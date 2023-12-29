Yeni yılı gusto sofrasıyla karşılayacaklar: Yılbaşı Hindisi siparişlerinizi verdiniz mi?

Kalbur Et

Sipariş için: 0532 155 86 67

Yılbaşı ışıltısını her anıyla yaşatan meşhur Kalbur Et lezzetleri; evinize de konuk olanlardan! Kandıra'dan gelip Kalbur'un mutfağında efsaneleşen İç Pilavli Kestaneli Hindi Dolma'nın yolculuğunun sizin de damağınızda yeni yılın iyi dilekleri gibi bir tat bırakmasını istiyorsanız, geç kalmadan siparişinizi verin!

Grill Prime

Sipariş için: 0537 974 10 50

Tüm Hindi - Online sipariş için TIKLAYIN.

Yarım Hindi - Online sipariş için TIKLAYIN.

Et ve Steakhouse konusunda bir lezzet efsanesi haline gelen; Vadistanbul ve Ataşehir Palladium AVM'de bulunan şubeleriyle lezzeti doruk noktalarına taşıyan Grill Prime; yılbaşı geccesi evinizde de sizinle olmaya hazır olanlar arasında! Siparişlerinizi dilerseniz Whatsapp hattından dilerseniz de Online olarak web siteleri üzerinden verebiliyorsunuz. Hem de kişi sayınıza göre tam ve yarım Hindi seçenekleri de bulunuyor. Yarım hindi yaklaşık olarak 5 - 6 kişilik; tam hindi ise 10 - 12 kişilik...

Develi

Sipariş için: 0212 662 50 00

Ve şehrin lezzet efsanelerinden Develi; yılbaşı geccesini evde muazzam bir sofra eşliğinde geçirmek isteyenler için hindi siparişlerini almaya başladı! Develi ustalarınının yorumlarıyla lezzetlenen ve sofranızda devleşecek olan Develi Yılbaşı Hindisi, kestaneli iç pilav eşliğinde servis ediliyor. Şehrin farklı lokasyonlarında hizmet veren Develi'den hindinizi sipariş vermek için; size en yakın şube ile iletişime geçebilirsiniz!

Nuar Restaurant

Sipariş için: 0212 327 68 27

Yılbaşı geccesine özel olarak hazırladığınız sofranızda, sevgiyle dolu bir akşamda; özenle pişirilmiş Nuar hindisiyle bir araya gelmeye hazırlanın! Siparişlerinizle özel hindiler ve kazlar şimdi sofralarınızı süslemek için hazır! Yılbaşı geccenizi unutulmaz kılacak zir ziyafet için Nuar şefleri iş başında...