BigChefs Yazı Tabağa Taşıdı: Yepyeni Menüyle Karşınızda!

Yaz mevsimi tazeliğini ve ferahlığını getirdi, BigChefs ise bu ruhu mutfağına taşıdı. Türkiye’nin en sevilen full servis restoran zinciri, mayıs itibarıyla misafirlerini yeni yaz menüsüyle karşılamaya hazırlanıyor. “Hep daha iyiye, hep daha iyi ye” anlayışıyla hareket eden marka, her sezon olduğu gibi bu yıl da modern ve yaratıcı dokunuşlarla hazırladığı lezzetlerle öne çıkıyor.

Ferahlatıcı Tatlar, Hafif Seçenekler

Yeni menüde yazın enerjisini yansıtan bol yeşillikli ve besleyici tabaklar dikkat çekiyor. “Beluga Mercimekli Başbaşı Bulgur Salatası”, taze otlar ve beluga mercimeğiyle birleşerek yaz ruhunu tabağa taşıyor. Geleneksel lezzetlerden ilham alan “Semizotlu Ayran Aşı Çorbası” ise serinletici ve hafif bir başlangıç olarak öne çıkıyor.

Meyve aromalarıyla zenginleşen smoothie seçenekleri—ejder meyvesi, şeftali ve yer fıstığı gibi malzemelerle hazırlanan versiyonlar—yaza serinlik katıyor. Ayrıca greyfurt, şeftali ve ejder meyvesi içeren “Special Spring Water” seçenekleri ferahlatıcı bir alternatif sunuyor. Tatlı menüsünde ise “Ilık Beyaz Çikolatalı Dağ Meyveleri” mevsime özel bir hafiflik yaratıyor.

Anadolu Lezzetleri Modern Sunumlarla Buluşuyor

Yaz menüsünün en iddialı tabakları arasında “Big Şiş Kebap” ve “Beğendili Tavuk Schnitzel” yer alıyor. Yerel üretime verilen önemin bir göstergesi olan Big Şiş Kebap, Anadolu mutfağının malzemelerini modern bir anlayışla sunuyor. Tavuk schnitzel çeşitleri ise mantar soslu ve beğendili alternatifleriyle hem geleneksel hem yenilikçi bir deneyim sunuyor. Ayrıca Tavuk Milanese, farklı peynir dokunuşlarıyla zenginleşerek menünün dikkat çeken parçalarından biri oluyor.

Günün Her Saatine Uygun Hafif ve Sağlıklı Seçenekler

Günün her saatine uygun hazırlanan yeni tabaklar da menüde dikkat çekiyor. Ekşi mayalı köy ekmeği üzerinde sunulan marine somon, avokado ve taze baharatlarla zenginleşiyor. Sağlıklı bir öğün alternatifi olarak sunulan “Kıtır Mercimekli Kızarmış Somon Salatası”, teriyaki sos ve filizlendirilmiş bakliyatlarla birleşerek hafifliği ve besleyiciliği bir araya getiriyor.

Sürdürülebilirlikten Taviz Yok

BigChefs, sadece lezzetle değil, aynı zamanda sorumlulukla da hareket ediyor. “Toprağın Kadınları” projesi sayesinde yerel üreticiler destekleniyor. Ayrıca, ETÜDER ile yapılan anlaşmalarla alınan Güvenli Gıda Sertifikası, her tabağın güvenle sunulduğunu gösteriyor.

Her yeni menüde olduğu gibi bu yaz da BigChefs, doğadan ilham alan, gelenekle şekillenen ve çağın ihtiyaçlarına cevap veren bir mutfak anlayışı sunuyor.