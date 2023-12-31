2023 KARDASHIAN VE JENNER NOEL Arifesi Partisi Kim Kardashian evinde verildi...

Arka bahçesindeki mini yaprak dökmeyen ormanı gerçek ve sahte kar karışımı kapladı ve bu da konukları ana partinin gerçekleştiği rahat bir kayak kulübesine götürdü.İçeride tatil ikramlarıyla dolu bir şekerci dükkanı, top havuzu, doldurulmuş hayvan atölyesi, kurabiye barı, çubuk standında sosisli sandviç, Coca-Cola içecek barı ve daha fazlası vardı. Karışık tatil klasiklerinden şarkıları seslendirmek için yaylı çalgılar dörtlüsüne katılan Babyface, Tank ve Wanyá Morris gece boyunca canlı şarkılar seslendirerek ortamı daha da büyülü bir hale sokmuşlar.

@johnandjoseph

Kourt Kardashian, "Noel Arifesi partimiz doğduğum yıldan beri ailemizde bir gelenek haline geldi ve bunu sırayla sürdürüyoruz" diyor. "Her birimizin bunu her yıl benzersiz şekillerde nasıl hayata geçirdiğini görmek eğlenceli."

@johnandjoseph

Ana cazibe, arka bahçedeki hem çocukları hem de yetişkinleri eğlendiren kızak tepesiydi (gerçek kar üzerinde!) olmasada makinelerle tüm alanlar yapay karla kaplanarak Konuklar yapay karda eğlenip kaydıktan Daha sonra ısınmak için yakınlarda kurulan bir sıcak çikolata standında sıcak çikolatalarını yudumladılar!

@johnandjoseph

“Bu yıl tatil büyüsünü getirdik!” diyor Kim Kardashian . “Karda oynayabilmek, ailenizle ve arkadaşlarınızla vakit geçirebilmek her şeydi. Asla unutamayacağım bir geceydi." Elbette asla unutmazsınız Dünya üzerinde kaç kişi evinin üzerine suni kar makinaları ile kar yağdırabilir ki!!!!

@johnandjoseph

Aşağıda 2023 Kardashian ve Jenner Noel Arifesi partisinden fotoğraflara göz atın.



@johnandjoseph



@johnandjoseph



@johnandjoseph



@johnandjoseph



