantik tatlar, Lima'nın mutfak kültürünü tam anlamıyla yansıtıyor.

Lima'da yemek yiyebileceğiniz uygun fiyatlı ve mutlaka görülmesi gereken restoranlar arasında Punto Azul ve Mérito yer alıyor. Punto Azul, özellikle deniz ürünleri ve ceviche konusunda ünlüdür. Mérito ise Peru'nun geleneksel lezzetlerini modern dokunuşlarla sunarak dikkat çeker. Bu restoranlar, Lima'da lezzetli ve unutulmaz bir gastronomi deneyimi yaşamanız için idealdir.

Lima'da Denemeniz Gereken Lezzetler:

1. Ceviche: Lima, cevichenin en iyi yapıldığı yerlerden biridir. Bu taze ve lezzetli deniz ürünleri tabağı, limon suyu ve baharatlarla marine edilmiş çiğ balık veya deniz ürünlerinden oluşur. Peru'nun ünlü lezzetlerinden biridir.

2. Lomo Saltado: Lomo saltado, Peru'nun popüler bir yemeğidir. Bu yemek, biftek parçalarının soğan, domates, biber ve patatesle birlikte kızartılmasıyla yapılır. Lezzetli ve doyurucu bir ana yemektir.

3. Pollo a la Brasa: Pollo a la brasa, Peru'nun geleneksel tavuk yemeğidir. Tavuk, özel bir marinatla marine edilir ve ardından odun ateşinde veya kömürde pişirilir. Lezzetli ve çıtır dışı, içi yumuşak bir yemektir.

Lima'da Gezilecek Yerler:

1. Plaza Mayor: Plaza Mayor, Lima'nın tarihi merkezidir. Burada, İspanyol koloniyal döneminden kalma tarihi binaları ve katedrali görebilirsiniz. Ayrıca, çevresindeki restoranlarda Peru'nun lezzetlerini deneyebilirsiniz.

2. Miraflores Sahili: Miraflores, Lima'nın modern ve turistik bir bölgesidir. Sahilde yürüyüş yapabilir, deniz manzarasının tadını çıkarabilir ve çeşitli restoranlarda deniz ürünleri yiyebilirsiniz.

3. Larco Müzesi: Larco Müzesi, Peru'nun önemli bir arkeolojik müzesidir. Burada, ülkenin antik uygarlıklarına ait binlerce eser bulunmaktadır. Özellikle, Moche ve İnka medeniyetlerine ait eserler dikkat çeker.

Lima, zengin tarihi ve kültürel mirasıyla birlikte eşsiz lezzetleriyle de tanınır. Ceviche'den lomo saltado'ya kadar birçok lezzeti denemek ve şehrin tarihi ve turistik yerlerini keşfetmek için Lima'yı ziyaret etmek harika bir seçenektir.

5 - Ho Chi Minh Şehri, Vietnam

Ho Chi Minh Şehri, Vietnam, dünyanın en iyi gastronomik şehirleri arasında dördüncü sırada yer alıyor. Bu şehir, zengin sokak yemeği kültürü ve otantik lezzetleri ile tanınır. Ho Chi Minh Şehri, Vietnam mutfağının kalbinin attığı yerlerden biridir ve her köşesinde taze ve lezzetli yemekler bulabilirsiniz.

Ho Chi Minh Şehri'nde Denenmesi Gereken Lezzetler:

1. Pho: Vietnam'ın en ünlü yemeklerinden biri olan Pho, lezzetli bir et suyu, ince dilimlenmiş etler ve taze otlarla hazırlanan bir çorbadır. Şehirde birçok Pho restoranı bulunur ve her biri bu klasiği kendi özel tarifleriyle sunar.

2. Banh Mi: Banh Mi, Fransız bagetiyle yapılan bir Vietnam sandviçidir. İçinde çeşitli malzemeler bulunur; etler, pate, taze sebzeler ve özel soslar ile hazırlanır. Bu lezzetli ve doyurucu sandviç, hızlı bir atıştırmalık için mükemmel bir seçimdir.

3. Goi Cuon (Taze Bahar Ruloları): Bu hafif ve sağlıklı bahar ruloları, pirinç kağıdına sarılmış taze sebzeler, karides veya domuz eti ve pirinç eriştelerinden oluşur. Genellikle tatlı ve baharatlı bir sosla servis edilir.

4. Bun Thit Nuong: Bun Thit Nuong, ızgara domuz eti, pirinç erişteleri ve çeşitli taze otlar ile yapılan bir yemektir. Bu yemeğin lezzet profili, tatlı, ekşi, tuzlu ve baharatlı tatların mükemmel bir birleşimidir.

Ho Chi Minh Şehri'nde Öne Çıkan Yerler:

Ben Thanh Pazarı: Bu pazar, hem yerel halkın hem de turistlerin uğrak noktasıdır. Burada, Vietnam'ın en otantik lezzetlerini bulabilir ve alışveriş yapabilirsiniz.

District 1: Ho Chi Minh Şehri'nin en merkezi bölgesi olan District 1, birçok restoran ve kafe ile doludur. Burada, hem sokak yemeklerini hem de şık restoranlarda fine dining deneyimlerini keşfedebilirsiniz.

Önerilen Restoranlar:

1. Pho 2000: Bu ünlü restoran, eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın ziyaretinden sonra popüler hale geldi. Lezzetli Pho çorbasıyla tanınır.

2. Banh Mi Huynh Hoa: Ho Chi Minh Şehri'nde Banh Mi'nin en iyisini deneyimlemek için bu popüler sandviç dükkanını ziyaret edin.

