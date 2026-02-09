Klasikten Moderne: Işıltılı Sevgililer Günü Rotaları

14 Şubat yaklaşırken Türkiye'nin dört bir yanı, romantizmi tek bir kalıba sığdırmayan bir şehir gibi davranıyor: kimi adres Boğaz ışıklarını başrole alıyor, kimi canlı müzikle gecceyi yumuşatıyor, kimi ise DJ setiyle tempoyu yükseltiyor. Bu seçkide ortak nokta net: her mekan, Sevgililer Günü’nü “sadece akşam yemeği” olmaktan çıkarıp bir atmosfer meselesine dönüştürüyor. Şık bir fine dining klasiği arayanlar da var; paylaşım odaklı menülerle uzun sohbetlerin peşine düşenler de… Üstelik seçenekler, set menü disiplininden a la carte özgürlüğüne; iglo deneyiminden sahne kurgulu gecceye kadar uzanıyor. Kısacası bu liste, romantizmi gösterişle değil detayla kuranlara: manzara, müzik ve lezzeti aynı masada buluşturmak isteyenlere.







Lacivert Restaurant

Boğaz’ın en etkileyici köşelerinden birinde yer alan Lacivert, Sevgililer Günü’nde romantizmi abartmadan, zarafetle kuruyor.

Gün batımıyla birlikte manzara derinleşiyor; Boğaz ışıkları masaya yansırken tempo yavaşlıyor, sohbet uzuyor. Mekanın ödüllü deniz ürünleri mutfağı bu gecceye güçlü bir imza atıyor; her tabakta tazelik ve rafine dokunuş hissi öne çıkıyor. Şık masa düzeni ve dengeli servis akışı sayesinde kalabalık hissi oluşmadan, baş başa bir akşam planı yapabiliyorsunuz. Boğaz’a karşı “klasik ama etkileyici” bir Sevgililer Günü isteyen çiftler için Lacivert, zamansız bir seçim gibi duruyor. Rezervasyon için 0216 413 42 24’ü arayabilirsiniz.

Zenkai Restaurant & Bar

Kanlıca’da Ajia Hotel bünyesindeki Zenkai, Sevgililer Günü’nde Boğaz kıyısında sofistike bir akşam kurguluyor.

Şef Murat Bozok imzası taşıyan Asya-Akdeniz füzyonu, romantik gecceyi “hafif ama katmanlı” tatlarla ilerletiyor. Menü akışı paylaşımı destekliyor: Tuna tataki, gyoza kaburga ve karides tempura gibi başlangıçlar iştahı açıyor; ana yemekte fillet mignon, beef wellington, ördek konfit gibi seçenekler masaya iddia getiriyor. Karides gnocchi, ragu pappardelle ve cacio e pepe gibi makarnalar ise daha konforlu bir çizgi sunuyor. Finalde rom baba, panna cotta ve mochiyle tatlı bir kapanış geliyor. Kokteyl ve şarap seçkisi de gecceyi tamamlıyor. Rezervasyon: 0216 413 93 00.

Sunset Grill & Bar

Ulus sırtlarında, Boğaz’a hakim konumuyla Sunset Grill & Bar, Sevgililer Günü’nde güven veren bir klasik. Ferah masa düzeni ve şehirden koparan manzara, baş başa bir fine dining akşamı için güçlü bir zemin kuruyor.

14 Şubat’ta iki oturumlu plan dikkat çekiyor: İlk oturumda rezervasyonlar 17.00 itibarıyla başlıyor ve masalar 21.00’de teslim ediliyor; ikinci oturum 21.30’da başlıyor ve gecce sonuna kadar sürüyor. Kişi başı minimum harcama 6.000 TL (KDV dahil) olarak belirtiliyor; servis bedeli ayrıca ekleniyor. Bu netlik, planı sürprizsiz ve rahat hale getiriyor. “Kusursuz servis, rafine tabaklar, zamansız atmosfer” diyen çiftler için Sunset, 14 Şubat’ı risksiz ama etkileyici bir çizgide yaşatıyor.

