Üç Şef, Bir Sofra: Izaka Terrace’ta Gastronominin Büyülü Geccesi

Izaka Terrace, Boğaz’ın büyüleyici manzarası eşliğinde yalnızca bir restoran değil, aynı zamanda gastronomi sanatının paylaşıldığı bir sahneye dönüşüyor. 13 Kasım akşamı düzenlenecek özel etkinlikte, üç farklı mutfak kültüründen gelen üç şef, kendi yaratıcı dokunuşlarını aynı menüde buluşturacak. Her biri, yılların deneyimini, tekniğini ve kültürel birikimini sofraya taşıyarak gastronominin çok sesli doğasını yansıtacak.

Üç Şef, Üç Hikaye, Tek Sofra

Bu geceyi özel kılan, yalnızca Boğaz manzarası ya da menünün incelikleri değil; aynı zamanda üç farklı hikayenin aynı sofrada buluşması. Şeflerin her biri, kendi mutfak kültürlerinden ilham alarak hazırladığı imza tabaklar aracılığıyla izleyicilere bir lezzet anlatısı sunacak. Menünün her detayı, yaratıcılıkla harmanlanmış, duyguyu ve emeği ön plana çıkaran bir gastronomi deneyimine dönüşecek.

Dayanışmanın En Lezzetli Hali

Etkinliğin bir diğer anlamlı yönü ise gelirin tamamının TOÇEV’e bağışlanacak olması. Bu özel akşam, gastronominin yalnızca bir sanat değil, aynı zamanda dayanışma aracı olduğunu hatırlatıyor. Her lokmada paylaşmanın, üretmenin ve birlikte yaratmanın değeri hissedilecek. Misafirler, hem unutulmaz bir deneyimin parçası olacak hem de çocukların eğitimine katkıda bulunacak.

Biletler Passo’da

13 Kasım Perşembe günü saat 20.00–23.00 arasında gerçekleşecek bu özel gecce için biletler Passo üzerinden temin edilebilir. Boğaz’ın ışıkları altında, üç şefin üç farklı hikayesinin buluştuğu bu deneyim, gastronomi tutkunları için kaçırılmayacak bir davet niteliğinde.