3. Secret Garden: Geleneksel Vietnam yemeklerini modern bir atmosferde sunan bu restoran, şehirdeki gastronomi tutkunlarının favorilerinden biridir.

Ho Chi Minh Şehri, sadece Vietnam mutfağının değil, aynı zamanda Asya mutfaklarının da en iyi örneklerini sunar. Bu dinamik şehir, gastronomi severler için adeta bir cennet niteliğindedir.

6 - Pekin, Çin

Pekin, Çin, dünyanın en iyi gastronomik şehirleri arasında beşinci sırada yer alıyor. Bu şehir, zengin tarihî mirası ve çeşitli mutfağı ile ünlüdür. Pekin'in sokakları ve restoranları, Çin'in zengin ve çeşitli yemek kültürünü en iyi şekilde temsil eder.

Pekin'de Denenmesi Gereken Lezzetler:

1. Pekin Ördeği (Beijing Kaoya): Pekin'in en ikonik yemeklerinden biri olan Pekin ördeği, ince ve çıtır derisi ile tanınır. Ördek, özel fırınlarda pişirilir ve ince dilimlenerek taze soğan, salatalık ve tatlı fasulye sosu ile birlikte ince pankeklere sarılarak servis edilir.

2. Jiaozi (Çin Mantısı): Jiaozi, çeşitli dolgularla (et, sebze, deniz ürünleri) hazırlanan ve buharda pişirilen veya kızartılan Çin mantılarıdır. Pekin'de birçok sokak tezgahında ve restoranda taze jiaozi bulabilirsiniz.

3. Zhajiangmian (Kara Fasulye Soslu Noodle): Bu lezzetli noodle yemeği, kalın buğday noodle'ları üzerine etli ve fasulye soslu bir karışım eklenerek hazırlanır. Taze sebzeler ve çeşitli baharatlarla servis edilir.

4. Hotpot: Hotpot, masanın ortasında bulunan sıcak bir et suyu kazanında, çeşitli etler, sebzeler, deniz ürünleri ve mantarların pişirildiği bir yemek deneyimidir. Pekin'de bu yemeği sunan birçok restoran bulunur.

Pekin'de Öne Çıkan Yerler:

Wangfujing Street: Bu ünlü alışveriş caddesi, aynı zamanda pek çok sokak yemeği tezgahına ev sahipliği yapar. Burada, Pekin'in en otantik ve lezzetli sokak yemeklerini bulabilirsiniz.

Guijie (Ghost Street): Guijie, 24 saat açık restoranları ile ünlüdür. Özellikle gece geç saatlerde lezzetli yemekler denemek isteyenler için ideal bir yerdir.

Önerilen Restoranlar:

1. Quanjude: Pekin Ördeği denince akla gelen ilk yerlerden biri olan Quanjude, 1864 yılından beri hizmet vermektedir. Bu restoran, Pekin Ördeği'nin en otantik ve lezzetli halini sunar.

2. Din Tai Fung: Din Tai Fung, Çin'in ünlü Jiaozi ve Xiao Long Bao (çorba dolu mantı) gibi yemeklerini sunan bir restoran zinciridir. Pekin'deki şubesi, yüksek kaliteli yemekleri ile bilinir.

3. Haidilao Hot Pot: Haidilao, kaliteli malzemeleri ve mükemmel hizmeti ile bilinen ünlü bir hotpot restoran zinciridir. Pekin'deki şubeleri, hem yerel halkın hem de turistlerin favorileri arasındadır.

Pekin, tarihî zenginliği ve kültürel çeşitliliği ile sadece Çin'in değil, dünyanın da gastronomi başkentlerinden biridir. Şehirdeki yemek kültürü, hem geleneksel hem de modern tatları ile damak zevkinize hitap edecek geniş bir yelpaze sunar. Bu dinamik ve lezzet dolu şehirde, unutulmaz gastronomik deneyimler sizi bekliyor.

7 - Bangkok, Tayland

Bangkok, Tayland, dünyanın en iyi gastronomi şehirlerinden biri olarak altıncı sırada yer alıyor. Bu şehir, sokak yemeğinden lüks restoranlara kadar geniş bir yelpazede sunduğu eşsiz lezzetlerle tanınır. Bangkok'un mutfağı, Tayland'ın zengin kültürel mirasını ve yerel malzemelerin taze ve çeşitli kullanımını yansıtır.

Bangkok'ta Denenmesi Gereken Lezzetler:

1. Pad Thai: Bangkok'un en ünlü yemeklerinden biri olan Pad Thai, kızartılmış pirinç noodle'ları, karides veya tavuk, tofu, yumurta, fıstık, taze soğan ve fasulye filizi ile hazırlanır. Genellikle limon suyu ve kırmızı biberle servis edilir.

2. Tom Yum: Bu keskin ve ekşi çorba, karides veya tavuk, limon otu, kaffir lime yaprağı, galangal, limon suyu, balık sosu ve ezilmiş kırmızı biberle yapılır. Tom Yum, Tay mutfağının karakteristik lezzetlerini barındırır.

3. Som Tum (Papaya Salatası): Som Tum, taze yeşil papaya, domates, yeşil fasulye, sarımsak, kırmızı biber, limon suyu, balık sosu ve fıstıkla yapılan bir salatadır. Hem tatlı hem de baharatlı bir tada sahiptir.

4. Massaman Curry: Bu yemek, genellikle dana eti veya tavukla yapılan, patates, yer fıstığı ve baharatlarla zenginleştirilmiş bir köri yemeğidir. Hem kremsi hem de hafif tatlı bir lezzeti vardır.

5. Mango Sticky Rice: Tatlı sevenler için, tatlı mango dilimleri ve hindistancevizi sütü ile pişirilmiş yapışkan pirinçten yapılan bu tatlı, Bangkok'un en popüler tatlılarından biridir.

