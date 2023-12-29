Yılbaşının büyüsünü Lacivert ile yaşayın!

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Zamanın ruhunu yakalayan yeni tasarım ve klasiklere eklenen özel lezzetlerle Lacivert geleneği sürüyor. Her zamanki yerinde, yepyeni hislerle İstanbul ile yeniden buluşan Lacivert, yılbaşı geccesi için hazırladığı sürprizlerle yeni yıl coşkusunu yaşatıyor. Lacivert, sakinliği, klasikleşen lezzetleri ve muhteşem konumuyla yılbaşında da İstanbullulara özledikleri keyfi sunuyor.

Misafirlerine sadece bir gastronomi deneyimi değil, aynı zamanda anıların ve keyif dolu anların yaşandığı bir atmosfer sunan Lacivert, yılbaşı geccesini unutulmaz kılmak isteyenleri bekliyor. Her anı özel kılan Lacivert, eşsiz bir Boğaz manzarası ve zevkli tasarımsal detaylar eşliğinde yeni yılı karşılıyor.

Lacivert, Boğaz’ın zengin mirasını yansıtan bir mutfak geleneğiyle yılbaşı geccesine lezzet katıyor. Zenginleşen menüsünde, klasikleşen lezzetlerin yanı sıra çarpıcı dokunuşlara da yer veren Lacivert, mevsimselliği ve yerelin güzelliklerini yansıtan bir çerçeve içinde hareket ediyor. Yılbaşı geccesine süzme ballı sos ile servis edilen Kabak Çiçeği Kızartması, Kıtır Balık Böreği, Anadolu Kavağı Midye Yahni, Fener Kavurma ve Yeşil Körili Izgara Levrek gibi tabaklarıyla damga vuracak olan Lacivert, ekosisteme saygılı bir gastronomi deneyimine her zaman önem veriyor.

Boğaz’ın eşsiz manzarasının yanı sıra Toner & Balıklı Mimarlık iş birliğindeki projesiyle yenilenen Lacivert, yılbaşı geccesi için ideal, ferahlatan bir atmosfer sunuyor. İstanbul’da yeşilin ve mavinin birleştiği nadir bölgelerden birinde yer alan Lacivert, doğal yeşil alanları öne çıkaran, retro ve modern tasarım unsurlarını harmanlayan özgün estetik anlayışıyla yeni yıla şık bir atmosferle merhaba diyor.

Lacivert, gecceye özel olarak tüm akşam sürecek sürpriz performanslarla eğlenceyi de geride bırakmıyor. Yeni yıla şık ve tanıdık hislerle girmek, lezzeti Boğaz’ın mavisiyle bir arada deneyimlemek isteyenler Lacivert’te buluşuyor.