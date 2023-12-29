Yılbaşı geccesine Japon yorumlaması Roka İstanbul'da!

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Roka, yılbaşı kutlaması için çağdaş Japon mutfağından özel bir menü hazırlıyor. Roka yeni yıla girerken trüflü yuzu soslu akya sashimi, yuzu kosho mayonezli ıstakoz tempura, oscietra havyarlı ton balığı tartar’dan oluşan seçkiyle özel olarak tasarlanmış bir mutfak yolculuğuna çıkarıyor. Menü, ponzu ve trüflü soya soslu dana tartar, yuzu miso soslu morina balığı, kral yengeç maki ve şefin sashimi tabağı gibi daha birçok lezzetle devam ediyor. Roka’nın ödüllü ekibi, bu menüyü özenle hazırlayarak unutulmaz bir gastronomi deneyimi sunuyor. Her tabakta, en kaliteli malzemeleri birleştirerek çağdaş Japon mutfağına bir yolculuğa çıkarıyor.

Roka yılın heyecanla beklenen günü için iki oturumda misafirlerini ağırlıyor. İlk oturumda iki saatlik bir akşam yemeği deneyimi sunulurken, 20:30’dan itibaren başlayan ikinci oturum geri dönüş süresi olmaksızın uzun bir kutlama geccesi vaat ediyor.

31 Aralık akşamı yeni yılın coşkusu Roka DJ’lerinin ritmik sesleriyle misafirleri saracak ve eğlenceli bir atmosfere taşıyacak. Roka, büyüleyici süslemeleriyle ve manzarası ile de yeni yıl kutlamaları için muhteşem bir ortam sunacak. Roka, 2024 yılına girerken lezzetli tatlar, müzik ve İstanbul Boğazı’nın nefes kesici manzarası ile dolu unutulmaz bir akşam sunacak.