Da Mario

Da Mario, Sevgililer Günü’nü İtalyan zarafetiyle, uzun sohbetlere yakışan bir sıcaklıkla karşılıyor. Mevsimsel ürünlerle hazırlanan “The Month of Love Menu” romantizmi tabakta kuruyor: agrodolce sos ve salicornia dokunuşlarıyla carpaccio di salmone tiepido, limonlu tereyağı ve bottarga eşliğinde tortelli di granchio e mascarpone, finalde ise tutku meyvesi-muzlu tart ve ahududu sosuyla tatlı bir kapanış.

Mekanın şık ama rahat atmosferi, paylaşmaya uygun tabaklarla birleşince akşam aceleye gelmiyor; Sevgililer Günü gerçekten “zamana yayılan” bir kutlamaya dönüşüyor. Etiler ve İstinyePark seçenekleriyle plan yapmak da kolaylaşıyor. Rezervasyon: Etiler 0212 263 74 84, İstinyePark 0212 232 02 32.

Izaka Terrace

Izaka Terrace, Sevgililer Günü’nde Boğaz manzarasını canlı müzikle parlatan adreslerden.

İstanbul siluetine karşı kurulan masa, 14 Şubat geccesinde Yeşim Farah ve Orkestrası’nın performansıyla daha da romantik bir ritme kavuşuyor. Bu müzik, sohbeti bastırmadan atmosferi yükseltiyor; gecceyi “zarif ve akışkan” hissettiriyor. Lezzet tarafında Şef Serhat Eliçora, Sevgililer Günü’ne özel menüsüyle fine dining çizgisini netleştiriyor: dengeli tatlar, özenli sunumlar ve seçili içkilerle tamamlanan bir akşam düşünün. Teras konumu sayesinde Boğaz ışıkları doğal bir dekor gibi çalışıyor; şehirle bağ kurarken aynı anda ayrıcalıklı bir alan hissi veriyor. Romantizmi şık bir dille yaşamak isteyenler için güçlü bir seçenek. Rezervasyon: 0530 349 96 75.

Gabbro Dream Theatre

Gabbro Dream Theatre, Sevgililer Günü’nü “yemek + sahne” fikriyle bambaşka bir yere taşıyor. Burada gecce, klasik bir akşam yemeği düzeni gibi akmıyor; ışık tasarımı, sahne detayları ve dramatik kurgu sizi daha ilk andan hikayenin içine çekiyor.

Enerjiyi yüksek eğlenceyle değil, incelikli geçişlerle yükseltiyor; romantizm de tam bu yüzden derinleşiyor. Şef imzalı özel menü, bu kurgunun lezzet tarafını güçlendiriyor: her tabak görsel estetikle birleşiyor, servis akışı hikayenin ritmini bozmadan ilerliyor. 21.30–23.00 arasında Caz Kabare gösterileri gecceye nostaljik ama rafine bir karakter ekliyor. Akşam yemeği servisi 19.00–23.00 saatleri arasında; smart casual dress code ise havayı şık ama rahat tutuyor. “Farklı bir 14 Şubat” arayanlar için birebir.

29

Sevgililer Günü, İstanbul’da romantizmi zamansız bir çizgide yaşamak isteyenler için 29’da güçlü bir anlam kazanıyor. Ulus sırtlarında, panoramik Boğaz manzarasına hakim konumlanan mekan, 14 Şubat’a özel olarak hazırlanan menüsüyle bu özel akşamı unutulmaz bir buluşmaya dönüştürüyor. Gün batımından itibaren Boğaz’ın ışıkları masalara yansırken, şehir adeta geccenin dekoruna dönüşüyor.

29’un Sevgililer Günü kurgusu, fine dining disiplinini abartıdan uzak bir şıklıkla yorumluyor. Dengeli lezzet geçişleri, özenli sunumlar ve kusursuz servis temposu sayesinde akşam aceleye gelmiyor. Masada geçirilen zaman uzuyor, sohbetler derinleşiyor. Manzara ve mutfağın aynı ölçüde güçlü olduğu bu deneyim, Sevgililer Günü’nü klasik ama etkileyici bir zarafetle kutlamak isteyen çiftler için 29’u yine öne çıkarıyor.

