Chalet ile Şömine Başında İsviçre Lezzetleri Atölyesi

Swissotel Chalet, doğanın içinde, şömine sıcaklığında geçen keyifli bir gün ve geleneksel İsviçre lezzetleri ile misafirlerine unutulmaz bir kış atmosferi sunuyor. 120 yıllık tarihi dağ evinin huzur dolu dokusu, kış mevsiminin büyüsünü daha ilk adımda hissettiriyor. Misafirler, bu özel deneyime sıcak şarap eşliğinde başlıyor ve ardından İsviçre mutfağının zamansız tariflerine doğru keyifli bir yolculuğa çıkıyor.

6 Aralık Cumartesi günü gerçekleşecek olan bu özel Chalet atölyesi, gastronomiye merak duyanlar için hem öğretici hem de lezzet dolu bir buluşma niteliği taşıyor. Doğanın sakinliğini, şeflerin ustalığını ve İsviçre kültürünün güçlü mirasını aynı anda sunan bu etkinlik, kış mevsiminin en sıcak anlarından birine dönüşüyor.

Şeflerin Rehberliğinde İsviçre Mutfağının Sırlarını Öğrenin

Deneyimli şeflerin rehberlik ettiği bu özel atölye, klasik İsviçre mutfağı tariflerini adım adım öğrenme fırsatı sunuyor. Misafirler, fondüden röstiye uzanan geleneksel lezzetleri hazırlarken hem el becerilerini geliştiriyor hem de kullanılan her malzemenin ardındaki kültürel hikâyeleri keşfediyor.

Atölye boyunca şefler, tariflerin inceliklerini açıklıyor, doğru teknikleri uygulamanın püf noktalarını paylaşıyor ve misafirlere gastronominin detaylı ancak bir o kadar keyifli dünyasını açıyor. Böylece atölye yalnızca bir yemek yapma etkinliği olmaktan çıkıyor; Chalet Restoran’ın büyülü atmosferinde yaşanan çok katmanlı bir deneyime dönüşüyor.

Chalet’in Büyülü Atmosferinde Kışın Tadını Çıkarın

Şömine başında sıcak şarap yudumlayarak başlayan bu gün, Chalet Restoran’ın ruhunu hissettiren doğal ortamıyla güçleniyor. Tarihi dağ evinin ahşap dokusu, çevresindeki doğanın kesinti­siz huzuru ve İsviçre geleneğini taşıyan menü, misafirlere şehir hayatından uzaklaşma fırsatı veriyor.

Bu özel atölye, kış mevsimine hem lezzet hem de keyif katan bir dokunuş sunuyor. Geleneksel tatları öğrenmek, yeni tarifler denemek ve sıcak bir atmosferde gastronomi dolu bir gün geçirmek isteyen herkes için mükemmel bir seçenek oluşturuyor.

6 Aralık Cumartesi günü 12:00–15:00 saatleri arasında gerçekleşecek etkinlik için yerinizi ayırtarak, şömine sıcaklığında geçen bu eşsiz yolculuğa siz de katılabilirsiniz.

Detaylı bilgi ve rezervasyon: 0543 326 8111