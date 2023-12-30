İstanbul'da meze & şarküteri siparişi verebileceğiniz en gusto seçenekler

Mezzini, Acıbadem - 0216 340 64 40

Evlerde kurulan sofraların vazgeçilmezi Mezzini ile başlayalım! Sağlıklı ve lezzetli meze çeşitleri ve zeytinyağlıları ile deneyenleri büyülüyor. Sunumlar için kararsız kalanlardansanız da Mezzini ekibi size bu konuda da yardımcı oluyor. Tüm meze ve zeytinyağlılar; kaliteli baharatlar ve hakiki zeytinyağı ile hazırlanıyor!

Namlı Gurme - 0212 293 68 80

Karaköy, Nişantaşı, Göktürk’ten sonra lezzetlerini Bahreyn’e de taşıyan Namlı Gurme; kahvaltılıklardan mezelere, unlu mamullerden kuruyemişlere kadar geniş bir ürün gamına sahip. Şarküteri-restoran&kafe konseptinin en iyi örneklerinden biri olan Namlı’da hem alışveriş yapabilir hem de kahvaltıdan akşam yemeğine birbirinden leziz yiyecekler tadabilirsiniz.

Bol Meze, Erenköy - 0216 759 07 11

Bol Meze, yılbaşı ziyafeti ile karşınızda! Tattığınız her şeye hayran kalacaksınız. Özellikle yeni yıl sofraları için menülerine ekledikleri Kestaneli İç Pilav, Fasulye Pilaki, Kuru Patlıcan Dolması ve Vişneli Ekmek Kadayıfı'nı kesinlikle denemelisiniz.

Şütte, Nişantaşı - 0212 236 18 99

Hikayesi Beyoğlu Balık Pazarı’nda salam, sosis imalat ve satış mağazası olarak kapılarını açtığı 1918 yılına uzanan Şütte, hala şarküteri ürünleri denilince akla gelen en başarılı isimlerden. Yıllardır pek çok şubesiyle leziz ürünlerini sevenleriyle buluşturan Şütte’de en kaliteli peynirleri, zeytinleri, sosları ve mezeleri bulabilirsiniz. Kendi üretimleri olan dana macar salam, dana bacon, kekikli rozbif, çemensiz pastırma, hindi füme, bresaola, petekli kekikli İtalyan salam, balkan eti, hindi kuru et ve dana mortadella da tadı damağınızda kalacak ürünleri arasından bazıları. Seçtiğiniz malzemelerle hazırladıkları sandviçlerini de mutlaka tatmalısınız.

Nezih Gurme, Şaşkınbakkal - 0216 302 67 35 - 04

Şaşkınbakkal’da konumlanan Nezih Gurme Market, 1962 yılından bu yana gıda sektöründe. Burası kaliteli et ve sebze ürünleriyle tercih edilen bir market olmanın yanı sıra şarküteri bölümüyle de damak tadına önem verenlerin radarında. Tereyağı, köy yumurtası, reçeller, taze kaymak, yerlisinden ithaline peynir çeşitleri, kendi üretimleri olan sucuklarıyla ağız sulandıran bir kahvaltı alışverişi için tercih edebileceğiniz en keyifli yerlerden biri Nezih. Zeytinyağlısından deniz mahsullüsüne yaklaşık 90 çeşitten oluşan meze bölümü ise sizi buradan eli boş çıkartmayacak kadar cazip.

Panayır Gourmet, Erenköy - 0216 688 49 49

Ataşehir ve Erenköy'de şubeleri bulunan Panayır; imza mezeleriyle Türk ve Dünya Mutfağı'nın nabzını tutarak evinize getirenlerden. Aynı zamanda yılbaşı geccesi için özenle hazırlanmış Hindi menüleri de olduğunu hatırlatalım. Yılbaşı sofranıza özel olarak hazırlanan kızarmış Hindi veya Tavuk, enfes meze menüleri, şahane yılbaşı pastaları, taze meyve sepetleri ve lezzet dolu peynir tabaklarıyla sofranızı renklendirebilirsiniz.

Antre Gourmet, Beyoğlu - 0538 931 66 72

Şarküteri konusunda bir efsane! Sadece kendi bölgesindeni peyniri iyi bilenlerden Anadolu'nun en leziz peynirlerini Antre'de bulabilirsiniz. Evinize sipariş vererek kendi sofranızı lezzetlendirebileceğiniz gibi; konuk olarak gideceğiniz eve de yılbaşı için özel olarak hazırladıkları peynir ve şarküteri kutularından hediye götürebilirsiniz.

Mezeus Gourmet, Etiler - 0537 686 55 62

Şef Tayfun Şen'in imzasını taşıyan harika bir gurme deneyim! Meze, ara sıcak, şarküteri ve Street Food üzerine uzmanlaşan Mezeus'un her lokmasına hayran kalacaksınız.

Santral Şarküteri, Bebek - 0212 263 63 52

Sürekli yenilenen yüzüyle 1960 yılından beri hizmet veren Santral, Bebek’in en eski şarküterilerinden. Envaiçeşit yerli ve ithal peynir, bulabileceğiniz dükkanda onlarca çeşit et ürünü de var. Bisküviler, çikolatalar, soslar, deniz mahsulleriyle hazırlanmış mezeler, zeytinyağlılar, kahveler, ballar… Aklınıza ne gelirse burada bulabiliyorsunuz. Çıtır ekmekler ve seçtiğiniz malzemelerle hazırladıkları sandviçleri leziz. Burada özel davetleriniz için peynir ve şarküteri tabakları da hazırlatabiliyorsunuz.

