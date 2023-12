2023'ün En İyi ve En Kötü Giyinen Ünlüleri

Margot Robbie'nin Barbie'sinden Met Gala'daki Bad Bunny'ye kadar yılın en iyi (ve en kötü) görünümleri!



Yılın en iyi giyinen ünlüsü. Robbie ve stilisti bu yazın "Barbie" filmi için tarihin en iyi basın turlarını gerçekleştirdi. 60'ların Barbie elbisesinin kopyası olan bu siyah Schiaparelli couture elbisesi, konsepti ve modayı en iyi şekilde özetledi.



Donald Glover Altın Küre'de

Bu, şık pijama kıyafetlerinin kökenlerine uzanan nihai Le Smoking'dir. Bu görünüm unutulmaz.

Emma Corrin 'The Crown' Galasında

Tüm zamanların en büyük stil ikonlarından birini kanalize etmek kolay bir iş değil, ancak Emma Corrin'in Prenses Diana'nın beyaz etekli takım görünümüne modern yaklaşımı neredeyse orijinali kadar iyi.

Jacob Elordi Venedik Film Festivali'nde

Jacob Elordi bize genç bir Hollywood yıldızının bir yıl içinde nasıl stil ikonu olabileceğini gösteriyor. Kırmızı halı görünümleri ve iş dışı görünümleri hem unutulmaz hem de zahmetsizdi. Bu bedene oturan kruvaze smokin, Eski Hollywood cazibesidir.

Met Gala'da Bad Bunny

Bad Bunny, erkek giyim gece normlarını yeniden tanımlamanın ön saflarında yer alıyor. Çiçekli boa desenli sırtı açık beyaz takımı göz alıcı, seksi ve erkeksi.

Taylor Russell Moda Ödülleri'nde

Onu kırmızı halıda gördüğünüzde, bu podyum elbisesinin ne anlama geldiğini anlıyorsunuz: büyük bir kırmızı halı anı.

Beyoncé on Tour

Modanın ön planda olduğu, tarihin en büyük turlarından birinin ardından, bu benzersiz Loewe tulumu kendi liginde duruyor.

SAG Ödülleri'nde Zendaya

Bu noktada Zendaya, kırmızı halıda büyük bir güç olduğunu kanıtladı ve bu askısız Valentino yumuşak pembe elbisesi, performansının zirvesinde olduğunu bir kez daha gösterdi.

Hunter Schafer Vanity Fair Oscar Partisi'nde

Melek tüyü ve ipek uçuşan etek, bu hissi çıplak elbiseden daha ruhani kılıyor. Kusursuz yapısı, gardırobun arızalanması ihtimalini bile unutturuyor.

Paul Mescal Oscar'da

70'lerin beyaz ceketli smokin hiçbir zaman Mescal'daki kadar güzel görünmemişti. Ve ince kefal yılın saç kesimiydi.

The Rock at the Oscars

The Rock'ın en sevilen adam olduğunu biliyoruz, bu yüzden onun bu saten şeftali ceketiyle daha çok Las Vegas'taki balayı süitindeki doldurulmuş bir yastığa benzemesi bizi üzüyor. Korkunç.

Jared Leto at the Met Gala

Bu görünüm kabuslarınızda birden fazla kez ortaya çıktıysa ellerinizi kaldırın.



Florence Pugh Oscar'da

Tek bir konsepte yerleşemediğinizde maalesef böyle oluyor. Sonuç, Pugh'un kapıdan çıkarken yorganına sarılıp sarmalanmasına benziyor.



Sam Smith Brit Ödülleri'nde

Kırmızı halı şıklığından ziyade bu, Cadılar Bayramı partisindeki "İnanılmaz Aile"ye daha çok benziyor. Kesinlike uygun değil.



Heidi Klum Altın Küre'de

Bu, “Project Runway” için diskalifiye edici bir elbise olacaktır;)

Doja Cat Schiaparelli Couture Show'da

Doja Kedisi korkusuzdur; bazen karşılığını verir, bazen vermez. Bu ikincisiydi. Ama biz onu hala seviyoruz.