Bangkok'ta Öne Çıkan Yerler:

Khao San Road: Khao San Road, hem turistlerin hem de yerel halkın favori yemek noktalarından biridir. Sokak tezgahlarında Pad Thai'den böcek şişlerine kadar birçok farklı lezzet bulabilirsiniz.

Chinatown (Yaowarat): Bangkok'un Chinatown bölgesi, özellikle deniz ürünleri ve Çin-Tayland füzyon yemekleri ile ünlüdür. Gece pazarlarında çeşitli lezzetleri deneme şansına sahip olabilirsiniz.

Chatuchak Weekend Market: Bu devasa hafta sonu pazarı, sadece alışveriş için değil, aynı zamanda çeşitli sokak yemekleri ve yerel lezzetleri denemek için de mükemmel bir yerdir.

Önerilen Restoranlar:

1. Jay Fai: 2018'de Michelin yıldızı alan Jay Fai, Bangkok'un en ünlü sokak yemeği tezgahlarından biridir. Özellikle devasa yengeçli omleti ile tanınır.

2. Nahm: Nahm, Bangkok'un en prestijli restoranlarından biridir. Geleneksel Tayland yemeklerini modern bir dokunuşla sunar. Şef David Thompson'ın yönettiği restoran, dünya çapında tanınan bir yerdir.

3. Bo.Lan: Bo.Lan, sürdürülebilir ve organik malzemelerle hazırlanan geleneksel Tayland yemekleri sunar. Şefler Duangporn "Bo" Songvisava ve Dylan "Lan" Jones tarafından kurulan restoran, Tayland mutfağının otantik lezzetlerini modern sunumlarla birleştirir.

Bangkok'un Gastronomi Sahnesi:

Bangkok, mutfak çeşitliliği ve zenginliği ile hem yerel halkın hem de turistlerin kalbini kazanmıştır. Şehrin her köşesinde, hem sokak yemeklerinde hem de lüks restoranlarda unutulmaz lezzetler deneyimleyebilirsiniz. Bangkok'un canlı ve dinamik gastronomi sahnesi, lezzet arayışında olan herkes için bir cennettir. Şehirdeki yemek kültürü, Tayland'ın eşsiz tatlarını ve geleneklerini en iyi şekilde yansıtır, bu da Bangkok'u dünya çapında bir gastronomi destinasyonu haline getirir.

8 - Kuala Lumpur, Malezya

Kuala Lumpur, Malezya, gastronomi meraklıları için bir cennet olarak kabul edilir. Şehir, farklı kültürlerin lezzetlerini bir araya getiren zengin bir mutfak mirasına sahiptir. Malay, Çin, Hint ve Peranakan (Baba-Nyonya) mutfakları, Kuala Lumpur'un yiyecek sahnesine eşsiz bir çeşitlilik katar. Şehir, sokak yemeklerinden lüks restoranlara kadar geniş bir yelpazede unutulmaz lezzetler sunar.

Kuala Lumpur'da Denenmesi Gereken Lezzetler:

1. Nasi Lemak: Malezya'nın ulusal yemeği olarak kabul edilen Nasi Lemak, Hindistan cevizi sütüyle pişirilmiş pirinç, sambal, haşlanmış yumurta, kızarmış hamsi, yer fıstığı ve salatalık dilimleri ile servis edilir. Genellikle muz yaprağı üzerinde sunulur.

2. Char Kway Teow: Char Kway Teow, geniş pirinç eriştelerinin karides, Çin sosisleri, fasulye filizi ve yumurta ile wokta hızlıca kızartılmasıyla yapılan bir yemektir. Bu lezzetli erişte yemeği, Çin mutfağının Kuala Lumpur'daki popüler temsilcilerindendir.

3. Roti Canai: Hindistan kökenli bu gözleme, çıtır ve yumuşak bir hamurla yapılır ve genellikle dahl (mercimek) veya çeşitli körilerle servis edilir. Kahvaltı veya atıştırmalık olarak tercih edilir.

4. Laksa: Laksa, baharatlı bir köri çorbasında sunulan bir erişte yemeğidir. Hem Çin hem de Malay mutfaklarının etkilerini taşır. Genellikle hindistancevizi sütü ve deniz ürünleri veya tavuk ile yapılır.

5. Satay: Marinelenmiş ve ızgarada pişirilmiş et şişleridir. Genellikle fıstık sosu, ketupat (sıkıştırılmış pirinç), salatalık ve soğan dilimleri ile birlikte servis edilir.

Kuala Lumpur'da Öne Çıkan Yerler:

Jalan Alor: Jalan Alor, Kuala Lumpur'un en ünlü yemek caddelerinden biridir. Sokak tezgahlarında ve küçük restoranlarda Malezya, Çin ve Tayland mutfaklarından çeşitli lezzetler bulabilirsiniz. Gece boyunca hareketli ve canlı olan bu bölge, sokak yemeği severler için bir cennettir.

Petaling Street (Çin Mahallesi): Bu tarihi bölge, çeşitli Çin yemekleri ve atıştırmalıkları ile doludur. Burada dim sum, Hainan tavuklu pilav ve ördek gibi lezzetleri deneyebilirsiniz.

Kampung Baru: Kampung Baru, Malay kültürünü ve mutfağını deneyimlemek için harika bir yerdir. Burada geleneksel Malay yemeklerini tadabilir ve yerel pazarları gezebilirsiniz.

Önerilen Restoranlar:

1. Bijan Bar & Restaurant: Bijan, geleneksel Malay yemeklerini modern bir dokunuşla sunan bir fine dining restoranıdır. Rahat bir atmosferde otantik tatlar deneyimleyebilirsiniz.

