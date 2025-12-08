The Peninsula’dan Yeni Yılın En Sıcak Filmi: “The Search For Santa”

The Peninsula Hotels, her yıl olduğu gibi bu sezon da yeni yıl ruhunu özel bir filmle kutluyor. Marka, bu yıl “The Search For Santa” filmiyle izleyicileri sıcak, eğlenceli ve duygu dolu bir yolculuğa davet ediyor. Film, çocukların merakını, dostluk temasını ve yılbaşı döneminin heyecanını bir araya getirerek The Peninsula’nın zarif dünyasını güçlü bir anlatımla sunuyor. Üstelik çekimler, Londra’nın en prestijli noktalarından biri olan The Peninsula London’da gerçekleştiği için yapım, markanın köklü misafirperverlik anlayışını doğal bir atmosferde yansıtıyor.

Hikayenin Merkezinde Çocukluk Merakı Var

Film, enerjik bir kız çocuğunun Noel Baba’nın peşine düşmesiyle başlıyor. Küçük kahraman, otelin büyülü koridorlarında ilerlerken gizemli ipuçlarını takip ediyor ve dostlarıyla birlikte unutulmaz bir yılbaşı serüvenine adım atıyor. Böylece izleyici, The Peninsula’yı bir çocuğun gözünden deneyimliyor. Bu yaklaşım, markanın gerçek lüksü “hatırada kalan özel anlar” olarak tanımlayan vizyonuyla uyum sağlıyor. Bu nedenle film, sadece bir hikaye sunmuyor; aynı zamanda markanın değerlerini duygulu bir zeminde yeniden hatırlatıyor.

Marka Vizyonu ve İşbirlikleri

The Peninsula, bu filmde Petroleum & Co. ile güçlerini birleştiriyor. Belgravia Suite, filmde bir dedektif odasına dönüşüyor ve sahneler izleyicilere şık bir görsel şölen sunuyor. Küçük kız, dünya genelinde sürdürülen kampanyaları bir araya getirerek izleyiciyi küresel bir deneyimin içine çekiyor. Carson Glover’ın vurguladığı gibi, film mutluluğun başkaları için güzel şeyler yapma çabasından doğduğunu hissettiriyor. Ekipler, bu duyguyu güçlendirmek için her detaya özenle yaklaşıyor.

Gösterim ve Yılbaşı Deneyimleri

Film, 18 Kasım’da The Peninsula London’ın geleneksel Tree Lighting töreninde gösterime giriyor. Ardından tüm dünyada markanın web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Ayrıca The Peninsula otelleri, yılbaşı sezonuna özel gastronomik deneyimler, çocuk etkinlikleri ve ikonik destinasyonlarda düzenlenen kutlamalarla misafirlerine yeni yılın büyüsünü yaşatıyor. Özellikle The Peninsula Tokyo’nun Oyuncak Hastanesi ve çatı katındaki buz pateni alanı, sezonun en sıcak detayları olarak öne çıkıyor.