Rolls-Royce bir kez daha dünyanın en pahalı otomobili oldu!

“Dünyanın En Pahalı Otomobili” unvanı bir kez daha Rolls-Royce’un! Monterey Car Week’te ilk olarak kamuoyuyla buluşan Rolls-Royce La Rose Noire Droptail, 31.2 milyon dolarlık fiyatıyla 0 km olarak fiyatı açıklanan dünyanın en pahalı otomobili yarışında en tepeye yerleşti. Rolls-Royce daha önce 2017’de 12.8 milyon dolarlık Swep Tail ve 2021’de tanıtılan 28 milyon dolarlık Boat Tail ile bu rekorları elinde tutuyordu. Boat Tail’den önce sadece Bugatti, 2019 yılında tanıttığı ve sadece 1 adet üretilen, 18,9 milyon dolarlık La Voiture Noire modeliyle bu sıralamanın zirvesinde 2 yıl kadar kalabilmişti.

Sadece 4 Adet Droptail Üretilecek!

31.2 milyon dolarlık Droptail serisinin ilkine La Rose Noire adı verildi. Toplamda 4 adet üretilecek bu serinin ilk örneğinde Rolls-Royce’un Coachbuild ismindeki özel üretim departmanının tüm hünerleri sergilendi. Sadece 2 kişilik oturma kapasitesiyle bir roadster olmasıyla La Rose Noire Droptail, Rolls-Royce tarihindeki ilk roadster model unvanını da elde ediyor!

Rolls-Royce La Rose Noire Droptail, çıkarılabilir sert bir tavan ile iki farklı karaktere sahip. Tavanı olmadan Droptail, ince farları ve stoplarına uygun bir silüette 2 kişilik açık üst bir roadster oluyor. Tavan yerine yerleştirildiğindeyse etkileyici bir coupe karşımıza çıkıyor. Tavanın altında, Rolls-Royce için bir ilk olan, otomobilin adını taşıyan metal bir levha yer alıyor.

‘Gerçek Aşk’ın Rengi Olarak Kırmızı!

La Rose Noire Droptail’in dış yüzeyleri, “Hydroshade” isimli özel bir kaplamayla parıldıyor. İki farklı renkteki “Duotone” genel tasarım, bu otomobile özel olarak geliştirildi. Romantik gül etkisine uygun olarak da etkileyici kırmızı rengin adı “True Love” yani “Gerçek Aşk” olarak açıklandı. 150’den fazla deneme ile geliştirilen bu benzersiz boya işlemi, tasarımı iç mekânda devam eden özel bileşenleriyle uyumlu hale getirildi. Rolls-Royce’un simge ön tasarımındaki ikonik “Pantheon” ızgarası da yeni bir formda, marka geleneklerine uygun olarak tüm dünyaya varlığı gösteriyor.

Baccara Gülünden Esinlenildi!

Muhteşem tasarımı bir yana La Rose Noire Droptail’in iç mekânında Rolls-Royce tarihinin en fazla özenilerek ortaya çıkarılmış tasarım dikkat çekiyor. İç mekândaki siyah ve kırmızı renkli ahşap üçgenlerden oluşan dekorasyon, toplamda 1.603 adet parçadan oluşuyor. Ahşap işçiliğinin tamamlanması neredeyse 2 yıl sürmüş. Karanlık Baccara gülünün cazibesinden esinlenilen otomobil, düşen gül yapraklarının soyut bir ifadesini yansıtıyor. Arka planda 1.070 mükemmel simetrik öğe yer alıyor, asimetrik olarak yerleştirilen 533 kırmızı parça ise gül yapraklarını temsil ediyor.