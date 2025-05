Tatlı Bir Rüyadan Küresel Fenomene: Dubai Çikolatası

2022 yılında, Dubai merkezli FIX Dessert Chocolatier’in kurucusu Sarah Hamouda, hamilelik döneminde canı künefe ve Antep fıstığı çekince sıra dışı bir tatlı ortaya çıkardı: "Can't Get Knafeh Of It" adını verdiği bu çikolata barı, sadece damakları değil, kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına aldı. Bu sütlü çikolata, ipeksi fıstık kreması, yoğun tahin aroması ve çıtır kadayıf parçalarıyla o kadar farklıydı ki, kısa sürede "Dubai çikolatası" adıyla anılmaya başladı.

TikTok viraliyle gelen rekor başarı

2023 Aralık ayında TikTok fenomeni Maria Vehera’nın bu çikolatayı denediği video, 125 milyondan fazla izlenmeyle viral oldu. Sosyal medyada yayılan etkileyici görüntüler, bu tatlının global bir çılgınlığa dönüşmesini sağladı. Çikolatanın orijinali yalnızca BAE'de sınırlı saatlerde satılıyor. Bu kısıtlı erişim, çikolatanın arzu nesnesine dönüşmesini hızlandırdı.

Taklitler dünyayı sardı

FIX’in global pazara açılma planları sürerken, uluslararası talep o kadar büyüdü ki, Lindt ve Ülker gibi devler dahil birçok marka kendi "Dubai çikolatası" versiyonunu üretmeye başladı. Londra’daki köklü çikolatacı Maison Samadi, "Dubai Viral Style Chocolate" adını verdiği ürünle ilk tepki verenlerden oldu.

Maison Samadi'nin iş geliştirme direktörü Nabil Chehab, "Tatlıyı çikolatanın içine yerleştirmek fikri, yüzyıllardır sevilen knafehi farklı bir boyuta taşıyor," diyerek başarının ardındaki kültürel bağa işaret ediyor.

Tadı, dokusu ve nostaljisiyle dikkat çekiyor

Ünlü Türk yemek yazarı Aylin Öney Tan, çikolatanın başarısını "kadayıfın çıtırtısı, fıstık kremasının akışkanlığı ve görsel şovu" ile açıklıyor. Sosyal medyada ASMR etkisi yaratan bu lezzet, paylaşılabilirliği sayesinde ününe ün kattı. Öte yandan, sınırlı üretim modeli bu ilgiyi sürekli sıcak tutuyor.

Kültürel bağlar ve çocukluk anıları

Dubai çikolatasının yükselişinde, sadece viral olmak değil, Orta Doğu mutfağının güçlü mirası da etkili. Knafeh, pistachio ve tahin gibi tatlar, bölgenin ortak hafızasında yer alıyor. Maison Samadi'nin hikâyesi ise bu mirası kuşaktan kuşağa taşıyor. Chehab, çocukken Beyrut’ta sabahları knafeh almak için ailesinin dükkanına uğradığını anlatıyor: "O zamanlar bu tatlının yıllar sonra çikolatanın içinde dünyayı dolaşacağını bilmiyordum."

FIX’in kurucusu Hamouda ise, "İlk lokmada geçmişe dönmeyi" hedeflemiş. Ve bunu başardığı kesin. Çünkü bu çikolata, Dubai’nin lüks imajı, geleneksel lezzetleri ve çağdaş sunumları arasında kurduğu dengeyle, dünyanın her köşesindeki tatlı severlere hem nostalji hem yenilik sunuyor.

Global trendin kalbinde Dubai var

Antep fıstığı gibi yerel malzemeler artık global trendler arasında. Turistik açıdan da Dubai yükselişte; birçok turist yalnızca bu çikolatayı tatmak için şehre geliyor. Shake Shack ve Starbucks gibi markalarla yapılan iş birlikleri ise bu trendin kalıcı olduğunun bir göstergesi.

"Bu tat, doku, şımartma ve geçmiş özleminin mükemmel birleşimi. Şampiyon olarak doğdu," diyor Chehab. Ve herkes hemfikir: Dubai çikolatası sadece bir tatlı değil, bir deneyim.