Vakko L'Atelier: Yılbaşı sofralarına şık bir gurme!

Fransız pastacılık sanatını ve dünya mutfağını Vakko şıklığı ile bir araya getiren Vakko L’Atelier, 2024’ü lezzet dolu bir heyecanla karşılıyor. Dünya Mutfağı'ndan eşsiz örnekleri yeni yıl sofralarına taşıyan Vakko L’Atelier, seçkin yeni yıl menüsü, lezzetli hediye kofre seçenekleri ile bir yılbaşını daha unutulmaz kılıyor.

Vakko L’Atelier’in sunduğu bu özel menüde; yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi olan özel kemik suyu sosu ile sunulan marine edilmiş Hindi ana yemek olarak yer alıyor. Pişirme bilgilerini de içeren bilgilendirme kartıyla birlikte sunulan hindiye; mevsime ve konsepte uygun benzersiz bir başlangıç olan zencefilli balkabağı çorbası, kestaneli, karanfilli, dolmalık fıstıklı ve tarçınlı pilav, kızılcık ve kuru üzümlü fırınlanmış brüksel lahana salatası, portakal ve limon kabuğu rendelenmiş fırında patates, karamalize kırmızı soğan ve tatlı patates turtası, kırmızı şarap sirkesi ve hardal tohumlu kırmızı lahana salatası, portakal dilimleri ve burratalı kinoa salatası, ve yemek sonrası tatlı bir bitiş için seçeceğiniz Buches de Noel gibi seçenekler zarif yeni yıl sofralarına anlam ve lezzet katıyor. 4-5 kişilik veya 8-10 kişilik olarak hazırlanan bu özel menü üç gün öncesinden verilen sipariş ile evinize kadar geliyor.

Yılbaşı geccesi evde olmak istemiyorsanız Vakko L'Atelier, Nişantaşı'nda buluşalım!

Yeni yıla hiç unutulmayacak başlangıçlar için Fransız şeflerin hazırladığı benzersiz bir menü, neşeli ritimleriyle çok özel DJ performansı ve daha birçok sürprizin yer aldığı bir yılbaşı akşamı Vakko L'Atelier Nişantaşı'nda sizi bekliyor! ​​​​​​​

Adres: Abdi İpekçi Cad. No:43, Nişantaşı

Rez: 0212 705 29 25

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