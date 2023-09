Türkiye'nin en iyi gastro restoranları Gecce Food Gusto'da!

16 Roof

Rez: 0543 326 81 11

Şehrin keyfine ve lezzetine doyum olmayan, ışıltılı terası 16 Roof; haftanın 7 günü bizimle! Damaklara imzasını atan lezzetlerinin yanında muhteşem ötesi kokteylleri kesinlikle denenmeli! Her akşam birbirinden başarılı DJ'leri konuk eden mekanda; Keyla, Özgür Bay, Konuralp, Sait Esmeray, Eva & Ollie gibi isimleri keyifle dinleyebilirsiniz!

Sunset Grill & Bar

Rez: 0212 287 03 57

Bir şehir klasiği; gusto deneyimlerin önünde diz çöktüreni Sunset! Boğaz'ı en ayrıcalıklı panarodan izlemeye hazırlanın. Şehrin paha biçilemez ışık şovunun en güzel yansımasını bulabileceğiniz; hayallere gurme dokunuşlarıyla şıklık katan bir trendsetter! Yaz sezonuyla başlattıkları ve yoğun ilgi gören Sunset Happiest Hours of Tuesday kapsamında her Salı 18:30 - 20.30 arasında ünlü DJ'ler eşliğinde kokteylleriniz %50 indirimli!

Frankie İstanbul

Rez: 0212 401 05 57

Frankie'de her an, her şey olabilir. Hazırlıklı olmakta fayda var. Frankie, Boğaz’ın en özel yerinde muhteşem İstanbul manzarasına karşı terası ve yazlık-kışlık olarak iki farklı katta iki farklı dekoru ile dört mevsime yayılan bütünsel bir deneyim sunuyor. Perşembe akşamları ise Frankie'de bir başka yaşanıyor! Frankie Thursday Club konseptiyle, her Perşembe ünlü DJ'ler eşliğinde doyumsuz bir eğlence ile haftaya farklı bir soluk getiriyor.

Inari

Rez: 0212 216 35 35

Şehrin en şık ve en trend Uzak Doğu deneyimine davetlisiniz! Etiler, Kuruçeşme ve Vadistanbul'da şubeleri bulunan Inari; aynı zamanda bu yaz sezonunda Bodrum kıyılarına inen mekanlar arasında. Uzak Doğu lezzetlerinin ve denizin buluştuğu bir madem olan Inari Kujira ile Bodrum'da stil sahibi rüzgarlar estirmeye devam ediyor. Kuruçeşme şubesi ise 31 Temmuz itibariyle yenilenme sürecinde olduğundan dolayı, lezzet tutkunlarını Etiler ve Vadistanbul şubelerinden ağırlamaya devam ediyor.

The Galliard

Rez: 444 0 233

Tutkuyu lezzetle harmanlayan, kendini stilini parlak bir trende dönüştüren The Galliard; Vadistanbul, Emaar ve Metropol şubeleriyle İstanbul'un dört bir yanına lezzetini ışınlamaya devam ediyor. Her şubede aynı çizgide ilerlese de kendine has bir şıklık sunuyor. Sadece İstanbul değil; aynı zamanda Bodrum'a da harika bir stil kazandıran konsepti The Galliard Cove House ile hayran bırakıyor! Stil dolu imza kokteyllerinden My Purse Icon kesinlikle denenmeli.

Morini

Rez: 0212 35367 68

Moda dünyasına gastro bir soluk getiren ve şık detaylarıyla hayran bırakan bir İtalyan kaçamağı. Zorlu'nun stil dolu dünyasına konumlanan Morini; özel anları gastro chic dokunuşlarla harmanlıyor. Mevsime adapte olan sezonluk tatları ve mevsimin en özel lezzetlerini bir araya getiren mekanın özellikle makarna çeşitleri favorilerimiz arasında.