2. Hawker Stalls (Sokak Tezgahları): Kuala Lumpur'da sokak tezgahlarında yemek yemek, şehrin yerel lezzetlerini deneyimlemenin en iyi yollarından biridir. Özellikle Jalan Alor ve Hutong Food Court gibi yerlerde çeşitli sokak yemeklerini tadabilirsiniz.

3. Marini’s on 57: Petronas İkiz Kuleleri'nin hemen yanında bulunan bu lüks restoran, muhteşem manzaralar eşliğinde İtalyan mutfağından lezzetler sunar.

Kuala Lumpur'un Gastronomi Sahnesi:

Kuala Lumpur'un gastronomi sahnesi, şehrin çok kültürlü yapısını ve zengin tarihini yansıtır. Hem sokak yemeklerinde hem de lüks restoranlarda sunulan lezzetler, şehri gastronomi meraklıları için ideal bir destinasyon haline getirir. Farklı kültürlerin mutfaklarının bir araya geldiği Kuala Lumpur'da, her damak zevkine uygun bir lezzet bulmak mümkündür. Şehirdeki yemek kültürü, taze malzemeler ve zengin baharatların ustalıkla birleşimini sunar, bu da Kuala Lumpur'u dünya çapında bir gastronomi merkezi yapar.

9 - Mumbai, Hindistan

Mumbai, Hindistan'ın en büyük ve en kozmopolit şehirlerinden biri olarak, zengin ve çeşitli bir mutfak kültürüne sahiptir. Mumbai'nin gastronomi sahnesi, hem yerel Maharashtrian mutfağından hem de Hindistan'ın dört bir yanından gelen lezzetleri içerir. Sokak yemeklerinden lüks restoranlara kadar geniş bir yelpazede sunulan yemekler, şehrin zengin kültürel mozaiğini yansıtır.

Mumbai'de Denenmesi Gereken Lezzetler:

1. Vada Pav: Mumbai'nin en ikonik sokak yemeği olan Vada Pav, derin yağda kızartılmış patates köftesi (vada) ile servis edilen, tereyağlı bir ekmek (pav) arasına yerleştirilen bir sandviçtir. Genellikle yeşil biber ve çeşitli chutney'ler ile birlikte sunulur.

2. Pav Bhaji: Bu yemek, tereyağlı ekmek dilimleri (pav) ile servis edilen baharatlı sebze püresinden (bhaji) oluşur. Pav Bhaji, Mumbai'nin sokaklarında ve restoranlarında popüler bir atıştırmalıktır.

3. Bhel Puri: Bhel Puri, şişirilmiş pirinç, sebzeler ve çeşitli chutney'lerin karışımından oluşan bir sokak yemeğidir. Genellikle çıtır sev ile süslenir ve lezzetli bir atıştırmalık olarak tüketilir.

4. Pani Puri: Bu popüler sokak yemeği, ince ve çıtır hamur toplarının (puri) baharatlı su, haşlanmış patates ve nohut ile doldurulmasıyla yapılır. Farklı lezzetlerin ve dokuların mükemmel bir kombinasyonudur.

5. Misal Pav: Misal Pav, baharatlı fasulye karışımının tereyağlı ekmek dilimleri ile servis edildiği bir Maharashtrian yemeğidir. Genellikle soğan, limon ve sev ile süslenir.

Mumbai'de Öne Çıkan Yerler:

Colaba: Colaba, Mumbai'nin en ünlü bölgelerinden biridir ve birçok popüler restoran ve kafenin bulunduğu bir yerdir. Gateway of India'nın yakınında yer alan bu bölge, turistler ve yerel halk arasında popülerdir.

Bandra: Bandra, Mumbai'nin batı kıyısında yer alan bir bölgedir ve hem lüks restoranlar hem de sokak yemekleri sunan birçok mekan bulunur. Bandra'nın Carter Road ve Pali Hill bölgeleri, özellikle gastronomi meraklıları için popülerdir.

Juhu Beach: Juhu Plajı, Mumbai'nin en ünlü plajlarından biridir ve burada birçok sokak yemeği tezgahı bulabilirsiniz. Vada Pav, Pav Bhaji ve Pani Puri gibi yerel lezzetleri denemek için ideal bir yerdir.

Önerilen Restoranlar:

1. Leopold Cafe: Colaba'da bulunan Leopold Cafe, tarihi ve popüler bir mekan olup, hem yerel hem de uluslararası yemekler sunar. 1871 yılında kurulan bu kafe, turistler arasında oldukça popülerdir.

2. Trishna: Trishna, deniz ürünleri konusunda uzmanlaşmış bir restorandır. Butter Garlic Crab (tereyağlı sarımsaklı yengeç) ve Prawn Koliwada (baharatlı karides) gibi lezzetleriyle ünlüdür.

3. Britannia & Co.: Britannia & Co., Mumbai'nin tarihi Parsi restoranlarından biridir. Berry Pulao ve Sali Boti gibi Parsi mutfağının klasik lezzetlerini deneyebileceğiniz bu restoran, Ballard Estate bölgesinde yer alır.

4. The Table: Colaba'da bulunan The Table, modern ve şık bir restoran olup, dünya mutfaklarından lezzetler sunar. Menüde taze ve yerel malzemelerle hazırlanan yemekler bulunur.

