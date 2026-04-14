İstanbul’un İkonik Mekanı The Populist 10 Yaşında!

İstanbul’un sosyal hayatında güçlü bir iz bırakan The Populist, 10. yılını kutlarken şehirle kurduğu bağı bir kez daha gözler önüne seriyor. 2016’dan bu yana Tarihi Bomonti Bira Fabrikası’nda hayat bulan bu özel mekan, yalnızca bir yeme-içme noktası olarak kalmıyor. Aksine, The Populist deneyimi; müzik, gastronomi ve sosyalleşmeyi aynı çatı altında buluşturuyor.

Bugün geldiği noktada marka, hem sadık müdavimleri hem de yeni keşif peşinde olanlar için vazgeçilmez bir adres olmayı sürdürüyor. Üstelik 10. yıl kutlaması, bu hikayenin sadece bir dönüm noktası değil; aynı zamanda yeni bir başlangıç anlamı taşıyor.

Bomonti’den Yükselen Bir Kültür: The Populist

İstanbul’un endüstriyel mirasını modern bir bakış açısıyla yorumlayan Tarihi Bomonti Bira Fabrikası, The Populist ruhunun temelini oluşturuyor. Mekan, bu güçlü geçmişi bugünün dinamikleriyle harmanlıyor. Böylece ortaya hem karakterli hem de zamansız bir atmosfer çıkıyor.

İç mekanda kullanılan çelik bira tankları, vintage detaylar ve yüksek tavanlı ferah yapı, deneyimi görsel açıdan da zenginleştiriyor. Bununla birlikte her köşe, fotoğraf çekmek isteyenler için ayrı bir sahne sunuyor. Ancak bu mekanın gücü yalnızca tasarımda değil; yarattığı atmosferde saklı.

Craft Bira Kültürünün Öncüsü

The Populist, Türkiye’de craft bira kültürünü geniş kitlelerle buluşturan öncü adreslerden biri olarak öne çıkıyor. Mekan, kendi üretim gücünü arkasına alan Torch Brewery ile fark yaratıyor.

Aynı anda 12 farklı, toplamda ise 30’a yakın bira seçeneği sunuluyor. Bu çeşitlilik, hem deneyimli bira tutkunlarını hem de yeni tatlar arayanları cezbediyor. Ayrıca menüdeki lezzetler, bu biralarla uyumlu şekilde kurgulanıyor. Böylece ziyaretçiler yalnızca içki değil, dengeli bir gastronomi deneyimi yaşıyor.

Müzik ve Enerji: Şehrin Ritmini Belirleyen Adres

The Populist, yalnızca damaklara değil kulaklara da hitap ediyor. DJ performansları ve canlı müzik programları, haftanın her günü mekana ayrı bir enerji katıyor. Özellikle hafta sonları, atmosfer zirveye ulaşıyor.

Jazz, funk ve elektronik müzik türleri, mekandaki deneyimi sürekli yeniliyor. Bu sayede her ziyaret farklı bir geceye dönüşüyor. Mekanın “%100 eğlence” mottosu, sadece bir slogan olarak kalmıyor; aksine her an hissediliyor.

Galataport ile Genişleyen Etki Alanı

Marka, başarısını yalnızca Bomonti ile sınırlamıyor. Galataport şubesiyle birlikte The Populist, şehrin iki farklı ruhunu bir araya getiriyor. Deniz kenarında konumlanan bu yeni adres, gün batımı eşliğinde bambaşka bir deneyim sunuyor.

Her iki lokasyon da aynı kalite standardını koruyor. Bu da markanın istikrarını güçlendiriyor. Aynı zamanda farklı ambiyanslar sunarak daha geniş bir kitleye hitap ediyor.

10 Yıllık Hikayede Aynı Masada Buluşmak

The Populist, 10 yıl boyunca sadece bir mekan olmadı. Şehrin farklı kesimlerinden insanları aynı masada buluşturan bir yaşam alanı yarattı.

Bugün bu özel yıl dönümü, geçmişin bir özeti gibi görünse de aslında geleceğin de habercisi. Çünkü marka, kendini sürekli yenileyerek yoluna devam ediyor. Bu nedenle 10. yıl kutlaması, yalnızca bir davet değil; aynı zamanda bu hikayenin bir parçası olma fırsatı sunuyor.

Yapı Kredi bomontiada - 0212 296 20 34

Galataport İstanbul - 0212 401 04 56