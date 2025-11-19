The One with the New Year’s Eve: 90’lar Ruhuyla Boğaz’da Gecce

The One with the New Year’s Eve, İstanbul Boğazı’nın ışıkları altında eğlence, müzik ve dostluk dolu özel bir yılbaşı ön kutlaması sunuyor. Bosphorus Terrace’ın benzersiz manzarası, bu unutulmaz akşamı daha ilk dakikadan itibaren büyüleyici bir deneyime dönüştürüyor. Şehir henüz yeni yıla hazırlanmaya başlamışken, bu etkinlik ışıltılı atmosferi ve enerjik programıyla misafirlerine sıcak bir başlangıç yapma fırsatı tanıyor.

8 Aralık Pazartesi akşamı, saat 19.00’da başlayacak olan bu seçkin buluşma, Cenk Caner’in küratörlüğünde hazırlanan özel bir konseptle misafirlerini karşılıyor. 90’lar Türkçe pop, 2000’lerin ikonik ruhu ve Friends dizisinin unutulmaz bölümleri, geccenin ana akışını şekillendiriyor. Böylece Boğaz’ın eşsiz panoraması, hem nostaljik hem de modern bir yılbaşı enerjisiyle birleşiyor.

90’lardan 2000’lere Uzanan Nostaljik Bir Yılbaşı Yolculuğu

Bu özel geccede, yılbaşı ruhunu yıllar boyunca şekillendiren tatlı hatıralara dönüş yapıyoruz. GecCenin programı, misafirlere hem eğlence hem de interaktif bir deneyim sunuyor. 90’lar Türkçe Pop Yarışması, dönem şarkılarını hafızalarında taşıyan herkes için eğlenceli bir rekabet atmosferi yaratıyor.

Ardından, Friends dizisinin seçilen yılbaşı bölümü ekrana geliyor ve misafirler, dizinin sıcak dostluk temasında buluşuyor. Bu gösterimi, Friends Yılbaşı Trivia izliyor. Katılımcılar, diziye dair bilgilerini ölçüyor, keyifli bir sohbet ritmi yakalıyor ve eğlenceli anlar paylaşıyor. Geccenin sonunda ise hikaye anlatıcılığı bölümü, etkinliği daha duygusal ve samimi bir noktaya taşıyor.

Boğaz’ın Işıltısında Yılbaşı Coşkusunu Erken Yaşayın

The One with the New Year’s Eve, yalnızca bir yılbaşı ön kutlaması değil; aynı zamanda bir araya gelme, paylaşma ve nostaljiye birlikte tanıklık etme deneyimi sunuyor. Boğaz’ın büyüleyici manzarası, yeni yıl heyecanını daha başlamadan yükseltiyor. Hem eğlence hem müzik hem de dostluk duygusunu bir arada yaşamak isteyen herkes için bu özel gecce, sezonun en zarif duraklarından biri oluyor.

