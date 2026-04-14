Yazın En Şık Sahnesi Kuruluyor: Akra Caz Günleri Başlıyor

Antalya yaz sezonuna güçlü bir giriş yapıyor. Bu yıl dokuzuncu kez düzenlenen Akra Caz Festivali, 5-20 Haziran 2026 tarihleri arasında müzikseverleri unutulmaz bir deneyime davet ediyor. Akdeniz’in mavisi ile Bey Dağları’nın etkileyici siluetini aynı kadrajda buluşturan festival, yalnızca bir konser serisi değil; aynı zamanda çok katmanlı bir kültür buluşması sunuyor.

Akra Hotels imzasını taşıyan festival, her yıl olduğu gibi bu yıl da şehrin kültür sanat hayatına değer katıyor. Üstelik program, cazın sınırlarını genişleten bir yaklaşımla kurgulanıyor. Funk’tan soul’a, Latin ezgilerden pop ve dünya müziğine kadar uzanan geniş repertuvar, cazın zengin dokusuyla yeniden yorumlanıyor.

Açılış Kenan Doğulu ile Başlıyor

Festival, 5 Haziran akşamı Kenan Doğulu ile güçlü bir başlangıç yapıyor. Sanatçı, özel olarak hazırladığı pop-caz projesi “İhtimaller” ile sahneye çıkıyor. Bu projede Doğulu’ya Türkiye’nin önde gelen caz müzisyenleri eşlik ediyor. Böylece açılış geccesi, enerjisi yüksek ve çok katmanlı bir müzik deneyimine dönüşüyor.

Dünya Yıldızları Antalya Sahnesinde

Festival programı, uluslararası caz sahnesinin önemli isimlerini bir araya getiriyor. 6 Haziran’da saksafon ustası Igor Butman ve Moskova Caz Orkestrası sahne alıyor. Hemen ardından 10 Haziran’da Grammy ödüllü Dianne Reeves, güçlü vokaliyle izleyiciyi etkiliyor.

12 Haziran’da soul ve R&B dünyasının yıldız ismi Joss Stone, sahnedeki enerjisiyle dikkat çekiyor. 13 Haziran’da ise cazın efsane isimlerinden Kenny Garrett, “Sounds From The Ancestors” projesiyle müzikseverlerle buluşuyor.

Ritim Yükseliyor: Latin ve Genç Caz Sahnesi

Festivalin ritmi 17 Haziran’da Richard Bona & Alfredo Rodriguez Trio ile yükseliyor. Afro-Küban ve Latin cazın en güçlü temsilcileri, sahnede kurdukları enerjiyle dinleyiciyi müziğin içine çekiyor.

18 Haziran’da gerçekleşen Akra Genç Caz konseri ise yeni nesil müzisyenlere alan açıyor. SU Trio, Leviers ve Mojo 5 gibi genç gruplar, sahnede özgün projelerini sergiliyor. Böylece festival, yalnızca bugünü değil, geleceğin caz sahnesini de destekliyor.

Kapanış Fazıl Say ile Taçlanıyor

Festivalin finali, iki gecce boyunca sahne alacak olan Fazıl Say ile gerçekleşiyor. Sanatçı, klasik müzik ile cazı buluşturan özel repertuvarıyla dinleyicilere güçlü bir kapanış deneyimi sunuyor. Sahnede ona eşlik eden usta müzisyenler, performansı daha da zenginleştiriyor.

Müziğin Ötesinde Bir Deneyim

Akra Caz Festivali, yalnızca konserlerden oluşmuyor. Aynı zamanda jam session’lar, söyleşiler ve masterclass etkinlikleriyle katılımcılara interaktif bir deneyim sunuyor. Bu yönüyle festival, müziği yalnızca dinlenen değil, aynı zamanda paylaşılan bir deneyime dönüştürüyor.