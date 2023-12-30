Paper Moon: Şehrin ikoniğinde yeni yıl ruhunun gusto hali!

Milano ve New York 'ta başlayan lezzet serüvenini; 1996 yılında Akmerkez'de açtığı şubesi ile İstanbullularla buluşturan Paper Moon'da ikonik bir yılbaşı kutlaması sizi bekliyor!

Açıldığı günden bu yana şehrin vazgeçilmez İtalyan klasiklerinde ilk sırada karşımıza çıkan bu şık ve zarif İtalyan restoranı; ince düşünülen, sofistike detaylarıyla misafirlerine her anlamda unutulmaz deneyimler yaşatmaya devam ediyor. Sadece İstanbul'dan değil; dünyanın dört bir köşesinden misafirlerini ağırlayan mekan, gerçek İtalyan tutkusunun dışa vurumunu sofistike detaylarla yaşatanlardan!

Yılbaşı ritimleri ile Paper Moon!

Paper Moon'da yılbaşı heyecanı sadece tek bir gecce ile sınırlı kalmıyor. Festive menü kapsamında, yeni yıl için özel olarak yorumlanan lezzetlerinin yanı sıra 30 Aralık Cumartesi ve 31 Aralık Pazar akşamları canlı DJ performans ile müziğin ve eğlencenin ritmi de Paper Moon'da artıyor!

Dünyanın en muhteşem şehirlerinden biri olan İstanbul'a adeta binbir geccelik masalları getiren ve İtalyan yorumlamalarıyla yıllardır konuklarını kendine hayran bırakan Paper Moon; unutulmaz bir yılbaşı geccesi için sizi bekliyor!