Develi

Rez: 0212 662 50 00 (Florya), 0212 529 08 33 (Samatya), 0212 514 83 83 (Nişantaşı)

Lezzette boyut atlamak için kemerlerinizi bağlayın! Gaziantep Mutfağı'nın incisi, özel lezzetleriyle baş döndüreni Develi şehrin farklı konumlarında sizi damaklardan silinmeyen bir yolculuğa çıkarıyor. Nostaljiyi ve yaşanmış dokuları seviyorsanız özellikle Samatya şubesi tam size göre! Aynı zamanda şıklığıyla büyüleyen Nişantaşı şubesi ise şehrin moda ve trend kalbinde harika bir seçenek sunuyor. Florya şubesi ise yenilenen ve parıltı dolu detaylarla harmanlanan ambiyansı ile lezzetin en özel anlarını yaşatmaya devam ediyor.

Lucca

Rez: 0212 257 12 55

İkonikleşen bir stilden başlayıp sofistike bir yaşam tarzı sunan Lucca, şehrin gözdesi olmaya devam edenlerden. Günün her anı için birbirinden şık ve lezzetli seçenekler sunan Lucca popüler kültüre farklı bir tarz katanların başında geliyor. Sushi seçenekleri ve imza kokteylleri kesinlikle denenmeli. Sahile inen konsepti Lucca Beach Bodrum ile yaz sezonunun da en göz kamaştıran gusto eğlenceleri arasında.

Gina

Rez: 0212 353 52 86 (Kanyon), 0212 401 03 87-88 (Galataport İstanbul)

Kaçamaklara çok ihtiyaç var; tüm detaylarıyla ince düşünülmüş ve lezzetleriyle büyüleyen bir İtalyan kaçamağına hazırlanın. Nostaljik detaylarıyla hayran kalacağınız Kanyon şubesi ve şehrin cazibe merkezi Galataport'ta bulunan yaşayan şubesi ile unutulmaz anılara imza atıyor. Hem lezzet hem görsel bir şölen sunuyorlar. İtalyan Mutfağı'nın özel dokunuşlarına imza atan menüsünün yanı sıra kokteyl tutkunları içinde kusursuz bir mabed!

Filo D'olio

Rez: 0212 285 03 01

Danilo Zanna imzası taşıyan asil bir İtalyan havası almaya ne dersiniz? Çok kısa bir süre ince yeni menüsüyle İtalya'nın mutfak hazinelerine atıfta bulunan mekan, her anıyla unutulmaz bir deneyim sunuyor. Her lokmanın bir gelenek ve tutku hikayesini yansıttığı büyüleyici bir mekan! Vadistanbul dışında bir de İzmir'de şubeleri bulunan Filo D'olio kesinlikle tadına varılması gerekenler arasında.

Dragon

Rez: 0212 231 62 00 (Hilton İstanbul Bosphorus), 0212 265 39 39 (Bebek Hotel by The Stay)

Uzak Doğu'nun efsanevi adresi! 30 yıllık tecrübesiyşe Cantonese, Szechuan ve Indochine mutfaklarından özenle seçilmiş lezzetler sunuyor. 1980 yılında Kıbrıs'ta başlayan yolculuk, şuanda şehrin iki farklı noktasında tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatıyor. Kızarmış Dondurması kesinlikle denenmesi gerekenler arasında!

Sintesi

Rez: 0532 699 32 82

Şef Ersin Avşar imzalı muhteşem bir lezzet dünyasına hazır olun. İkonik dokunuşlarla; kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerine dokunduğu kadar, son dönemde canlı Jazz dinletisiyle eğlenceye de dokunmayı ihmal etmiyor. Ispanak dolgulu Ravioli, Gecce Food Gusto'nun favorileri arasında ilk sırada, kesinlikle denemelisiniz.

