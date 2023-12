Yılbaşı geccesine Sunset'in tılsımlı dokunuşu!

Rez: 0212 287 03 57

Şehrin büyüleyeni Sunset 'te yeni yıl geccesi özel olarak hazırlanan Yılbaşı Menüsü ve DJ performanslarıyla unutulmaz anlara dönüşüyor. Bu özel gecce Sunset'te saat 19:30'da kokteyl ile başlayacak. Gecce boyu Party Crashers BAND, DJ Kerem Önger ve DJ Evren Katırcıoğlu'nun performansları ile devam edecek.

31 Aralık geccesi Sunset ile ışılda!

Şehrin her detayıyla ikonikleşen mekanı Sunset; misafirlerine unutulmayacak bir yılbaşı geccesi için geri sayıma başladı! Baştan sona gusto bir deneyimin tadına varacağınız bu özel geccede Sunset imzası taşıyan gurme tatları keşfedecek; After Sunset'in etkileyici ambiyansında müziğin ritmine kendinizi bırakacasınız!

19:30 - Kokteyl

20:30 - Yemek

21:30 - Party Crushers Band

23:00 - Party @sunsetgrillbarafter DJ Kerem Önger & DJ Evren Katırcıoğlu

Özel Yılbaşı Menüsü'nde konukların damaklarına imzasını atan farklı lezzetler bulunuyor. Karides Avokado Tartar, Dana Carpaccio, Porcini Mantarlı ve Kestaneli Risotto dikkat çeken lezzetler arasında. Ana yemek seçenekleri arasında ise Yavaş pişirilmiş Dana Kaburga Cocotte, Kiraz odununda Izgara Deniz Levreği ve Fırınlanmış organik Hindi yer alıyor. Tatlı seçeneklerinde ise Çikolatalı Mousse ve Susamlı Parfe veya Yeni Yıl Pavlova...