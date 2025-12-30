Yeme-İçme Sektöründe Bahşiş İçin Yeni Dönem: TURYID’den Dijital Model

Yeme-içme sektörü, artan maliyetler ve değişen tüketici alışkanlıklarıyla birlikte yeni bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Bu dönüşümün en güncel başlıklarından biri ise bahşiş sistemi olarak öne çıkıyor. Türkiye Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği, sektörde yaklaşık 2 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren yeni bir bahşiş modeli önerisiyle kamuoyunun gündemine geliyor.

Dernek, bahşişin kredi kartı ve dijital ödeme sistemleri üzerinden, tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak alınabilmesini savunuyor. Bu yaklaşım, hem çalışan gelirlerini desteklemeyi hem de tüketici tarafında daha şeffaf bir deneyim yaratmayı amaçlıyor.

Servis Ücreti ve Bahşiş Arasındaki Ayrım Netleşiyor

Sektörde uzun süredir uygulanan servis ücreti, mevzuatta tanımlı ve işletmeler aracılığıyla çalışanlara aktarılan bir gelir kalemi olarak biliniyor. Buna karşılık bahşiş, hizmetten duyulan memnuniyete bağlı bireysel bir tercih olarak değerlendiriliyor.

Ancak bu iki kavramın kamuoyunda sıklıkla birlikte anılması, ciddi bir kavram karmaşasına yol açıyor. TURYID, bu durumun hem tüketici algısını olumsuz etkilediğini hem de sektörel tartışmaları sağlıksız bir zemine taşıdığını vurguluyor. Yeni model, servis ücreti ile bahşişi net biçimde birbirinden ayırmayı hedefliyor.

Dijital Bahşiş Sistemi Neden Gerekli?

TURYID Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer, Türkiye’de bugün itibarıyla kredi kartı aracılığıyla gönüllü bahşiş bırakılmasını mümkün kılan bir sistem bulunmadığına dikkat çekiyor. Bu eksiklik, özellikle nakitsiz ödeme alışkanlıklarının yaygınlaştığı günümüzde hem çalışanlar hem de tüketiciler için önemli bir sorun oluşturuyor.

Demirer’e göre tüketicinin açık şekilde bilgilendirildiği, bahşişin işletme gelirlerinden ayrı bir kalem olarak izlendiği ve dağıtım sürecinde çalışanların da söz sahibi olduğu modeller, sektör için daha dengeli bir yapı sunuyor. Bu yaklaşım, güven duygusunu güçlendirirken çalışan motivasyonunu da artırıyor.

Vergi Yükünü İşletmeler Üstlenmeye Hazır

Önerilen yeni modelin dikkat çeken başlıklarından biri de vergi uygulaması. TURYID, olası bir yasal düzenleme kapsamında bahşişten doğacak yüzde 10’luk verginin işletmeler tarafından karşılanmasına hazır olduklarını açıkça ifade ediyor.

Bu yaklaşım, kamu-özel sektör iş birliği açısından güçlü bir örnek olarak görülüyor. Aynı zamanda gönüllü bahşiş sisteminin yaygınlaşmasıyla çalışan gelirlerinde kayda değer bir iyileşme sağlanması bekleniyor.

POS Sistemleriyle Şeffaf ve Sürdürülebilir Model

Yeni bahşiş modelinde POS cihazlarına bahşiş ekleme seçeneği eklenmesi planlanıyor. Böylece tüketici, ödeme anında tamamen kendi tercihiyle bahşiş bırakabilecek. Toplanan tutarların ise şeffaf kriterlerle çalışanlara dağıtılması hedefleniyor.

TURYID, ilgili kamu kurumlarıyla yürütülen çalışmaların; tüketici hassasiyetlerini, emeğin karşılığını ve sektörün sürdürülebilirliğini aynı çerçevede buluşturmasını amaçlıyor. Bu adım, yeme-içme sektöründe uzun süredir tartışılan bahşiş konusuna daha çağdaş ve dengeli bir çözüm sunuyor.