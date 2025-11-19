The Populist’te Ritim Yükseliyor: Haftanın Programı

The Populist, İstanbul’un dinamik müzik kültürünü her hafta yeniden şekillendiren güçlü sahne programıyla dikkat çekiyor. Bu hafta hem Bomontiada hem de Galataport İstanbul şubelerinde ritim yükseliyor; şehir, enerjiyi adeta canlı canlı hissettiği dolu dolu bir takvime kavuşuyor. %100 müzik ve %100 eğlence mottosuyla hayata geçen program, farklı tarzları aynı çatı altında birleştirerek her geceyi benzersiz bir deneyime dönüştürüyor.

Şehrin müzikseverleri için bir buluşma alanı haline gelen The Populist, yalnızca iyi yemek sunan bir mekan olarak değil, aynı zamanda ritmin kalbinin attığı kültürel bir merkez olarak konumlanıyor. Hafta boyunca DJ setleri, plak performansları, disco-funk seçkileri ve pop melodileriyle zenginleşen program, İstanbul gecelerine çok yönlü bir dinamizm katıyor.

The Populist’in Enerjisini Yükselten Atmosfer

The Populist sahnesi, her gece farklı bir ruh haline bürünüyor. Nostalji severler için 80’lerden ilham alan geceler düzenlenirken, dans etmeyi sevenler için funk ve pop ritimlerinin ağırlıkta olduğu eğlenceli setler sunuluyor. Böylece misafirler, hem kendi müzik zevklerine uygun bir performans buluyor hem de lezzetin ve müziğin harmanlandığı bütünsel bir deneyimden keyif alıyor.

Mekanın imza yemekleri ve craft içecekleri, müziğin enerjisiyle birleşerek çok katmanlı bir gece vadediyor. Tüm bu atmosfer, The Populist’i şehirde ritmi hissetmek isteyen herkes için vazgeçilmez adreslerden biri yapıyor.

Haftanın Etkinlik Takvimi

Bu hafta sahnede yer alacak isimler, hem yeni müzik keşifleri yapmak isteyenlere hem de iyi bilinen performansları deneyimlemek isteyenlere hitap ediyor.

Yapı Kredi Bomontiada

19 Kasım Çarşamba – GKC & Da Frogg

22 Kasım Cumartesi – Levent Şen

Galataport İstanbul

21 Kasım Cuma – Erc Erb

22 Kasım Cumartesi – 7-Erhan

Her performans, gecenin ruhunu değiştiriyor ve The Populist atmosferini yeniden tanımlıyor. Müzik tutkunları için her akşam başka bir hikaye başlıyor; iyi müzik, iyi insanlar ve iyi tatlar burada ortak bir noktada buluşuyor.

Ritmi Yakalamak İçin Adres Belli

The Populist bu hafta da kendi çizgisini koruyor ve ritmi yükseltmeye devam ediyor. İstanbul’un enerjisini yakalamak, şehirde müziğin aktığı damarları hissetmek ve unutulmaz geceler yaşamak isteyen herkes için en doğru adres yine The Populist oluyor.