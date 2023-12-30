Frankie'de yeni yıla lezzet dolu bir başlangıç!

Hareketli ve yüksek enerjili eğlencesi, Boğaz’a hakim geniş manzarası ve menüsüyle bütünsel bir deneyim sunan Frankie, yılbaşı geccesine damga vurmaya hazırlanıyor. 19:30’da başlayacak olan yılın son akşamı için yenilenen menüsünü sunan Frankie, Akdeniz ve Asya kültürlerini bir araya getiren MediterrAsian mutfağıyla ayrışıyor. Akdeniz’in özel ürünlerini ve Asya’nın pişirme teknikleri ile buluşturan Frankie’nin menüsünde öne çıkan tabaklar arasında ise somon yumurtası, çarkıfelek, chili ile sunulan Levrek Marin; Ege otları ve asma yaprağı ile Tarama&Enginar; Gribiche sos ile Mezgit Tempura; Ançüez, taze patates, kaya koruğu ile servis edilen Ahtapot yer alıyor.

Yeni yılın ilk saatlerine dek sürecek gecede müzik ise DJ Kaan Demiral’a emanet. Yemek sonrasında katılmak isteyen misafirleri için ayrı bir alternatif de sunan Frankie’de eğlence 22:30’dan itibaren hızlanıyor. Demiral’ın setiyle saat 02:30’a kadar sürecek olan Frankie yeni yılı, Boğaz’a hakim manzara ile birlikte unutulmaz bir yılbaşı geccesiyle taçlanıyor.