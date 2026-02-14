Uzbaş Arboretum: Urla’da Yaşayan Bir Yeşil Miras

Geçtiğimiz günlerde Urla’da, 2.000 dönümlük geniş bir araziye yayılan Uzbaş Arboretum’u yerinde ziyaret ettik. Binlerce bitki türünü bir araya getiren bu alan, klasik bir doğa gezisinin ötesinde; planlı, bilimsel ve uzun soluklu bir yeşil yatırımın somut karşılığı olarak dikkat çekiyor. Arboretum boyunca yaptığımız gezide, doğayla kurulan ilişkinin yalnızca estetik değil; aynı zamanda kültürel ve bilimsel bir boyut taşıdığına tanıklık ettik.

Uzbaş Arboretum, “arboretum” kavramını yalnızca bir bitki koleksiyonu olarak ele almıyor. Dünyanın farklı coğrafyalarından getirilen türlerle Anadolu’da yetişen bitkileri aynı alanda buluşturarak yaşayan bir hafıza alanı oluşturuyor. Burası gezilip çıkılan bir park değil; geleceğe bırakılan planlı bir doğa mirası.

1996’da Başlayan Uzun Yolculuk

Uzbaş’ın hikayesi 1996 yılında atılan ilk adımla başlıyor. Bugün 52 türde 250 bini aşkın palmiye ağacına ev sahipliği yapan arboretum, Akdeniz’den tropikal ve subtropikal türlere kadar uzanan geniş bir çeşitlilik sunuyor. Bu ölçek, Uzbaş’ı yalnızca bölgesel değil, uluslararası ölçekte de dikkat çeken bir botanik alan haline getiriyor.

7.000 metrekarelik serada ise Türkiye’nin endemik türleriyle birlikte dünyanın farklı bölgelerinden getirilen özel bitkiler korunuyor ve geliştiriliyor. Anadolu toprağıyla daha önce hiç buluşmamış türlerin adaptasyonu için yürütülen çalışmalar, alanın bilimsel yönünü güçlendiriyor.

Zeytin Ağaçları ve Küresel Çeşitlilik

Arboretumun en dikkat çekici detaylarından biri, dünyanın en büyük yedi zeytin ağacından üçünün burada bulunması. Bunun yanı sıra bambular, oya ağaçları, çöl bitkileri ve halk arasında “maymun çıkmaz” olarak bilinen türler de geniş peyzajın parçaları arasında yer alıyor. Bu çeşitlilik, ziyaretçiye görsel zenginlik sunarken aynı zamanda doğanın korunması gerektiğine dair güçlü bir mesaj veriyor.

Öğreterek Gezdiren Bir Sistem

Uzbaş Arboretum’da deneyimi farklı kılan unsurlardan biri de rehberli ve golf araçlı turlar. Alanın büyüklüğü göz korkutucu olsa da, ziyaretçiler ister yürüyerek ister golf araçlarıyla gezebiliyor. Gezi sırasında bitkiler hakkında detaylı bilgiler paylaşılıyor. Bu sistem, pasif bir geziden çok bilinçli bir keşif süreci yaratıyor.

Üretimle Tamamlanan Döngü

Arboretumun showroom alanında zeytin, zeytinyağı, reçel çeşitleri ve el yapımı seramik ürünler yer alıyor. Doğadan başlayan sürecin üretime dönüşmüş halini görmek, alanın yalnızca görsel değil ekonomik ve kültürel bir değer de yarattığını ortaya koyuyor.

Uzbaş Arboretum’dan ayrılırken geriye net bir izlenim kalıyor: Burası yalnızca bitkilerin değil; sabrın, emeğin ve sürdürülebilir bir vizyonun büyüdüğü bir alan. Urla’da doğayla daha bilinçli bir temas kurmak isteyenler için güçlü bir alternatif sunuyor.