Mumbai'nin Gastronomi Sahnesi:

Mumbai'nin gastronomi sahnesi, şehrin çok kültürlü yapısını ve dinamik yaşam tarzını yansıtır. Hem sokak yemeklerinde hem de lüks restoranlarda sunulan lezzetler, Mumbai'yi gastronomi meraklıları için ideal bir destinasyon haline getirir. Şehirdeki yemek kültürü, taze malzemeler ve zengin baharatların ustalıkla birleşimini sunar. Mumbai, her damak zevkine hitap eden çeşitli lezzetleriyle dünya çapında bir gastronomi merkezi olarak kabul edilir.

10 - Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri

Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük ve en modern şehirlerinden biri olarak, kozmopolit yapısı ve hızlı gelişimi ile dikkat çeker. Şehir, dünya mutfağının çeşitli lezzetlerini sunan sayısız restoran ve yeme-içme mekanı ile gastronomi meraklıları için bir cennettir. Dubai'de hem lüks restoranlarda fine dining deneyimi yaşayabilir hem de geleneksel Orta Doğu mutfağının tadını çıkarabilirsiniz.

Dubai'de Denenmesi Gereken Lezzetler:

1. Shawarma: Dubai'nin en popüler sokak yemeklerinden biri olan shawarma, döner eti, taze sebzeler ve tahin sosuyla yapılan bir sandviçtir. Et, tavuk veya kuzu eti olarak tercih edilebilir ve genellikle lavaş ekmeği içinde servis edilir.

2. Falafel: Nohut veya bakladan yapılan ve derin yağda kızartılan falafel köfteleri, Dubai'de yaygın olarak tüketilir. Genellikle pita ekmeği içinde, sebzeler ve tahin sosuyla birlikte sunulur.

3. Mandi: Mandi, özellikle Yemen kökenli bir yemektir ve Dubai'de oldukça popülerdir. Basmati pilavı üzerine yerleştirilen baharatlı et veya tavukla yapılan bu yemek, genellikle büyük tepsilerde servis edilir ve topluca yenir.

4. Hummus: Nohut, tahin, limon suyu ve zeytinyağı ile yapılan hummus, Dubai'de her öğünde sıkça tüketilen bir mezedir. Çeşitli ekmekler veya sebzelerle birlikte sunulur.

5. Luqaimat: Tatlı olarak denemeniz gereken luqaimat, hurma şurubu veya bal ile tatlandırılan küçük hamur toplarıdır. Hafif çıtır dokusu ve tatlı lezzetiyle özellikle Ramazan ayında popülerdir.

Dubai'de Öne Çıkan Yerler:

Downtown Dubai: Burj Khalifa ve Dubai Mall gibi ikonik yapıları barındıran Downtown Dubai, şehrin en lüks ve hareketli bölgelerinden biridir. Burada birçok yüksek kaliteli restoran ve kafe bulunur.

Jumeirah Beach: Jumeirah Beach, hem sahil şeridi boyunca uzanan lüks otelleri hem de sahil restoranları ile tanınır. Burada deniz ürünlerinden dünya mutfağına kadar geniş bir yelpazede lezzetler bulabilirsiniz.

Deira: Dubai'nin eski bölgelerinden biri olan Deira, geleneksel pazarları (souk) ve otantik Arap mutfağını deneyimlemek için ideal bir yerdir. Baharat Çarşısı ve Altın Çarşısı da burada bulunur.

Önerilen Restoranlar:

1. Al Nafoorah: Jumeirah Zabeel Saray'da bulunan Al Nafoorah, geleneksel Lübnan mutfağını sunar. Şık atmosferi ve leziz mezeleri ile bilinir.

2. Zuma: DIFC bölgesinde yer alan Zuma, çağdaş Japon mutfağı sunan ödüllü bir restorandır. Sushi, sashimi ve robata ızgarası ile ünlüdür.

3. Pierchic: Al Qasr, Madinat Jumeirah'ta yer alan Pierchic, deniz ürünleri konusunda uzmanlaşmış bir restorandır. Deniz üzerinde yer alan bu mekan, romantik bir akşam yemeği için idealdir.

4. Ravi Restaurant: Al Satwa'da bulunan Ravi Restaurant, otantik Pakistan mutfağı sunar. Mütevazı bir atmosfere sahip olan bu mekan, yerel halk ve turistler arasında oldukça popülerdir.

Dubai'nin Gastronomi Sahnesi:

Dubai'nin gastronomi sahnesi, şehrin kozmopolit yapısını ve kültürel çeşitliliğini yansıtır. Lüks restoranlardan sokak lezzetlerine kadar geniş bir yelpazede sunulan yemekler, Dubai'yi gastronomi meraklıları için cazip bir destinasyon haline getirir. Şehirdeki yemek kültürü, taze malzemeler ve zengin baharatların ustalıkla birleşimini sunar. Dubai, her damak zevkine hitap eden çeşitli lezzetleriyle dünya çapında bir gastronomi merkezi olarak kabul edilir.

11- Portland, Amerika Birleşik Devletleri

Portland, Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon eyaletinde bulunan, eşsiz ve canlı bir gastronomi sahnesine sahip bir şehirdir. "Gıda kamyonları şehri" olarak bilinen Portland, hem yerel hem de uluslararası mutfakların lezzetlerini sunan sayısız mekanla doludur. Şehirde, sokak yemeklerinden fine dining deneyimlerine kadar geniş bir yelpazede lezzetler bulabilirsiniz.

Portland'da Denenmesi Gereken Lezzetler:

1. Meksika Pizzası: Portland, pizza severler için bir cennet gibidir ve burada özellikle Meksika pizzası oldukça popülerdir. Bu pizzalar, Meksika mutfağının baharatlı ve taze malzemeleri ile hazırlanır.

2. Pok Pok’un Tavuk Kanatları: Tayland mutfağının lezzetlerini sunan Pok Pok, özellikle baharatlı ve tatlı soslu tavuk kanatları ile ünlüdür. Bu mekan, Portland'ın en tanınmış restoranlarından biridir.