Detaylı Bilgi ve Rezervasyon: 0212 358 29 29

Frankie İstanbul

Galataport İstanbul’un kozmopolit enerjisini romantik bir kurguyla birleştiren Frankie, Sevgililer Günü’nü modern bir ritimde yaşatıyor.

MediterrAsian yaklaşım, Akdeniz’in seçkin malzemelerini Asya teknikleri ve baharatlarıyla buluşturuyor; ortaya hem tanıdık hem sürprizli tabaklar çıkıyor. Üstelik a la carte seçenekler, gecceyi kendi zevkinize göre şekillendirmenize izin veriyor; paylaşım odaklı tabaklar sohbeti uzatıyor. Yemekten sonra bar alanı devreye giriyor: imza kokteyller, zarif ambiyans ve mekanın karakteristik tasarımı gecceyi tamamlıyor. Saat 22.30 itibarıyla “Frankie’nin Kalbi” olarak anılan özel bar bölümünde DJ Kaan Demiral setin başına geçiyor ve enerji yükseliyor. Romantizmi klişeden uzak, stil sahibi bir atmosferle kutlamak isteyen çiftler için Frankie güçlü bir alternatif.

Inari Omakase

Inari Omakase, Sevgililer Günü’nde romantizmi ateşin ritmiyle birleştiriyor: özel menü ve tüm şubelerde sunulan Teppanyaki deneyimi, akşamı izlenir ve hissedilir bir seremonye dönüştürüyor.

Teppanyaki, sadece pişirme tekniği değil; masaya dinamizm ve görsel bir şölen taşıyor, paylaşılan anları güçlendiriyor. Menü akışı modern ve aromatik: gochujang tofu ile başlayan yolculuk, wakame salatasıyla ferahlıyor; rock bass (lime, soya, mirin) ve salmon tahini ile rafineleşiyor. Ana bölümde beef skewers, chicken satay ve spicy curry shrimp gibi güçlü lezzetler geliyor; yuzu kosho coleslaw gibi dokunuşlar dengeyi koruyor. Hem İstanbul hem Bodrum lokasyonlarıyla plan yapmak kolay. “Sakin ama sıradan olmayan” bir Sevgililer Günü isteyenler için Inari, lezzet ve deneyimi aynı çizgide buluşturuyor.

Biz İstanbul

Biz İstanbul, Sevgililer Günü’nde şehrin merkezinde ama kalabalıktan uzak bir romantizm arayanlar için dikkat çekici bir alternatif sunuyor. Şehrin ritmini hissettiren konumuna rağmen, mekanın sıcak atmosferi ve samimi ambiyansı 14 Şubat akşamını sakin ve özel bir deneyime dönüştürüyor. Işık kullanımı, masa düzeni ve dekorasyon detayları baş başa geçirilen anları ön plana çıkarıyor.

Sevgililer Günü için kurgulanan akşam, lezzet ve sohbet dengesini koruyan bir akışla ilerliyor. Menü, paylaşımı destekleyen tabaklarla gecenin temposunu yumuşatıyor. Gösterişli detaylardan uzak, içten ve şehirli bir Sevgililer Günü isteyen çiftler için Biz İstanbul, romantizmi sade ama özenli bir çizgide yaşatıyor. Bu yaklaşım, 14 Şubat’ı gerçekten hissedilen bir akşama dönüştürüyor.

Detaylı Bilgi ve Rezervasyon: 0212 806 07 66

Zuma İstanbul

Zuma İstanbul, Sevgililer Günü’nü çağdaş bir gastronomi ve müzik geccesi gibi ele alıyor.

