Zuma Bodrum’da Yeniden Doğuş: Lezzet ve Tasarım Buluşuyor

Zuma, 2025 yaz sezonuna Yalıkavak Marina’da yepyeni bir tasarımla geri dönüyor. 2008’den bu yana İstanbul’dan Bodrum’a, D Maris’ten dünyaya yayılan çağdaş Japon mutfağı deneyimini, bu yıl daha da özel kılacak detaylarla misafirlerine sunuyor.

Doğayla Uyumlu, Şıklıkla Yoğrulmuş Bir Mimari

Yalıkavak Marina’da yer alan Zuma Bodrum, kış boyunca geçirdiği kapsamlı yenilenme süreciyle birlikte doğaya saygılı, zamansız ve sofistike bir mimariyle yeniden hayat buldu. Sonsuzluk havuzunun kenarındaki zarif masa düzeni, Akdeniz’e açılan kusursuz manzara ve gün batımında ışıldayan atmosfer, bu yazın unutulmaz buluşma noktalarından biri olmaya hazırlanıyor.

Menüde İmza Lezzetler ve Bodrum’a Özel Dokunuşlar

Executive Chef Emrah Orak liderliğinde hazırlanan menü, klasik Zuma imzalarını Bodrum’a özgü yeniliklerle harmanlıyor. Hoba yaprağına sarılı miso marineli morina balığı, tatlı miso ve karabiberle hazırlanan kuzu pirzola, seçkin sushi ve sashimi çeşitleri menüde öne çıkıyor. Özel olarak hazırlanan “Ponzu Lime” ve “Tereyağlı Kral Yengeç” gibi tabaklar ise sadece Bodrum’a özel.

Tatlı sevenler için ise Zuma’nın efsane tatlı tabağı bu sezon da menünün yıldızı olmaya devam ediyor.

Müzik, Manzara ve Lezzetle Harmanlanan Geceler

Zuma Bodrum, lezzetin ve estetiğin ötesine geçerek atmosferiyle de büyülüyor. Sezon boyunca düzenlenecek DJ performansları ve canlı müzik etkinlikleriyle mekan, yaz akşamlarına ritim ve enerji katıyor. Böylece Zuma, sadece bir restoran değil, Bodrum geccelerinin vazgeçilmez adresi haline geliyor.

St. Tropez’den Mykonos’a: Zuma Sahillerde

Zuma’nın izakaya stilindeki paylaşım esaslı yemek anlayışı, bu yaz Bodrum ve D Maris dışında ilk kez St. Tropez’de de deneyimlenebilecek. Cannes, Capri, Porto Cervo, Ibiza ve Mykonos gibi sahil cennetlerinde aynı vizyonla konuklarını ağırlamaya hazırlanıyor.

Zuma D Maris: Ege’nin Kalbinde Ayrıcalıklı Bir Nokta

Zuma D Maris, 25 Nisan itibarıyla D Maris Bay Resort’un büyüleyici doğasında misafirlerini ağırlamaya başladı. Açık hava konsepti, özel kokteyller ve gün batımı DJ setleri eşliğinde sunduğu rahat ama şık atmosferiyle Marmaris’te gastronomiyle doğayı birleştiriyor. On İki Ada’ya karşı konumlanan masa düzeni, misafirlerine hem huzur hem de şıklık vadediyor.