3. Voodoo Doughnut: Şehrin simgelerinden biri haline gelmiş olan Voodoo Doughnut, sıra dışı ve yaratıcı donut çeşitleri ile bilinir. Bacon Maple Bar ve Voodoo Doll donutları özellikle popülerdir.

4. Food Cart Pods: Portland, gıda kamyonları ile ünlüdür ve bu kamyonlar çeşitli mutfaklardan lezzetler sunar. Downtown, Mississippi Avenue ve Hawthorne Boulevard'da bulunan gıda kamyonları bölgeleri, ziyaret edilmesi gereken yerlerdir.

5. Stumptown Coffee: Portland, kahve kültürü ile de tanınır ve Stumptown Coffee Roasters, kaliteli kahvesi ile ünlüdür. Burada hem taze kahve çekirdekleri satın alabilir hem de özenle hazırlanmış kahveleri tadabilirsiniz.

Portland'da Öne Çıkan Yerler:

Pearl District: Pearl District, şehrin en popüler bölgelerinden biridir ve burada birçok restoran, kafe ve sanat galerisi bulunur. Hem modern hem de tarihi yapılarıyla dikkat çeker.

Alberta Arts District: Alberta Arts District, renkli sokak sanatları, yerel butikler ve yaratıcı restoranları ile bilinir. Ayda bir düzenlenen Last Thursday etkinliği, sanat ve yemek severler için ideal bir etkinliktir.

Downtown Portland: Downtown, şehrin kalbi olup birçok restoran, bar ve kafe ile doludur. Ayrıca, Tom McCall Waterfront Park gibi güzel yeşil alanlara da ev sahipliği yapar.

Önerilen Restoranlar:

1. Le Pigeon: Le Pigeon, Fransız-Amerikan mutfağını sunan ve yaratıcı menüsü ile öne çıkan bir restorandır. Özel tadım menüleri ve şarap eşleştirmeleri ile ünlüdür.

2. Ox: Ox, Arjantin mutfağından ilham alan et yemekleri ile tanınır. Odun ateşinde pişirilen yemekler ve taze deniz ürünleri menünün öne çıkanları arasındadır.

3. Tasty n Alder: Bu modern Amerikan brasserie, kahvaltıdan akşam yemeğine kadar geniş bir menü sunar. Özellikle biftek ve yumurta tabağı ile bilinir.

4. Salt & Straw: El yapımı dondurmaları ile ünlü Salt & Straw, sıra dışı lezzet kombinasyonları ile dikkat çeker. Balzamik çilek ve karabiber, tuzlu karamelli kurabiye gibi tatlar denemeye değerdir.

Portland'ın Gastronomi Sahnesi:

Portland, yenilikçi ve çeşitli mutfak seçenekleri ile tanınan bir şehirdir. Şehirdeki restoranlar, yerel malzemeleri ve sürdürülebilir uygulamaları ön planda tutarak hem lezzet hem de çevreye duyarlılık açısından örnek teşkil eder. Gıda kamyonları, kahve kültürü ve yaratıcı mutfak anlayışı ile Portland, her ziyaretçisine unutulmaz bir gastronomi deneyimi sunar. Hem lezzet tutkunları hem de keşif meraklıları için Portland, mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir destinasyondur.

12 - Liverpool, Büyük Britanya

Liverpool, İngiltere'nin kuzeybatısında bulunan, tarihi ve kültürel açıdan zengin bir şehirdir. Ayrıca, gastronomi sahnesiyle de dikkat çeker. Liverpool'da, geleneksel İngiliz mutfağının yanı sıra dünya mutfağından lezzetler de bulabilirsiniz. Şehir, yerel malzemeleri kullanarak hazırlanan yaratıcı yemekleriyle ünlüdür.

Liverpool'da Denenmesi Gereken Lezzetler:

1. Scouse: Liverpool'un geleneksel yemeği olan Scouse, et ve sebzelerin uzun süre pişirilmesiyle hazırlanan bir tür yahnidir. Genellikle et suyuyla servis edilir ve ekmekle birlikte yenir.

2. Fish and Chips: İngiltere'nin her yerinde olduğu gibi, Liverpool'da da Fish and Chips popüler bir yemektir. Taze balık ve kızarmış patateslerle servis edilen bu lezzetli yemek, birçok restoranda bulunabilir.

3. Liverpudlian Gastro Pub Lezzetleri: Liverpool'da birçok geleneksel İngiliz gastro pub bulunur. Bu mekanlar, yerel biralar eşliğinde İngiliz mutfağının klasik lezzetlerini sunar.

4. Everton Mint Cake: Şehrin futbol takımlarından Everton'a ithafen adını alan bu şekerleme, nane aromalı bir bisküvi tabanıyla kaplanmış bir çikolatadır. Tatlı sevenler için harika bir tercihtir.

Liverpool'da Öne Çıkan Yerler:

1. Albert Dock: Albert Dock, şehrin simgelerinden biridir ve restoranlar, kafeler, barlar ve müzelerle doludur. Liman manzarası eşliğinde yemek yemek için ideal bir mekandır.

2. Bold Street: Bold Street, bağımsız mağazaları, kafeleri ve restoranlarıyla ünlüdür. Şehirdeki en canlı ve çeşitli alışveriş ve yeme içme caddelerinden biridir.

3. Liverpool Waterfront: Liverpool Waterfront, şehrin en güzel manzaralarından birine ev sahipliği yapar. Burada yürüyüş yapabilir, kafelerde dinlenebilir ve restoranlarda yemek yiyebilirsiniz.