Nebyan Doğal - 0850 305 33 55

Karadeniz yaylalarında yüzyıllardır gerçekleştirilen yaylacılığı ve hayvancılığı sürdürme misyonuyla hayata geçirilmiş bir firma Nebyan Doğal. 2014 yılında kurulan, bölgedeki hayvancılığın hak ettiği yere gelmesi ve Karayaka koyununun korunması için elinden geleni yapan firma, ilk önce şahane etleriyle mutfaklarımıza girdi. Daha sonra şarküteri ürünleri, peynirler, yoğurtlar, ballar, soslar ve daha birçok lezzetle tüketicilerinin kalbini fethetti. Sürekli genişleyen ürün yelpazelerinde yer alan göbek kaşarlı sosis, geleneksel manda sucuk, atıştırmalık et çubukları, dana bacon, antrikot füme ve daha birçok işlenmiş et ürününde çok başarılılar. Seçmekte zorlanacağınız kadar peynir çeşitleri var. Kaymak ve yoğurtları ise çocukluğumuzdaki tatlarını aratmayacak kadar güzel. İstanbul, İzmir, Ankara ve Bodrum’da şubeleri olan Nebyan Doğal, ürünlerini web sitesi üzerinden tüm Türkiye’ye yolluyor.

Homemade Artisanal Cuisine, Fenerbahçe - 0544 514 26 22

Suadiye'den sonra Fenerbahçe'de de şube açan Homemade Artisanal Cuisine; gerçek bir gurme deneyim yaşatanların başında geliyor. Yılbaşı için özel olarak hazırladıkları menülerinden; Domates soslu Köpeoğlu, Yoğurtlu Pancar, Balkabağı Sinkonta ve Tahinli Köz Patlıcan bizim favorilerimiz arasında. Aynı zamanda Pastırmalı Humus'un vegan seçeneğinin de bulunduğunu hatırlatalım! Sadece mezeler değil; yılbaşı sofralarınız için ara sıcaklar, salatalar, ana yemekler ve tatlılar da var. Paçanga Böreği'ni kesinlikle denemelisiniz. Arnavut Ciğeri'ninde tadı damağınızda kalacak cinsten.

Ecevitler Gıda Pazarı, Kadıköy - 0533 213 68 80

Kadıköy Çarşısı’na yolunuz düştüğünde mutlaka uğramanız gereken lezzet noktalarından biri de Ecevitler. 1968 yılından bu yana kalitesinden ödün vermeden hizmet veren dükkanın müdavimi çok. Zaten önündeki kalabalığı görünce doğru yere geldiğinizi anlıyorsunuz. Yılbaşı ve Ramazan ayında buradan alışveriş yapmak için ise kuyrukta beklemeniz gerekiyor. Kaymağın en tazesini, yurdun dört bir yanından getirilmiş leziz peynirleri, envaiçeşit zeytini, pastırmayı, sucuğu ve balı burada bulabilirsiniz. Yılların verdiği ustalıkla hazırladıkları mezelerinin tadı da tam kıvamında.​​​​​​​

Cankurtaran Gıda, Eminönü - 0212 527 14 74

Bir aile işletmesi olan Cankurtaran Gıda, 1946 yılında kurulmuş. O günden beri de Mısır Çarşısı’nda en keyifli şarküteri alışverişlerinin adresi olmuş. Kayseri’den özel pastırma çeşitleri, Hakkari ve Siirt yörelerinden karakovan balı, Bursa Gemlik’ten zeytin çeşitleri ve manda kaymağı, İzmir’den tulum peyniri, Kars’tan gravyer peyniri ve daha nice özel ürünüyle müdavimlerini mutlu eden mekâna hiç uğramadıysanız çok şey kaçırıyorsunuz.​​​​​​​

Eataly, Zorlu Center - 0212 336 66 00

Bu yılbaşında sofranızın gözde yemeklerini Eataly şefleri hazırlıyor. Nar ile marine edilerek pişirilen Hindi; yanında Kestaneli İç Pilavı ve özel sosuyla yeni yıla lezzet dolu girmenizi sağlayacak. Zorlu Center’ın cazibe merkezlerinden biri olan Eataly’nin şarküteri bölümü göz kamaştıran özel ürünlerle dolu. Buraya adım attığınız andan itibaren her şeyi almak, tatmak istiyorsunuz. Tulum Divle, Kargı Tulum, Ezine Keçi Peyniri ve daha bir sürü yöresel peynirin bulunduğu şarküteri bölümünde Parmigiano Reggiano, Provolone Dolce, Pecorino Sirbone, Ricotta, Burrata gibi İtalyan peynirleri de uzayıp giden listenin sadece küçük bir kısmını oluşturuyor.​​​​​​​

Tarihi Safranbolu Fırın - 0216 234 00 00

Yılbaşı sofralarıyla gecceye renk katmak isteyenlerin ve lezzetin mezelerle başladığını düşünenlerin aklına hep ilk Tarhi Safranbolu Fırın geliyor! Özel yılbaşı pastaları ve enfes mezeleriyle sofranıza ayrıcalıklı bir dokunuşa hazırlanan.

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