Beyti

Rez: 0212 663 29 90

Florya'dan tüm şehre; hatta tüm dünyaya yayılmış lezzetin en klasik hali o! Her lokmasında aşkı yaşatan bir et tutkunu ile henüz tanışmadıysanız sizi Beyti'ye bekliyoruz. Florya'nın en yeşillerinden olan Orman Sokak'ın sakinlerinden Beyti'ye ilk adım attığınız anda baöbaşka bir dünyaya ışınlanıyorusunuz. Yaşayan bir müze, anılar ve başarılarla dolu bir hatıra adeta.

Chalet Garden

Rez: 0542 326 82 83

Swissotel the Bosphorus'un gizli kalmış, yeşillikler arasına gizlenmiş cennet bahçesinde kadehler keyfe, eğlenceye ve arkadaşlığa kalkıyor! Salı ve Cumartesi arası haftanın 5 günü hem eğlence hem lezzet şovuna devam ediyor. İstanbul’un merkezinde, kendinizi şımartmak istediğiniz anlar için artık yeni bir alternatifiniz bulunuyor. Açık havanın tadını sonuna kadar çıkartabileceğiniz Chalet Garden, menüsündeki yıldız lezzetleriyle unutamayacağınız bir deneyim vaat ediyor.

BigChefs

Rez: 0850 214 73 05

Hayatı renklendir! Sadece İstanbul değil; tüm Türkiye hatta tüm dünyanın konuştuğu bir lezzet zinciri karşınızda. Günün her saati, ruhun her moduna uygun anlarıyla BigChefs konuklarına unutulmaz anlar yaşatmaya tüm hızıyla devam ediyor. Aynı zamanda ülkemizin gastronomi sektörüne ve kültürüne katkıları da tartışılmaz!

Nadide Meyhane

Rez: 0533 946 09 77

Tutkulu anların ışıltılı gülümsemesi unutulmazdır! Nadide Meyhane'de bu anlar o kadar çok yaşanıyor ki... Hayatı güzelleştiren, ana değer kata tüm detaylarıyla Nadide Meyhane; size unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. Yeni nesil meyhane konseptini çok daha şık bir yorumla tasarlayan Nadide; samimi ve eğlenceli anları muhteşem lezzetleriyle taçlandıranlardan. Fonda çalan müziklerle biraz nostalji turuna, biraz Yunan esintilerine rastlıyorsunuz.

Vogue Restaurant

Rez: 0212 227 44 04

Moda ve lezzet aynı tabakta; eşlikçisi olarak eğlence de cabası! Modern, zarif ve şık bir ambiyansın büyüleyici şehir manzarasıyla bir araya geldiği Vogue Restaurant, İstanbul’un vazgeçilmeyen klasiklerinden. 500 m2’lik alanda misafirlerini ağırlayan Vogue Restaurant’ta şık ana yemek salonu ve lounge bölümün yanı sıra eşsiz boğaz manzarasına karşı konumlanan kokteyl barı ve suşi istasyonu yer alıyor.

Kıyı Balık

Rez: 0212 262 00 02

Tarabya'dan tüm şehre yayılan, her anıyla klasikleri yaşatan bir ikonik. Semtin huzur dolu kollarında, Boğaz'ın serin sularının tam kenarına konumlanan Kıyı Balık, yıllardır bir an bile şaşırtmaya mekanları arasında. Yaz keyfini İstanbul'da yaşayanlar için harika bir öneri ile karşınızdayız! Tarabya sahilinden tüm şehre lezzet yayan Kıyı Balık, mevsimin en taze lezzetlerini ve imza seçeneklerini misafirlerine sunmaya devam ediyor.

Arwin Cihangir

Rez: 0535 522 79 46

Tarihi Yarımada'nın ve Boğaz'ın ışıltısı Arwin terasında buluşuyor! Zengin bir menü içeriğine sahip olan mekan yakın zamanda menüsünü değiştirerek artık Dünya Mutfağı olarak hizmet vermeye başladı. Her damak zevkine hitap eden uygun çeşitlerle sizleri bekliyor. Vegan lezzetleri de içinde barındırıran yenilikçi menüsü ile misafirlerine daha fazla seçenek sunmaya devam edecek.