Önerilen Restoranlar:

1. The Art School Restaurant: Michelin yıldızlı şef Paul Askew tarafından işletilen The Art School Restaurant, modern İngiliz mutfağının en iyi örneklerini sunar. Lezzetli yemekleri ve zarif atmosferiyle bilinir.

2. The Pen Factory: The Pen Factory, klasik İngiliz mutfağının modern yorumlarıyla tanınan bir restorandır. Yaratıcı menüsü ve rahat ortamıyla popülerdir.

3. Maray: Maray, Ortadoğu ve Akdeniz mutfağının etkileyici birleşimini sunan bir restorandır. Paylaşılan tabaklar ve benzersiz tatlarla dolu bir deneyim sunar.

Liverpool, tarihi ve kültürel dokusuyla birlikte zengin gastronomi sahnesiyle de ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunar. Hem yerel lezzetleri tatmak hem de uluslararası mutfağın çeşitliliğini keşfetmek için Liverpool, mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir destinasyondur.

13 - Medellín, Kolombiya

Medellín, Kolombiya'nın ikinci büyük şehri ve Antioquia eyaletinin başkentidir. Son yıllarda modernizasyon ve kentsel dönüşüm projeleriyle dünya çapında dikkat çeken bir şehir haline gelmiştir. Ancak Medellín sadece bu yönüyle değil, aynı zamanda zengin bir kültürel mirasa ve lezzetli bir mutfağa da sahiptir.

Medellín Mutfağı ve Lezzetleri:

1. Bandeja Paisa: Kolombiya'nın geleneksel bir yemeği olan Bandeja Paisa, genellikle bir ana yemek olarak sunulur. İçinde kızarmış et, kızarmış domuz pastırması, fasulye, pilav, avokado, muz ve arepa gibi birçok bileşeni bulunan zengin bir tabaktır.

2. Arepas: Arepas, mısır unundan yapılan ve genellikle kahvaltıda veya atıştırmalık olarak tüketilen popüler bir Kolombiya atıştırmalığıdır. Peynir, avokado veya et gibi çeşitli malzemelerle doldurulabilir.

3. Sancocho: Sancocho, Kolombiya'nın geleneksel bir çorbasıdır ve genellikle özel günlerde veya aile toplantılarında servis edilir. Et, mısır, patates ve diğer sebzelerle hazırlanır ve zengin bir lezzete sahiptir.

Medellín'de Gezilecek Yerler:

1. Plaza Botero: Plaza Botero, Fernando Botero'nun eserlerinin sergilendiği ve ünlü Kolombiyalı sanatçının heykellerinin bulunduğu meydanıdır. Sanatseverler için görülmesi gereken bir noktadır.

2. Comuna 13: Comuna 13, şehrin renkli sokak sanatıyla ünlü olan bir mahallesidir. Grafiti ve mural sanatının yanı sıra sokak dansçıları ve yerel sanatçılarla doludur. Tarihi ve kültürel bir deneyim yaşamak için ziyaret edilebilir.

3. Metrocable ve Parque Arvi: Metrocable, şehrin farklı bölgelerini birbirine bağlayan bir teleferik sistemidir. Parque Arvi ise Metrocable'ın son durağı olan doğal bir parktır. Burada doğa yürüyüşleri yapabilir, piknik yapabilir ve yerel pazarları ziyaret edebilirsiniz.

Medellín, sadece modernizasyonu ve kentsel dönüşümü ile değil, aynı zamanda zengin kültürel mirası ve lezzetli mutfağı ile de ziyaretçilerini cezbeden bir şehirdir. Hem yerel lezzetleri tatmak hem de şehrin tarihini ve kültürünü keşfetmek için Medellín'i ziyaret etmek harika bir fırsattır.

14 - Sevilla, İspanya

Sevilla, İspanya'nın Endülüs bölgesinde yer alan ve ülkenin en güzel şehirlerinden biri olarak kabul edilen bir şehirdir. Tarih boyunca farklı kültürlerin etkisi altında kalmış olan Sevilla, zengin bir tarihi mirasa, muhteşem mimariye ve lezzetli bir mutfağa sahiptir.

Sevilla Mutfağı ve Lezzetleri:

1. Gazpacho: Sevilla'nın sıcak iklimine mükemmel bir şekilde uyum sağlayan bir soğuk çorba olan Gazpacho, domates, biber, soğan, salatalık ve zeytinyağı gibi malzemelerle yapılır. Yaz aylarında serinlemek için ideal bir seçenektir.

2. Paella: İspanyol mutfağının vazgeçilmezlerinden olan Paella, Sevilla'da da sıkça tüketilen bir yemektir. Deniz ürünleri, tavuk, sebze ve safranla hazırlanan bu renkli ve lezzetli pilav, ziyaretçilerin favorilerindendir.

3. Tapas: Sevilla, tapas kültürünün de merkezlerinden biridir. Şehirde birçok farklı tapas çeşidi bulabilirsiniz. Patatas bravas, tortilla española, jamón ibérico gibi geleneksel İspanyol atıştırmalıklarını denemek için ideal bir yerdir.

Sevilla'da Gezilecek Yerler:

1. Alcázar Sarayı: Müslüman ve Hristiyan mimarisinin muhteşem bir karışımı olan Alcázar Sarayı, Sevilla'nın en ünlü turistik yerlerinden biridir. Bahçeleri, avluları ve sarayın iç mekanlarıyla görülmeye değerdir.

2. Sevilla Katedrali ve Giralda Kulesi: UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Sevilla Katedrali, dünyanın en büyük gotik katedrallerinden biridir. Giralda Kulesi ise katedrale ait olan ve Sevilla'nın sembolü haline gelmiş olan muhteşem bir minaredir.

