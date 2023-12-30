Swissôtel The Bosphorus'ta sofistike zevklere hitap eden farklı yılbaşı kutlamaları

Yılın beklenen dönemi geldi! Yeni umutların, hayallerin habercisi yılbaşı ile eski yıla ve yorgunluklara veda etmenin zamanı. Yeni açılan bir takvim, alınan kararlar ve dahasıyla, insanı ümitlendiren ve her şeyin daha iyi ve güzel olacağı hissini uyandıran bugünün önemi neredeyse bütün kültürlerde yer alıyor. “Yeni yıla nasıl girersen öyle geçer” sözünü duymuşsunuzdur. Swissôtel The Bosphorus, İstanbul senenizin güzel geçmesini sağlayacak bir gecce vaat ediyoruz! Hadi gelin bu döneme özel yaptılan hazırlıkları birlikte inceleyelim ve bu büyülü güne hazırlanalım.

Yeni Yıla Lezzet ve Eğlence Dolu Karşılama

Eski yıla veda, yeni yıla merhaba! İstanbul’da yılbaşı yemeği mekanları arasında, merkezi konumu, Boğaz manzarası, lezzetli menüsü ve üstün hizmet kalitesiyle Swissôtel the Bosphorus doğru adres! Beş farklı restoran seçeneğiyle yılbaşına hazır olan Swissôtel’de lezzet ve eğlence dolu bir gece sizi bekliyor. Hayallerinizin gerçekleşeceği bir yıl için hayallerinizin ötesinde bir yılbaşı yemeği ve eğlencesi ile yeni yıla siz de bizimle giriş yapın!

Chalet Restaurant: Noel Ruhunu İsviçre Alpleri Havasında Yaşayın!

İsviçre’den gelen 120 yıllık dağ evinde, sevdiklerinizle Noel ruhunu doyasıya hissedin! Chalet Restaurant ’ta geleneksel İsviçre lezzetleri, sıcacık şömine, güzel müzikler ve kalite şarap ile sevdiklerinize ve kendinize özel bir deneyim yaşatın. Kestane çorbası ile başlayan lezzet şöleni, Chalet’in imzası peynir fondü, fırınlanmış hindi veya Züricher art ile devam ediyor ve çikolatalı fondü ve Noel kurabiyeleri ile sonlanıyor. Swissotel Chalet’e özel peynirli ve çikolatalı fondünün de yer aldığı menü, Noel arifesi (Christmas Eve) yemeğini eşsiz kılıyor.

Siz; Chalet yeni yıl eğlencesinin keyfini yaşarken çocuklarınız da Gymboree ile oyun odasında özgürce oyun oynamanın tadını çıkaracak. Çocuklarınız, saat 20.00 ile 01.00 arasında uzmanlar eşliğinde keyifli dakikalar geçirecek.

Gabbro: Yeni Yıla Hareketli Bir Başlangıç Yapın

Yeni yıla hareketli bir parti ve mükemmel tabaklarla girmeyi istiyorsanız Gabbro sizi bekliyor! Purple Hand Band’in kıpır kıpır sahnesi sayesinde yılbaşı gecesi sizin için unutulmayacak bir eğlence gecesi olacak. Eşsiz bir yeni yıl menüsü Gabbro’da. Boğaz manzaralı yılbaşı geccesi, hiç unutamayacağınız bir sahne olarak hayatınız boyunca zihninizde kalacak!​​​​​​​

Madhu's: Hint Işıkları Altında Kutlama

Yılbaşı geccesi, Madhu’s’ta unutulmaz bir lezzet deneyimi ile yeni yıla şık bir giriş yapın. Hint mutfağını muhteşem bir atmosferde deneyimlerken Madhu’s’ta gerçekleşecek! Muhteşem dans ve DJ performanslarıyla eğlencenin de doruklarına varacaksınız! Vejeteryan seçenekleri de bulabileceğiniz eşsiz yılbaşı menümüzde chutneyler, Madhu’s’un imza ana yemekleri, tatlılar ve sadece bugüne özel deneyebileceğiniz tatlar sizleri bekliyor!

Hem sizlere muhteşem bir ziyafet deneyimi yaşatacak hem de işitsel şölenler yaratacak ihtişamlı bir yılbaşı geccesi için Madhu’s’a davetlisiniz.

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Noel ve Yeni Yıl Heyecanı Sabrosa’ya Geldi!​​​​​​​

İstanbul’da Noel yemeği için en iyi seçeneklerden biri Sabrosa! Hem Noel arifesi yemeği hem de Noel günü Brunch’ı ile bu özel günü daha özel ve anlamlı kılabilirsiniz. Geleneksel Noel lezzetlerini bir arada sunan Sabrosa’da özel dekorasyon ve müziklerle bambaşka bir dünyada hissedeceksiniz. Sevdiklerinizle bir arada, mutluluğu bulacağınız Noel sofraları Swissotel’de!

Zengin açık büfe ve sınırsız içki sunan Sabrosa’da yeni yıla Su Soley Orkestrası ile eğlenerek girmeye ne dersiniz? Su Soley ve orkestrasının zengin repetuvarı ile yılbaşı yemeğini yılbaşı partisine çevirecek!

Siz; Sabrosa’da yeni yıl eğlencesinin keyfini yaşarken çocuklarınız da Gymboree ile oyun odasında özgürce oyun oynamanın tadını çıkaracak. Çocuklarınız, saat 20.00 ile 01.00 arasında uzmanlar eşliğinde keyifli dakikalar geçirecek.

Swissotel’de yılbaşı eğlencesi, 1 Ocak sabahı da devam edecek! Sabrosa’da birbirinden leziz seçeneklerle dolu brunch ile yeni yılın ilk gününü eşsiz kılın. Suşiden salataya; risottodan tapasa, dünyanın dört bir yanında tabakların yer alacağı brunch ile 2023’ün ilk pazarında sevdiklerinizle brunch keyfini çıkarın!