Grill Prime

Rez: 0216504 07 20 (Ataşehir Palladium Tower), 0212 803 74 22(Vadistanbul)

Ataşehir'de başladığı lezzet yolculuğuna, Vadistanbul şubesini de yanına katarak başarısını günden güne katlayan Grill Prime; mevsimsel olarak yenilediği menüleriyle her sezona olduğu bu yaz sezonuna da damgasını vurmayı başardı! Sabah saatlerinde güne başlamak için nefis kahvaltı seçenekleri sunan mekan; öğle yemeklerini de çok özel seçeneklerle taçlandırıyor.

Meos Balık

Rez: 0212 663 87 60

Denizden babam çıksa yerim diyenlerden misiniz? Sizi Aqua Florya'nın içinde gizli bir Sea Food cennetine götürüyoruz, Meos Balık!Florya’da deniz kenarında konumlanan tek balıkçı olması da ayrı güzel. Büyük bir boşluğu doldurdu çünkü Menekşe ve Yeşilköy’de pek çok balıkçı varken Florya’da hiç yoktu. Özellikle böyle şık bir yer genel çevrede de pek bulunmuyordu..

Nuar Restaurant

Rez: 0212 327 68 27

Beylikdüzü'nden bölgeye bambaşka bir soluk katan Nuar; damakta iz bırakan lezzetleriyle dikkat çekiyor. Özel lezzet dokunuşları, keyfinize keyif katan ambiyansı ve şıklığıyla göz kamaştıran dekorasyonu ile dikkat çeken Nuar; Beylikdüzü bölgesine açıldığı günden beri fark katmayı başaranlardan. Bölgede büyük bir açığı kapamakla kalmadı; trendleri belirleyen bir lezzet durağı da olmayı başardı.

Oly House

Rez: 0212 323 23 70

İtalyan mabedlerine son olarak eklenen Oly House, açıldığı günden beri muhteşem bir lezzet şovuna imza atmaya devam edenlerden. Yıllar boyu neredeyse bir İtalya profesörü olan Sezgin Yüce imzası bulunan mekanın muhteşem lezzetlerinde ise Şef Ayhan Kara'nın imzası bulunuyor! 50 kişilik iç mekanı ve 80 kişi kapasiteli şık bahçesiyle misafirlerini ağırlayan Oly House; minimal bir şıklıkla hizmet veriyor. Mekana attığınız ilk adımda, ruhunuzu Oly House şıklığına teslim ediyorsunuz. Her detayı ile oldukça ince düşünülmüş bir mekan çıkıyor karşınıza. Abartıdan uzak; hem son derece şık hem de oldukça konforlu bir ambiyansa sahip.

Umus İstanbul

Rez: 0535 100 20 57

İstanbul’un huzur veren semtlerinden biri olan Maltepe sahilinde konumlanan Umus İstanbul; yeşillikler içindeki bahçesinde yaz keyfinizi ikiye katlamaya tüm hızıyla devam ediyor! Günlük olarak hazırlanan mezeleri; mevsimin en taze lezzetlerinden özel olarak seçiliyor. Mutfağında mevsimsellik ve tazeliği prensip edinen Umus İstanbul; lezzetiyle damaklara imzasını atmayı başaranlardan. İstanbul’da yer alan restoran, müşteri memnuniyeti ve geniş ürün yelpazesiyle farklılıkları bir araya taşıyor.

Kalbur Et

Rez: 0216 594 54 91

Lezzette boyut atlamaya hazırsanız; şehrin en özel dokunuşlarından biri olan Kalbur Et'e bekleniyorsunuz! Ustaların maharetli ellerinde hazırlanan, Adana satır kıyması, özel kebaplar, küşleme, mini biftek, incik, tandır… Birde öyle bir lezzet var ki, Kalbur Et’ten başka yerde bulmak imkansız! Ardahan yöresine ait organik ve doğal ortamda yetişen kaz, bu mekanın oldukça popüler bir yemeği!