3. Barrio Santa Cruz: Daracık sokakları, renkli evleri ve geleneksel İspanyol atmosferiyle ünlü olan Barrio Santa Cruz, Sevilla'nın eski Yahudi mahallesidir. Burada gezinirken tarihi binaları, dükkanları ve kafeleri keşfedebilirsiniz.

Sevilla, tarihi ve kültürel zenginliği, muhteşem mimarisi ve lezzetli mutfağıyla ziyaretçilerini büyüleyen bir şehirdir. İspanya'nın bu güzel şehri, her yıl binlerce turisti kendine çekmektedir.

15- Porto, Portekiz

Porto, Portekiz'in kuzeybatısında, Douro Nehri'nin denize döküldüğü noktada bulunan büyüleyici bir şehirdir. Tarihi ve kültürel zenginliği, nefes kesen manzaraları ve lezzetli mutfağı ile ünlüdür.

Porto Mutfağı ve Lezzetleri:

1. Francesinha: Porto'nun ünlü bir sandviç türü olan Francesinha, içerisinde sosis, jambon, sığır eti ve peynir bulunan bir çeşit et yemeğidir. Üzerine domates sosu ve yumurta eklenerek servis edilir.

2. Bacalhau: Portekiz mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan Bacalhau, tuzlu morina balığından yapılan bir yemektir. Porto'da çeşitli şekillerde pişirilerek sunulur ve denemeye değerdir.

3. Portwein: Porto, ünlü Portwein'in üretim merkezidir. Şehirde birçok ünlü porto şarap evi bulunmaktadır. Bu şarap evlerini ziyaret ederek porto şarabının üretim sürecini görebilir ve farklı lezzetleri deneyebilirsiniz.

Porto'da Gezilecek Yerler:

1. Ribeira Bölgesi: Porto'nun en eski ve en çekici semtlerinden biri olan Ribeira, renkli evleri, daracık sokakları ve nehir manzarasıyla ünlüdür. Burada yürüyüş yapabilir, yerel restoranlarda yemek yiyebilir ve tarihi yapıları keşfedebilirsiniz.

2. Dom Luís Köprüsü: Porto'nun sembolü haline gelen Dom Luís Köprüsü, Douro Nehri üzerinde yer alır. Köprüyü yürüyerek veya tramvayla geçerek şehrin muhteşem manzarasını izleyebilirsiniz.

3. Livraria Lello: Dünyanın en güzel kitapçılarından biri olarak kabul edilen Livraria Lello, Porto'nun simgelerinden biridir. Tarihi ve büyüleyici iç mekanıyla ziyaretçilerini etkisi altına alır.

Porto, tarihi atmosferi, nefes kesen manzaraları ve lezzetli mutfağıyla ziyaretçilerini büyüleyen bir şehirdir. Portekiz'in en önemli turistik destinasyonlarından biri olan Porto'yu keşfetmek unutulmaz bir deneyim sunacaktır.

Bu sıralamanın ilerisinde Ho Chi Minh City, Pekin ve Bangkok gibi Asya şehirleri sırasıyla dördüncü, beşinci ve altıncı sırada yer alıyor. Gürkan Boztepe ve Berrak Bero, bu üç yerin ortak noktasının "mutfakta bir rönesans yaşıyor olmaları" ve "şu anda özellikle hareketli olmaları" olduğunu belirtiyorlar. Gürkan Boztepe ve Berrak Bero, Gecce Mekan'a verdikleri demeçte "bu sıralamanın geliştirilmesinde kalite kadar uygun fiyatlılığın da önemli bir rol oynadığını" ifade ettiler.

Listede Avrupa'nın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'nden de pek çok kişiyi şaşırtabilecek şehirler yer alıyor. Gecce Mekan Editörlerine göre, özellikle pizza severler için Portland, mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir yer olarak öne çıkıyor. Şehirde, başta Meksika pizzası olmak üzere çeşitli pizza türleri ile lezzet dolu bir deneyim sunuluyor.

Asya Şehirleri:

Ho Chi Minh City: Vietnam'ın bu dinamik şehri, sokak yemekleriyle ünlüdür. Pho ve banh mi gibi geleneksel Vietnam yemeklerini denemek için harika bir yerdir.

Pekin: Pekin, sadece Pekin ördeği ile değil, aynı zamanda zengin ve çeşitli mutfağıyla da tanınır. Şehirde, geleneksel Çin yemeklerini modern dokunuşlarla sunan restoranlar bulabilirsiniz.

Bangkok: Tayland'ın başkenti Bangkok, sokak yemekleri ve zengin baharatlarla hazırlanan Tayland mutfağı ile ünlüdür. Tom yum çorbası ve pad Thai gibi lezzetler mutlaka denenmeli.

Avrupa ve Amerika Şehirleri:

Portland: ABD'nin Portland şehri, özellikle yenilikçi pizza türleriyle dikkat çekiyor. Meksika pizzası gibi farklı ve lezzetli seçenekler, pizza severler için unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Bu sıralama, dünyaca ünlü gastronomi destinasyonlarını keşfetmek ve her biri kendine özgü lezzetleriyle tanışmak için ideal bir rehber niteliği taşıyor. Kalite ve uygun fiyatlılık kriterlerinin de göz önünde bulundurulduğu bu liste, global mutfak rönesansını en iyi yansıtan şehirleri içeriyor.

En iyi yemek yediğimiz şehirlerin sıralamasının geri kalanı:

16 - Marakeş, Fas

17 - Sidney, Avustralya

18 - Montreal, Kanada

19 - Osaka, Japonya

20 - Kopenhag, Danimarka