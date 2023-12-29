Biz İstanbul'da yeni yıla ışıltılı bir başlangıç yapın

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İstanbul mutfağı hiçbir kentte bulunmayacak denli zengin mutfak sırlarını gizleyen, tarihin derinliklerinden süzülen bir lezzetler karması… Asırlar boyunca aynı toprak üzerinde yaşamış kültürlerin, milletlerin ve mezheplerin nesillerden nesillere aktardığı benzersiz bir birikime sahip. Şehrin kültürel çeşitliliğini yansıtmak, bu zenginliği tüm dünyaya tanıtmak ve farklı etniklerin bir arada yaşama kültürünü, gelenek ve ritüellerini birlikte kutlamak arzusuyla tasarlanan Biz İstanbul, tam da bu felsefesini yansıtan yeni yıl menüsü ile 2024’ü karşılıyor.

İstanbul sokaklarında yeni yılın yaklaştığını kokinalar müjdeler. Kokinanın bakmaya doyulmayan kırmızı meyveleri ve dikenli yaprakları, acısı ve tatlısıyla bir yılı sembolize eder. Bir rivayete göre; kokinaları kurutmadan ve meyvelerini düşürmeden saklamayı başaran kişi bir sonraki sene ev sahibi olur. Birimizin dileği hepimize değer, böyle çoğalır, BİZ oluruz… Biz İstanbul işte bu hikayenin hissettirdiği gibi İstanbul’da yaşamış, İstanbul’dan tat almış, İstanbul’a tat vermiş herkesi kucaklayan bir yeni yıl menüsü hazırladı.

Yeni yıl menüsünün “Serin” başlığının altında İstanbul’un Ortodoks cemaatinin, hayvansal ürün tüketmediği perhiz dönemlerindeki ihtiyaçtan ortaya çıktığı rivayet olunan zeytinyağlı tarçınlı barbunya, İstanbul ve Anadolu Ermenilerinin sofralarının vazgeçilmezi olan topik, Orhan Veli’nin satırlarına konu olan mayonezli levrek marin, lakerda, çiroz, pastırma, füme dil gibi mezeler yer alıyor. İstanbulluların gözde sokak lezzetlerinden midye dolma ve Arnavut ciğeri menünün “Ilık” lezzetleri arasında… Yeni bir yılın başladığını sembolize eden kestaneli hindi dolması, kuzu ve iç pilav, tavuk ve pilav misafirlerin mutlaka tatması gereken ana yemeklerden… Tatlı olarak sunulacak elmalı turta ve bal ise damaklarda unutulmaz bir iz bırakacak.