Borsa Restaurant

Rez: 0216 460 03 04

Boğaz'ın tüm ihtişamını nostalji, sanat ve tarih dolu ambiyansında buluşturan Borsa; her anıyla yılların vazgeçilmez klasiklerinden olmaya devam ediyor. Her bir lezzetiyle özenli bir gastro deneyimi sofralara getiren mekan, misafirlerine unutulmaz anları sunanlardan. Lezzetin tam anlamıyla yaşandığı, şeflerinin özenle işlediği tabaklar adeta bir sanat eseri!

Madhu's İstanbul

Rez: 0549 326 80 05

Bazı yemekler vardır, ancak doğru ellerde yapıldığında gerçek lezzetini hissedebilirsiniz. Bazen bu durum, tüm bir kültürün mutfağı için geçerli olur. Bu mutfakların başında, tüm dünyayı etkisi altına almış, milyonlarca hayranı olan Hint mutfağı. Gerçek ustasından yendiğinde asıl tadını alabileceğiniz Hint yemekleri ve bu deneyimin en doğru adresi Madhu’s’a hoş geldiniz! Malai Broccoli menüden favorilerimiz arasındaki alternatif bir seçenek, denemelisiniz.

Far East İstinyePark

Rez: 0212 345 56 60

Dragon zincirinin lezzetlisi Far East, İstinyePark'ta lezzet tutkunlarını bekliyor. Egzotik tatların vazgeçilmez adresi arasında ilk sıralarda yer alan mekan, Dragon zincirinin uzun senelere dayalı kaliteli servis anlayışı ve tecrübesinin bir devamı! Far East, Sushi Bar'ı ve Çin Mutfağı'ndan çok özel lezzetleriyle sizi bekliyor. Damaklardan silinmeyecek lezzetlerini, kırmızının büyüsünü hissedebileceğiniz bir ambiyansta sunan mekan; Çin Mutfağı'nı ulaşılabilir bir kaliteyle sunuyor.

Bay Nihat - Cunda

Rez: 0266 327 10 63

Cunda'da hem gastronomiye hem samimiyete açılan bir kapı! Her anıyla adanın büyüsünü hissettiren, her lokmasıyla Ege'ye saygı duruşu niteliğinde. Müessese başta temizliği olmak üzere, Rumlardan kalma sarımsak taşları ile bezenmiş tarihi binası ve otantik atmosferi ile ziyaretçilerini tarihi bir yolculuğa sürüklüyor. Yüzlerce çeşit meze arasından seçim yapmak gerçekten zor. Zor ama seçiminiz ne olursa olsun burada yediklerinizden alacağınız haz bir başka.

Alma - Side

Rez: 0537 440 15 02

Side ruhunu yansıtmak üzerine yola çıkılmış gastronomik bir deneyim yaşatan mekanlardan Alma! Logosu; dünyada sadece Side'de yetişen "Orobanche sideana" bitkisinin yaprak gövdesi düşünülerek yapılam mekanda, bu bitkinin özütlerinden mekana özel koku hakim. İç mekan kokusu, kolonya, ıslak mendil ve el sabunları...

Karma - Side

Rez: 0537 440 15 04

Hem restoran hem gecce kulübü konseptiyle misafirlerini ağırlayan Karma; gecceyi bölmek istemeyenler için harika bir seçenek sunuyor. Side’nin kalbinde, Akdeniz’in kıyısına konumlanan Karma’da her buluşma adeta bir kutlamaya dönüşüyor. Dünya Mutfaklarının en özel yorumlarını menüsünde buluşturan Karma, şeflerin imza lezzetleriyle ön plana çıkıyor.

Azumare Lounge - Side

Rez: 0530 396 60 80

Huzurun kalbine dokunun! Side’nin manzarasıyla büyüleyen, ambiyansıyla kendine hayran bırakanı Azumare Lounge; her anıyla unutulmaz bir deneyim sunuyor. Aynı zamanda bu sezon Beach konseptiyle de misafirlerinin karşısına çıkan mekan; her detayı ile unutulmaz bir tatil yaşatanlardan!