Modern Japon mutfağı, mekanın enerjik atmosferiyle birleşince ortaya klasik romantik şablonlardan uzak, dinamik bir kutlama çıkıyor. Özel menü, imza lezzetleri sofistike bir akışla sunuyor: trüflü ponzu ile ızgara edamame, somon ve ton balığı tartar, baharatlı ponzu soslu istiridye ve karides tempura gibi başlangıçlar gecceyi hızlıca yükseltiyor. Devamında et tataki ve sushi çeşitleriyle tempo korunuyor; kuşkonmaz, umeboshi ile marine kaz ciğeri ve miso dokunuşları menüye derinlik katıyor. Ana yemeklerde antrikot ve deniz tarağı gibi güçlü seçenekler öne çıkıyor; hoba yaprağında miso marine morina balığı ise daha zarif bir çizgi sunuyor. DJ performansı ve canlı müzik, gecceyi ritmik bir finale taşıyor.

16 Roof

16 Roof, Sevgililer Günü’nde Boğaz manzarasını yıldızların altına taşıyan bir teras klasiği gibi davranıyor.

Şık ambiyans, ferah teras düzeni ve gün batımıyla değişen manzara, gecceyi “aceleye gelmeyen” bir romantizmle akıtıyor. A la carte menü, set menü sınırlarına girmek istemeyen çiftler için ciddi bir avantaj: paylaşarak ilerleyen bir akşam kurgulayabiliyorsunuz. Gecceye duygusal derinliği Sveta Leto’nun canlı keman performansı ekliyor; yüksek sesli bir eğlence yerine sohbeti destekleyen zarif bir fon düşünün. İki oturum seçeneği var: 17.00–20.00 ve 20.30–23.00. Böylece hem erken saatlerde sakin bir kutlama hem de gecceyi uzatmak isteyenlere uygun bir plan çıkıyor. Boğaz’da romantizmi “şık ve dengeli” bir dille yaşamak isteyenler için güçlü bir adres.

Rüya İstanbul

Çırağan Palace Kempinski İstanbul’un ikonik atmosferinde konumlanan Rüya İstanbul, Sevgililer Günü’nü özel menü ve Boğaz manzarasıyla taçlandırıyor.

Burada gecce, sadece fine dining değil; anı biriktirme fikri üzerine kuruluyor. Menü, Anadolu mirasını modern bir yorumla paylaşım odağında kurguluyor: simit ve havyar dokunuşu ile başlayan akış, narenciye soslu somonla rafineleşiyor. Ana yemekte uzun süre pişen dana kaburga güçlü bir derinlik veriyor; Antep fıstığıyla tamamlanan levrek ise deniz ürünlerinde yerel bir imza bırakıyor. Tatlı final “Çikolata ve Orman Meyveleri” temalı: beyaz çikolata, orman meyveleri, ahududu yoğurt sorbe ve nar jeliyle dengeli bir kapanış geliyor. DJ performansı, sohbeti gölgelemeyen bir ritimle atmosferi destekliyor. Kişi başı ücret KDV dahil 7.200 TL olarak paylaşılıyor.

Sabrosa

Sabrosa, Sevgililer Günü’nde Boğaz manzarasıyla “rahat ama özenli” bir akşam isteyenlere hitap ediyor.

Programın merkezinde zengin açık büfe var: soğuk-sıcak seçkiler geniş bir yelpazede ilerliyor, çiftlere tabaklarını özgürce kurma şansı veriyor. Bu yapı, klasik set menü disiplinine girmeden yine de kutlamayı özel hissettiren bir akış yaratıyor; paylaşma ve birlikte keşfetme duygusu güçleniyor. Boğaz manzarası gün batımından gece ışıklarına dönerken ambiyans müziği sohbeti destekleyen yumuşak bir fon kuruyor; yüksek sesli gösteriler yerine sakin romantizm öne çıkıyor. Servis 19.00–23.30 arasında; bu da gecceyi acele etmeden yaşamanıza izin veriyor. Sevgililer Günü’nü şehirden kopmadan, manzaraya karşı keyifle geçirmek isteyenler için Sabrosa güçlü bir alternatif. Rezervasyon: +90 543 326 81 11, e-posta: [email protected].