Fika People - Side

Rez: 0530 396 60 80

Side’nin en yeni oteli 6 Rooms by Azumare içerisinde yer alan Fika; yoluna “Coffee with Friends!” mottosuyla çıkmış. Sonsuz bir huzurun kucağında; her detayıyla zamanı yavaşlatmanızı ve kendinizi bulmanızı sağlayan bir mekan Fika. Taze demlenmiş mis gibi kahveleri, yazın sıcak günlerinden içinizi serinleten seçenekleri, damaklara iz bırakan tatlı çeşitleri, kruvasanları, pastaları, kurabiyeleri, kekleriyle Side deneyiminize lezzet katanlardan.

Asmani Restaurant - Antalya

Rez: 0552 952 16 25

Akra Hotels’in en üst katında yer alan Asmani; yıl boyunca şehrin gastronomi ritmini belirleyen restoranı! Muhteşem Akdeniz manzarası ve yaz boyu keyfini çıkarabileceğiniz etkileyici terasıyla unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. Asmani’de her tabağın uzun ve yaratıcı dokunuşlarla dolu bir hikayesi var. Bu yaratıcı yolculuk, taze ve kaliteli malzemelerle adeta bir lezzet şölenine dönüşüyor. Akdeniz bölgesinin sıcak havasıyla zenginleşen topraklarda muzdan portakala kadar çeşitli taze sebze ve meyveleri barındıran Antalya, bu eşsiz şölene paha biçilemez bir katkı sağlıyor.

Pablito Bisto - Antalya

Rez: 0242 316 20 40

Binlerce yıllık tarihinin yanı sıra muhteşem doğasıyla da Antalya’nın vazgeçilmezi Akra’da hizmet vermeye başlayan PABLITO, evinizin konforunu aratmayacak samimi ve modern dekorasyonuyla keyfin ve kalitenin adresi. Muhteşem tat ve insanların yeni buluşma noktası haline gelen PABLITO’nun damağınızda bırakacağı bu büyüleyici lezzet şölenine doğru yola çıkarken, size düşen tek şey ise bir an için gözlerinizi kapatıp, ilk tadımda nereye gittiğinizi tahmin etmek olacak.

Başka Ol - Antalya

Rez: 0552 952 16 12

Özenle yoğurulan hamurun hayat verdiği sıcacık lezzetler, fırından çıkan tatlıların davetkâr kokusu ve taze demlenen kahvenin enerjisiyle burası ‘Başka’ bir yer. Bisikletine atlayıp, Akdeniz’in Toroslara uzandığı muhteşem gün batımına yolculuğa çıkabileceğin, taze çiçeklerin mutluluğunu sevdiklerine veya kendine hediye edebileceğin “Başka” bir deneyim. Sınırları içerisinde bulunduğu mekânı aşan bu “Başka” yerde; hayatı yaşa, hayatın kendisi ol.

Zaruri Meyhane - Antalya

Rez: 0242 324 91 14

Caz makamında lezzetlerle dolu bir meyhane Zaruri... Antalya Side'de konumlanan mekanda birbirinden lezzetli mezeler, müzikler ve eğlencenin buluştuğu samimi mekanlardan. Sahile karşı kadehleri tokuşturacağınız, kahkahaların şenlendirdiği Zaruri'ye mutlaka gitmelisiniz!

The Royal Castle Bistro - Antalya

Rez: 0530 236 02 19

Dünyanın en güzel şehri diye anılan büyüleyici Antalya'nın en sevilen semtlerinden biri olan Lara'da yer alan The Royal Castle Bistro özgün dekorasyonu ve zengin mutfağı ile öne çıkıyor.Dünya mutfağının klasik lezzetleri ve Anadolu mutfağının yerel lezzetlerini farklı reçetelerde birleştiren The Royal Castle Bistro, eşsiz manzarası ile oldukça popüler bir mekan. İç dekorasyonu son yıllarda Antalya'da trendleri belirleyen bir lokomotif görevi görecek kadar farklı.

Vino Locale - Urla

Rez: 0533 321 84 66

Urla, Kuşcular Köyü'nde doğanın kalbinde misafirlerini ağırlayan Vino Locale; sunduğu lezzet deneyimi ile sizi doğa ve mevsim tatlarıyla buluşturuyor. Bölgenin ilk şef restoranı olan mekan; asırlık Zeytin ağaçları, Enginar tarlaları ve Üzüm bağlarının tam ortasında konumlanıyor.Şef Ozan Kumbasar'ın yenilikçi yaklaşımlarıyla geliştirine Vino Locale menüsü; Akdeniz Mutfağı tutkunları için fark yaratan seçenekler sunuyor. Farklı lezzet notalarını, yenilikçi yorumlarla sofralara getiren mekan; yüzyıllar boyunca farklı topluluklara ev sahipliği yapan bereketli Ege topraklarına saygı niteliğinde!

Suò•lo - Urla

Rez: 0531 721 28 03

Yaşayan ve en keyiflisini yaşatan bir binada keyifli anlar biriktirmek üzere tasarlanan Suò•lo Urla; her detayı ile hayatınıza farklı bir açı katıyor. Uzun yıllar postane olarak hizmet veren binanın alt kısmı keyiflerle doldurulmuş bir yaşam alanına, bir dönem postane arabalarının durduğu bahçesi ise gurme bir şef restoranına dönüşmüş.Uzun yıllar boyunca yurt içi ve yurt dışında birçok farklı üst düzey Fine-Casual restorana emek vermiş, birçok Michelin Yıldızlı restoranda deneyimlenmiş, hayatını ve tüm tutkusunu mutfağa adamış bir şef olan Muhammed Uğur’un imzasını taşıyan, tek kelime ile kusursuz bir şef restoran deneyimi…

Od - Urla

Rez: 0532 696 39 30

Yaşadığı coğrafyadan ve çocukluk anılarından ilham alan bir şefin hikayesi! OD Urla kapılarını 2018’in sonlarında açan bir “tarladan sofraya” restoranı. Şef Osman Sezener ve ekibinin önceliğini, benzersiz bir deneyim yaşatmak olarak belirlediği bu projenin lokasyonu Ege’de bulunan Urla. Zeytin ağaçlarıyla çevrili büyük bir arazi içine konumlanmış OD Urla’nın menüsü mevsime göre değişiyor.

Gia - Urla

Rez: 0552 555 30 70

Son dönemin en gözdesi Urla'da, doğanın kalbine konumlanan tadına doyulmaz bir gurme! Rafine Ege lezzetleriyle damaklara imza atan Gia Urla; keyif dolu ambiyansıyla da akıllardan silinmeyecek bir hatıra yaratıyor... Gia Urla, mevsime bağlı dönemsel olarak değişen menüsüyle misafirlerine her lokmasıyla unutulmaz bir deneyim yaşatanlardan. Toprağın, bölgenin ve mevsimin ritmini dinleyerek oluşturdukları menüleri ile gurme bir deneyimden bile daha fazlasını sunuyorlar.

North Pier's Avlu - Alaçatı

Rez: 0532 473 34 82

North Pier’s Avlu Alaçatı, bölgeye gastronomik açıdan yepyeni bir soluk katarken aynı zamanda müzik performansları ve çeşitli showlarla eğlencenin ritmini de yükseltiyor. North Pier’s Avlu Alaçatı, adımınızı attığınız ilk andan itibaren sizi bambaşka bir dünyaya yolculuğa çıkarıyor. Alaçatı'nın karmaşasından uzak, sessiz sakin huzurlu bir yer olan Yeni Alaçatı bölgesinde konumlanan mekan; şık ve etkileyici dekorasyon detaylarıyla misafirlerine adeta bir vaha yaşatıyor.