ROKA İstanbul

ROKA Istanbul, Sevgililer Günü’nü modern Japon mutfağının rafine dokunuşlarıyla kutluyor ve gecceye çağdaş bir enerji ekliyor. 14 Şubat’a özel kürasyonlu menü, imza lezzetlerle akıyor: aburi nigiri isli dokusuyla öne çıkıyor; scallop sashimi tazelik ve zarafet getiriyor; smoked coconut parfait ise ahududu sosuyla tatlı finali yükseltiyor. Gecceye özel Valentine’s kokteyli Hana 75, romantik dokunuşu bar tarafında tamamlıyor; masa düzeni ve dekorasyon da bu modern romantizmi destekliyor.

Müzik tarafında resident DJ seçkisi, sohbeti bastırmadan tempoyu canlı tutuyor. Klişe romantizm yerine stil sahibi, enerjik ama dengeli bir atmosfer arayan çiftler için ROKA, 14 Şubat’ta “farklı ama şık” bir rota sunuyor.

Chalet

Chalet, Sevgililer Günü’nde kış romantizmini masalsı bir dekorla yaşatıyor: İsviçre dağ evi ilhamlı mimari, sıcak ambiyans ve doğallık hissi daha kapıdan girerken etkisini gösteriyor.

Programda a la carte menü öne çıkıyor; İsviçre esintili lezzetler ve kışa yakışan tabaklar, akşamı kişisel tercihlerle şekillendirmenize izin veriyor. Canlı müzikte Ali Kaan & Gizem sahnede; performans, gürültü yaratmadan duyguyu büyüten bir tonda ilerliyor. Gecceyi farklı kılan imza detay ise iglolar: dışarıda kışın serinliği, içeride sıcak ve izole bir romantizm… Oturumlar 17.00–20.00 ve 20.30–01.00 şeklinde; erken saatlerde sakin bir plan isteyenlere de gecceyi uzatmak isteyenlere de alan açıyor. Kış masalını gerçekten yaşamak isteyen çiftler için güçlü bir seçenek.

Kumiko Sushi & More

CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul bünyesindeki Kumiko Sushi & More, Sevgililer Günü’nde Japon estetiğinin dinginliğiyle romantik bir akşam kuruyor.

Sade çizgiler, sıcak ışık ve sakin servis temposu, kalabalıktan uzak bir “iki kişilik alan” hissi veriyor. 14 Şubat’a özel menü dengeli bir akış sunuyor: ponzu soslu ızgara edamame ile başlayan giriş, maguro nitsuke ve tofu salatasıyla devam ediyor; sıcaklarda gyutataki ve tempura ile lezzet derinleşiyor. Menünün yıldızı 22 parçalık sushi tabağı: California Roll, Unagi Roll ve trüflü maguro nigiri gibi seçkiler masaya şıklık katıyor; tobiko sake nigiri ve ebi nigiri gibi dokunuşlar dengeyi tamamlıyor. Tatlı finalde çilek ve vanilya aromalı mochi geliyor. Sakin, şık ve özenli bir Sevgililer Günü isteyenler için Kumiko net bir tercih.





Cova İstanbul

Sevgililer Günü’nü tatlı bir dokunuşla kutlamak isteyenler için Cova İstanbul, romantizmin en zarif halini sunuyor. İtalyan pastacılık geleneğinden ilham alan özel reçeteler, 14 Şubat’a özel olarak tasarlanan tatlılarla Sevgililer Günü ruhunu lezzetle buluşturuyor. Çikolata, kırmızı meyveler ve rafine sunumlar, vitrinleri adeta romantik bir seçkiye dönüştürüyor.

Cova İstanbul’da Sevgililer Günü, büyük planlardan ziyade anlamlı detaylarla öne çıkıyor. Paylaşılan bir tatlı, birlikte içilen bir kahve ya da şık bir kutuda sunulan özel lezzetler, bu özel günü daha samimi kılıyor. Hem masada keyifle geçirilen anlar hem de hediye olarak tercih edilebilecek tatlar sayesinde Cova, Sevgililer Günü’nü zarif ve akılda kalıcı bir hatıraya dönüştürüyor.

Detaylı Bilgi ve Rezervasyon: 0212 924 43 46

İZMİR

